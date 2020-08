En règle générale, l’une des choses pour lesquelles un courtier échoue est le manque de confiance. Mais cela ne se produit pas avec Plus500, car c’est l’un des plus sûrs et des plus populaires. Cependant, il est très facile à manipuler et vous pouvez réaliser vos investissements en toute sécurité.

De la même manière, vous pouvez effectuer des investissements de différentes manières, de sorte que Plus500 est très polyvalent. Dans la manière de faire les choses à proprement parler. Nous n’avons pas d’autre choix que de vous guider dans le processus d’ouverture de votre compte si vous souhaitez faire appel à ce courtier en valeurs mobilières.

Comment créer un compte sur Plus500

Tout d’abord, vous devez visiter leur site officiel. Ceci afin que vous puissiez jeter un coup d’œil à tout ce qui se réfère à cette plate-forme.

Ensuite, vous devez cliquer sur «Démarrer maintenant», cela vous amènera à une fenêtre où vous pourrez saisir toutes vos données.

Maintenant, vous allez entrer dans la fenêtre pour ouvrir votre compte, il vous suffit de renseigner les informations qu’ils demandent ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton «Créer un compte».

Maintenant, la prochaine étape consiste à vérifier votre compte

Une fois que vous avez rempli les données, il vous montrera la fenêtre principale de Plus500. Maintenant, il vous suffit d’enregistrer le compte, il vous sera présenté plusieurs formulaires dans lesquels vous devrez écrire toutes les informations. Inutile de dire qu’il doit s’agir d’informations fiables et entièrement vérifiables.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le panneau à gauche de l’écran puis de sélectionner l’option «Vérifier le compte».

Une fois que vous avez cliqué sur l’option «Vérifier le compte», vous devez remplir le formulaire ci-dessus:

Une fois que vous avez rempli tout ce qui vous est demandé dans le formulaire. (C’est un peu long, mais c’est facile à remplir.) On vous montrera un contrat, maintenant, il vous suffit de cliquer sur «J’accepte».

Vous devez vérifier votre email

Une fois que vous avez accepté le contrat, Plus500 vous enverra un code de vérification à votre email, il vous suffit d’ouvrir l’email et de le mettre dans la fenêtre suivante.

Maintenant, ils vous montreront différentes étapes pour vérifier et certifier votre compte, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Pour sa vérification et sa certification, il durera au moins 24 heures. Quelle que soit la méthode utilisée, l’heure est la même.

Et de cette manière, vous effectuerez déjà des transactions dans Plus500.

