Gmail a complètement révolutionné la messagerie électronique et Google continue d’améliorer le service en permanence avec de nouvelles fonctionnalités merveilleusement utiles.

Cependant, toutes les nouvelles fonctionnalités ne plaisent pas à tout le monde, et il y a un ajout récent à l’application mobile et au site Web de Gmail dont tant d’utilisateurs se plaignent.

Ici, nous allons vous montrer comment désactiver Google Meet dans l’application Gmail sur les applications iPhone et Android ainsi que sur le site Web Gmail de Google.

Les lecteurs de longue date de . savent que notre amour des applications et des services de Google n’est guère un secret. Appelez Google comme le diable tout ce que vous voulez, mais nous ne pourrions pas être plus heureux de donner à Google l’accès à nos données en échange des meilleurs logiciels de la planète. En fait, nous espérons toujours réaliser un jour notre rêve de voir Google reprendre complètement le contrôle de nos iPhones. Les applications et les services de l’entreprise regorgent de tellement de fonctionnalités brillantes et d’intégrations fantastiques que cela nous peine de réfléchir à ce qu’était la vie avant que des choses comme la recherche Google, Google Maps et Gmail arrivent. Bien sûr, rien n’est parfait et il y aura toujours une poignée de fonctionnalités ici et là que les gens n’aiment pas.

Comme tout le monde le sait, la nouvelle pandémie de coronavirus continue de faire des ravages. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où un manque de leadership ahurissant a fait exploser les cas de COVID-19 sans fin en vue. Restrictions de voyage ou non, de nombreuses personnes s’efforcent de se protéger, ainsi que leurs proches, de contracter le virus potentiellement mortel. Cela a conduit à un énorme boom de la popularité des applications de chat vidéo.

Zoom est en tête du peloton en termes de buzz, mais Google possède sa propre application de chat vidéo et fait de son mieux pour rappeler à tout le monde que Google Meet existe. Plus récemment, Google a décidé d’ajouter Meet aux applications Gmail sur iOS et Android, ainsi que sur le Web. Des tonnes de gens sont gênés par cette décision et nous pouvons parfaitement comprendre pourquoi. Qui veut que Google Meet occupe de l’espace dans Gmail s’il ne l’utilise pas? Ne vous inquiétez pas cependant, car se débarrasser de Google Meet dans votre application Gmail est simple et rapide, et nous vous montrerons comment le faire ici.

Applications iPhone et Android

Google Meet est ennuyeux sur le site Web de Gmail si vous ne l’utilisez pas, mais il est 10 fois plus ennuyeux dans les applications mobiles de Google, car son emplacement est si important. Détestez-vous ce nouvel onglet Meet en bas de votre écran? Voici ce que vous devez faire:

Appuyez sur le menu hamburger près du coin supérieur gauche de l’écran

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres

Choisissez le premier compte de votre liste

Au sommet de la Général dans les paramètres de votre compte, appuyez sur le bouton à côté de « Afficher l’onglet Meet pour les appels vidéo » pour le désactiver

Répétez l’étape 4 pour chaque compte Gmail que vous avez configuré dans votre application

Site Web Gmail

Meet est beaucoup moins ennuyeux sur le site Web de Gmail car il est caché dans un coin, mais c’est toujours un gaspillage d’espace si vous ne l’utilisez pas. Cela est particulièrement vrai si vous utilisez beaucoup d’étiquettes car le widget Meet mange l’espace qui est normalement occupé par cette liste. Voici comment vous en débarrasser en quelques étapes:

Clique le icône des paramètres près du coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Voir tous les paramètres

Sélectionnez le Chatter et rencontrer languette

À côté de Meet, cliquez sur le bouton à côté de « Masquer la section Meet dans le menu principal »

Cliquez sur Sauvegarder les modifications

Zach Epstein travaille dans et autour des TIC depuis plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.