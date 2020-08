Tous les appareils tels que les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs, les téléviseurs et bien d’autres, sont livrés avec différentes langues pour s’adapter à la langue de la personne qui l’a acheté. Il est tout à fait possible d’acheter un Mac dans votre pays d’origine et d’y mettre une langue parlée à l’autre bout du monde. habituellement changer de langue S’applique à tous les systèmes d’exploitation Mac.

Quant aux applications, cela dépendra du développeur de celle-ci. Parfois, plusieurs langues peuvent être disponibles, mais dans d’autres cas, vous n’aurez peut-être pas la possibilité de les modifier.

Alors voyons comment changer la langue d’un Mac avec ce tutoriel simple étape par étape. De cette façon, vous pouvez avoir votre MacOS dans la langue que vous voulez. Le meilleur de tout? C’est trop facile.

Changer la langue dans macOS

Puis pour ajouter une nouvelle langue sur Mac C’est trop facile. Vous devrez simplement suivre ces étapes:

La première chose à faire est d’ouvrir « Préférences de système« . Ensuite, nous allons aller à »Groupe de paramètres de langue et de régionCe que nous devrons faire ici est de rechercher le bouton dans le coin inférieur gauche avec le signe plus. Dans ce nouveau panneau, nous devrons rechercher la langue que nous voulons ajouter. Une fois que nous l’avons trouvée, nous devons la sélectionner puis cliquez sur « AjouterLorsque nous aurons ajouté la langue, elle nous demandera quelle langue nous préférons. Vous devrez choisir celui que vous souhaitez avoir par défaut, maintenant choisissez le langue / clavier pour l’ajouter. Si la langue est entièrement prise en charge, elle sera installée comme langue principale de l’ordinateur et dans ce cas, il sera obligatoire de redémarrer l’ordinateur. Si la langue n’est pas entièrement prise en charge, il n’est pas nécessaire de redémarrer le Mac.

Comment supprimer une langue sur Mac

Au cas où tu veux supprimer une langue sur Mac, les étapes à suivre seront les suivantes:

Nous allons aller à « Préférences de système« . Maintenant, nous devrons aller à »Paramètres de langue et de région« . Nous allons devoir choisir la langue que nous voulons désinstaller. Nous appuyons sur le bouton avec le signe »MoinsIci, nous allons devoir confirmer que nous voulons vraiment supprimer la langue.

Si la langue que vous avez supprimée était entièrement compatible, avant de la supprimer, vous devez avoir une autre langue principale entièrement compatible installée.

Comme vous pouvez le voir, Mac propose une grande variété de langues prises en charge que vous pouvez configurer comme langues principales du système d’exploitation. Cependant, de nombreux autres ne sont pas et ne peuvent pas être configurés comme principaux.

En ce sens, même les appareils mobiles Apple ont une meilleure prise en charge linguistique. Même Windows est bien meilleur à cet égard. La société Apple a sûrement beaucoup de travail à faire à cet égard pour améliorer MacOS.

Partage-le avec tes amis!