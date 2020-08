Le skateboard était réservé aux enfants blancs, dans l’esprit de Michelle « Missy » Senteio. À l’époque, elle n’avait jamais vu de Noir sur une planche. Mais quand Kareem Campbell est apparu en tant que personnage jouable dans Tony Hawk’s Pro Skater, elle a décidé d’en choisir un et de l’essayer. Elle est tombée et s’est blessée presque immédiatement, abandonnant rapidement le passe-temps, mais l’exemple de Campbell lui a au moins fait savoir qu’elle pouvait essayer.

Missy n’a cependant jamais vu une femme noire dans le développement de jeux vidéo. Elle adorait les jeux, mais l’idée de les créer ne lui traversait jamais l’esprit. La culture populaire a dit que son codage était pour les gars blancs ringards dans les sous-sols de leurs parents, pas pour les filles noires – même celles dont les parents leur avaient dit qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient. Elle a fini par découvrir la carrière par accident, lorsqu’un camarade de classe d’université lui a suggéré de faire un jeu pour un devoir. Il a programmé, et elle a fait l’art et l’histoire, ce qui était la première fois qu’elle pensait, « Woah, puis-je faire ça? »

Une enquête autodéclarée réalisée par l’International Game Developers Association en 2019 a révélé que seulement 2% des répondants travaillant dans l’industrie du jeu étaient identifiés comme noirs, afro-américains, africains ou afro-caribéens. Bien qu’ils représentent 13% de la population américaine, il est courant que les développeurs de jeux noirs soient la seule personne noire dans la pièce – non pas parce qu’ils ne jouent pas à des jeux, mais parce que les barrières dans l’industrie et dans la société dans son ensemble travaillent contre eux. y arriver.

. s’est entretenu avec Andrew Augustin, Cara Hillstock, Derrick Fields, Michelle « Missy » Senteio et Ricardo Lee – tous faisant partie de l’installation Graffiti Games 2020 de la convention Play NYC – ainsi qu’avec Jesse Wright de Team Coreupt, à propos de leurs voyages dans le développement de jeux. . Les six partagent des expériences communes en tant que développeurs noirs, mais ont emprunté des chemins différents vers leurs postes actuels, allant de projets indépendants autofinancés à des rôles dans les studios AAA. Voici leurs conseils pour les développeurs de jeux en herbe.

Commencez à apprendre le développement de jeux en ligne gratuitement

Image: Asagao Academy: Normal Boots Club (Cara Hillstock, scénariste et réalisatrice)

Alors que quelques-uns des développeurs sont allés à l’université pour obtenir des diplômes liés à la conception de jeux, plusieurs ont souligné l’accessibilité de la création de jeux en dehors de la salle de classe. Augustin, créateur de Super Ubie Island 2, a évoqué des outils de développement gratuits comme Unreal Engine 4 et Unity, ainsi que des ressources telles que des forums dédiés et des didacticiels YouTube pour aider les développeurs à les apprendre sans formation formelle.

«J’ai toujours été contre les écoles conçues pour les arts parce qu’elles sont ridiculement trop chères, et j’ai des amis dans l’industrie qui … leurs paiements mensuels à l’université sont, comme, 1 500 $ par mois. Et c’est tout simplement insensé combien il en coûte d’aller à l’école pour apprendre à faire Photoshop. Donc, autant que possible, apprenez à utiliser Internet. « – Andrew Augustin, Notion Games

Cet apprentissage, bien sûr, prend du temps. Hillstock d’Illus Seed Games a noté que les après-midi de lycée sont le moment idéal pour apprendre non seulement des compétences centrées sur le jeu, mais aussi d’autres utiles pour des projets de développement, comme le marketing. Pour les créateurs de jeux en herbe – même ceux qui sont au lycée – ayant des emplois, des familles ou d’autres responsabilités, cependant, de telles opportunités peuvent être plus difficiles à trouver.

