Il vous est sûrement arrivé, à certaines occasions, que vous oubliez un événement important auquel vous deviez assister ou organiser. Bien que cela puisse être compréhensible à d’autres moments, cela devient une erreur trop grave lorsque nous avons un smartphone entre nos mains pendant une bonne partie de la journée. Surtout, sachant que c’est possible configurer des rappels dans iPhone et iPad afin qu’aucune obligation ne nous soit de nouveau passée de vue.

En plus de cela, nous devons garder à l’esprit qu’Apple a accordé une attention particulière à ce besoin il y a un peu plus d’un an. À l’époque, les gars de Cupertino ont complètement réorganisé leur système de rappels iOS qui, bien sûr, affecte à la fois les iPhones et les iPad. Et, heureusement, tout indique que cette fonctionnalité restera présente dans iOS 14. On peut en dire plus. Nous aimerions également le voir sur Android.

Après avoir apporté ces précisions, nous allons vous apprendre ensuite comment procéder avec les rappels sur iPhone et iPad.

Définir des rappels sur iPhone et iPad

La première chose que vous devez faire est de démarrer l’application Rappels sur votre iPhone ou iPad. À ce stade, si vous avez les deux appareils, vous verrez qu’il existe de légères différences entre l’interface système de l’un et de l’autre. Cependant, comme les options de frappe sont presque les mêmes, vous allez continuer comme ça dans les deux cas:

Cliquez sur «Aujourd’hui», si vous souhaitez ajouter un rappel pour aujourd’hui, ou le jour en question Cliquez ensuite sur le bouton «Nouveau rappel» pour ajouter un nouveau rappel Les paramètres de rappel apparaîtront, et vous pourrez personnaliser les problèmes tels que le sujet de celui en attente, en expliquant ce qu’il ne faut pas oublier comme l’anniversaire d’un parent éloigné, etc. À son tour, dans «Information», qui se distingue par le cercle avec le «i» à l’intérieur, vous pouvez définir des aspects tels que la date et l’heure à laquelle le Rappel, sa fréquence de répétition, etc. Vous pouvez faire répéter le rappel tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les 3 ou 6 mois, etc. Vous pouvez également définir une date précise à laquelle ce rappel doit se terminer

Vous pouvez ajouter tous les rappels que vous jugez appropriés, en suivant toujours cette méthodologie.

