Nous ne pouvons pas nier que YouTube est l’un des plus grands sites Web au monde, avec une énorme quantité de contenu. Nous pouvons trouver pratiquement tout dans ce réseau social vidéo populaire. YouTube est une excellente base de données musicale, car nous pouvons trouver gratuitement tout type de chanson que nous recherchons. Voulez-vous télécharger des vidéos YouTube? Tu les veux convertir en WAV? C’est totalement possible et gratuit.

Pour cela, nous allons utiliser un outil assez puissant appelé MiniTool uTube Donwloader ce qui nous permettra non seulement de télécharger toutes les vidéos que nous voulons. Sinon, nous pourrons également les transformer au format WAV.

Dans ce réseau social, nous trouvons pratiquement tous les types de chansons auxquelles nous pouvons penser, même si elles ne sont pas bien connues, nous pouvons toujours compter sur quelqu’un qui la télécharge. Il est évident qu’une fois que nous trouvons cette chanson, nous voulons la sauvegarder pour un usage personnel et le faire est extrêmement simple.

À propos du format WAV

Fichier audio de forme d’onde est un format audio développé par Microsoft et IBM, il est utilisé pour stocker les données audio, les numéros de piste, la fréquence d’échantillonnage et le débit binaire.

Les fichiers WAV sont assez volumineux, car ils ne sont ni fuyants ni compressés comme les MP3. Le format n’est pas aussi populaire que celui mentionné ci-dessus. Cependant, la plupart des professionnels préfèrent ce format car, la qualité audio reste intacte.

Avantages de l’utilisation de cette méthode pour convertir YouTube en WAV

Vous pourrez télécharger des vidéos YouTube dans toutes les qualités disponibles: SD, HD, 4K, 8K, MP4, MP3, WAV, etc. Vous pouvez même télécharger des listes de lecture entières en quelques secondes.

Le processus de téléchargement de fichiers est extrêmement simple, car tout ce dont nous aurons besoin est l’URL de la vidéo en question. Cette adresse apparaît en haut du navigateur que nous utilisons ou lorsque nous appuyons sur l’icône «Partager» sur le réseau social.

Quelque chose de très utile, est que les sous-titres vidéo peuvent également être téléchargés. Idéal pour stocker du contenu qui nécessite l’utilisation de sous-marins pour en profiter, en particulier lorsqu’il s’agit de contenu dans une autre langue.

Comment convertir des vidéos YouTube en WAV

Avec MiniTool uTube Donwloader, vous pouvez télécharger toutes les vidéos que vous voulez sans aucune limitation. Le même outil nous offre la possibilité de les convertir en WAV ou MP3. Bien que si vous souhaitez conserver la meilleure qualité possible, nous recommandons toujours WAV.

L’application dispose d’un moteur de recherche interne ce qui nous permet de parcourir tous les résultats YouTube sans avoir besoin de les saisir. Peut-être que cela peut être très utile pour gagner du temps.

Si vous avez déjà la vidéo que vous souhaitez télécharger, ouvrons l’application et collons l’adresse de la vidéo. Cette adresse se trouve dans la barre d’adresse en haut du navigateur que vous utilisez.

Après avoir collé l’adresse, nous devrons cliquez sur l’icône de la flèche pointant vers le bas c’est sur le côté droit de l’adresse que nous collons.

Le logiciel vous montrera différents formats de sortie que vous pouvez sélectionner. Ici, vous devrez choisissez le format WAV puis sélectionnez l’emplacement sur votre ordinateur pour enregistrer ce fichier.

Le processus de téléchargement et de conversion est généralement très rapide, bien qu’en fonction de la taille et de la durée de la vidéo, cela puisse prendre un peu plus de temps. Si tel est votre cas, nous vous recommandons d’avoir un peu de patience.