Ne sacrifiez pas l’argent pour créer des jeux

Image: Super Ubie Island 2 (Andrew Augustin, créateur et développeur unique)

Les outils peuvent être gratuits, mais le temps ne l’est pas, et les développeurs ne devraient pas s’attendre à gagner leur vie avec des jeux lorsqu’ils débutent. Kickstarter, Patreon, des bourses et des programmes comme Graffiti Games sont des voies potentielles de financement, mais la plupart des développeurs indépendants et apprenants devront probablement travailler régulièrement pour éviter un régime permanent de nouilles, a déclaré Augustin. Il est enseignant, Hillstock est un streamer Twitch, et Wright, créateur de Coreupt, a déjà travaillé deux emplois pour payer les créations de personnages d’un artiste de Marvel Comics – une décision qui, selon lui, a aidé les autres à prendre son projet plus au sérieux.

« Tu devrais être là [at Menards, a chain hardware store where Wright worked] à 4 h 50 pour pointer. Je serais là … jusqu’à 10 h [a.m.], et j’ai dû ouvrir Panda Express à 10h30. … je travaillerais ouvert pour fermer là-bas. C’était terrible, mais j’ai pu me permettre de me procurer l’art. … Si vous décidez d’investir en vous-même – si vous voulez construire cette chose vous-même – il n’y a rien de mal à avoir une journée de travail. « – Jesse Wright, équipe Coreupt

En plus de gagner suffisamment d’argent pour embaucher d’autres personnes, l’équilibre entre le travail et le développement de jeux peut encore être un défi majeur. Pour ceux qui comme Augustin créent des jeux entièrement par eux-mêmes, le développement est un deuxième travail en soi.

« Ce sera l’un de ces modes de vie où vous travaillez à peu près 16 heures par jour. Je fais mes huit heures au travail, puis je descends, et je vais au laboratoire, et je travaille sur mes projets pour un autre six à huit heures. Alors, c’est dur, mais si tu l’aimes, tu vas le faire. « – Andrew Augustin, Notion Games

Avoir des plans et des attentes différents pour le développement AAA et indépendant

Image: Onsen Master (Derrick Fields, designer et artiste principal)

Une grande question se pose pour les débutants qui ont suffisamment plongé leurs orteils dans le développement pour savoir si c’est vraiment la carrière qu’ils veulent poursuivre: doivent-ils postuler pour de grands studios AAA ou développer leurs propres jeux de manière indépendante? Choisir l’un n’annule pas nécessairement l’autre, mais, selon Augustin, différents ensembles de compétences sont utiles pour chacun.

« Si vous essayez d’entrer dans le développement AAA grand public, ne faites pas ce que j’ai fait. Je suis devenu un homme à tout faire, … et je pensais que l’industrie apprécierait davantage cela, mais ce n’est pas le cas. … L’industrie est vraiment basée sur les rôles … Vous voulez développer Grand Theft Auto ou quelque chose comme ça, je dirais certainement trouver ce que vous aimez, et tenez-vous-en à ça. « Si vous essayez de suivre ma voie et de faire de la musique indépendante, je dirais tout le contraire. Apprenez autant de choses que vous le pouvez. Apprenez à faire de la programmation. Apprenez à faire de l’art. Beaucoup d’essayer pour économiser de l’argent et pour économiser de l’argent, vous devez pouvoir porter plusieurs chapeaux. « – Andrew Augustin, Notion Games

Comme beaucoup d’industries, cependant, certains obstacles empêchent les personnes de couleur de trouver un emploi dans le développement de jeux. Les développeurs noirs qui décident de devenir AAA sont probablement confrontés au type de discrimination à l’embauche présente dans d’autres domaines: en moyenne, selon une étude de Harvard Business Review, les candidats blancs ont reçu 36% de rappels en plus que les candidats noirs de 1990 à 2017. Inégalités socio-économiques , comme des systèmes scolaires plus pauvres et un manque de richesse communautaire, peut également signifier que certains CV noirs ne peuvent tout simplement pas répondre aux conditions de recrutement étendues des studios AAA, qui, comme Missy l’a dit, demandent « comme huit millions d’années d’expérience de développeur, et cinq différents logiciels et vous parlez trois langues. «

Certains studios de jeux ont des initiatives de diversité pour s’assurer qu’ils se poussent à trouver des développeurs de couleurs qualifiés. Cependant, selon un sondage de la Game Developers Conference 2020, 28% des près de 4000 personnes interrogées ont déclaré que leurs studios ne faisaient aucun effort dans les initiatives de diversité, et 16% supplémentaires ont déclaré que le leur n’en mettait que peu. Dans ces cas, les développeurs noirs comme Lee de Nifiy Studios pourraient être obligés de prendre la route de l’indie.

