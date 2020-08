Ongle Playlist YouTube C’est le meilleur moyen de profiter de notre musique préférée sans avoir à écouter d’autres sujets qui ne nous intéressent pas entre les deux. Bien entendu, pour réaliser cette expérience utilisateur, il faut d’abord se donner la peine de la créer. Et après l’avoir administré. Par conséquent, dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer les différentes options dont vous disposez dans ces cas et comment vous pouvez en profiter.

La première chose que vous devez garder à l’esprit à cet égard est que vous pouvez regrouper les vidéos que vous souhaitez et, plus tard, partager cette liste de lecture pour que d’autres les utilisent, etc.

En outre, la plupart du contenu YouTube peut être ajouté à une liste de lecture, mais vous devez tenir compte de certaines exceptions. Par exemple, les vidéos destinées aux enfants ne peuvent pas être ajoutées aux listes de lecture. En effet, ils sont couverts par les réglementations COPPA des États-Unis, qui tentent de protéger les plus petits de tomber dans un contenu pour lequel ils ne sont pas préparés.

Après avoir apporté ces précisions, nous allons voir comment créer et gérer une playlist sur YouTube.

Créez une playlist sur YouTube

Nous commencerons, bien sûr, par comment créer une nouvelle playlist YouTube. Vous verrez qu’il est possible de le faire à la fois depuis le site Web du service et depuis l’une de ses applications mobiles, alors voyons les étapes.

Depuis le site Web YouTube

Pour créer une nouvelle liste de lecture à partir du site Web YouTube, procédez comme suit:

Trouvez la première vidéo que vous voulez dans votre liste de lecture Là, en dessous, vous verrez différentes options, mais vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer Lorsque vous le faites, vous verrez que vous pouvez choisir de l’enregistrer dans Regarder plus tard, dans une liste de lecture ou dans une nouvelle playlist. Evidemment, nous sommes intéressés par la dernière possibilité Lorsque vous entrez « Créer une nouvelle playlist » vous aurez fait le premier pas Vous pouvez choisir un nom, et même ajouter une brève description, jusqu’à 150 caractères Vous pouvez également déterminer le niveau de confidentialité de votre nouvelle liste: public, non listée ou privée Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Créer A ce moment, la première vidéo sera ajoutée immédiatement à la playlist Vous pouvez ajouter toutes celles que vous voulez en les sauvegardant et en choisissant cette playlist déjà créée

C’est aussi simple que ça de commencer avec une playlist YouTube même si vous ne l’avez jamais fait auparavant.

Depuis iOS ou Android

La création d’une liste de lecture est un processus similaire dans les applications YouTube pour smartphones. Peu importe que nous parlions d’un iPhone ou d’Android, ou d’un iPad d’Apple. Suivez toujours ce tutoriel:

Trouvez la première vidéo que vous voulez dans votre playlist. Là, en dessous vous verrez différentes options, mais vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous verrez que, en dessous de tout, une option différente apparaît, celle de «Changer». Cliquez dessus, car à partir d’ici vous pouvez modifier l’emplacement pour enregistrer la vidéo dans une nouvelle playlist Cliquez sur «Nouvelle playlist»

Dans la section Bibliothèque de votre application mobile YouTube, vous pouvez définir un nom, un niveau de confidentialité et même de nouvelles vidéos pour faire partie de cette playlist

Ajouter ou supprimer des vidéos d’une playlist YouTube

Si vous avez une liste de lecture YouTube disponible, vous aurez toujours la possibilité d’ajouter ou de supprimer des vidéos à tout moment. Les étapes à suivre sont les suivantes.

Depuis le site Web YouTube

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer » sous une vidéo YouTube, vous verrez plusieurs options, comme nous l’avons vu. L’un d’eux est utile pour ajouter de nouvelles vidéos à une playlist existante.

Même à partir de la liste À regarder plus tard, vous pouvez ajouter des vidéos à votre liste de lecture sans aucun problème.

Pour supprimer une vidéo, vous devez aller dans la bibliothèque et la supprimer de la liste. Vous pouvez même en supprimer plusieurs en même temps.

Depuis iOS ou Android

La même chose se produit exactement lorsque nous pensons aux systèmes d’exploitation iOS et Android.

Chaque fois que vous regardez une vidéo et que vous cliquez sur Enregistrer, vous pouvez l’ajouter à cette liste de lecture.

Pour supprimer une vidéo, vous devez aller dans la bibliothèque et la supprimer de la liste. Vous pouvez même en supprimer plusieurs en même temps.

Maintenant, si vous pensez que cela peut prendre trop de temps, certains raccourcis clavier et astuces YouTube pourraient être utiles. Avec eux, vous pourrez gagner plusieurs secondes dans plusieurs de ces actions.