«Je me suis retrouvé à rédiger des CV et à ne pas vraiment obtenir les postes pour lesquels je postulais. Donc, rapidement, en quelque sorte, je me suis calmé en voulant poursuivre ma carrière. … Parce que j’étais déterminé à le faire. faire les choses d’une certaine manière – et je n’avais pas l’expérience, je n’avais pas l’exposition, et je n’avais pas l’avantage de connaître quelqu’un qui travaille là-bas – je me suis dit: « Vous savez quoi? Je » Je vais le faire à ma façon. ‘ » – Ricardo Lee, Nifiy Studios

Réseautez avec d’autres acteurs de l’industrie des jeux, petits et grands

Image: Coreupt (Jesse Wright, créateur et réalisateur)

Décider de se développer de manière indépendante ne signifie pas toujours le faire seul. Le « réseautage » peut crier des costumes d’affaires étouffants et des salons de l’emploi inconfortables, mais selon Wright et d’autres, il a une application plus pratique dans le développement de jeux que l’établissement d’un réseau de connexions LinkedIn potentiellement utiles.

« La façon dont [Coreupt] looks now n’est qu’un témoignage des personnes avec lesquelles je suis en contact depuis des années. … La chose la plus utile pour moi était simplement de parler et d’avoir cette conversation, … et comment je l’ai fait, c’est une recherche sur Google, vous savez, « développement de jeux », « concepteurs de jeux », « forums de jeux », – trouver des endroits où Je pourrais simplement me connecter avec d’autres développeurs. « – Jesse Wright, équipe Coreupt

Le réseautage sur des forums peut aider les développeurs indépendants à trouver des co-créateurs et les futurs développeurs AAA à trouver des connexions au sein de grands studios. Wright, pour sa part, visait un peu des deux, contactant des pairs, des dirigeants d’entreprise et des développeurs seniors qu’il admirait. Un e-mail spontané adressé au PDG de GameStop alors qu’il était gérant de magasin, a-t-il déclaré, a conduit à un voyage gratuit à la Game Developer’s Expo, à une réunion avec le conseil d’administration de la société et à des discussions sur le financement de son entreprise d’édition GameTrust, aujourd’hui disparue. Un autre e-mail à faible chance en 2011 a aidé Wright à nouer une relation avec Ken Ohara, qui a réalisé les cascades et les cinématiques du remake de Resident Evil 2 et de Resident Evil 6. Il est prêt à créer les cinématiques du jeu, que Wright attribuait à la mise à jour continue d’Ohara sur Coreupt’s. le progrès.

Le réseautage pendant que Black apporte ses propres défis, cependant, au-delà des soucis habituels de rejet. Hillstock a déclaré qu’elle avait dû se retirer de certaines opportunités de réseautage pour éviter les comportements racistes, et même si cela ne l’a pas empêchée de continuer à rechercher des relations de qualité, cela signifie qu’elle doit être sur ses gardes.

« Continuez à essayer et ne laissez pas les gens vous traiter mal. Cela va prendre un certain temps, mais c’est plus ou moins le conseil, dans une certaine mesure. … Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne de l’industrie du jeu vidéo, vous êtes toujours sur votre pied arrière, parce qu’il y a juste autant de gens qui ont été horribles. « – Cara Hillstock, Illus Seed Games

Soyez confiant dans les jeux que vous créez

Image: Project Remixd (Ricardo Lee, créateur et designer)

En raison des nombreux obstacles entre les futurs développeurs – en particulier les noirs – et une carrière dans les jeux, il est compréhensible que certains développeurs se découragent. Lee a déclaré qu’il avait abandonné la création de jeux pendant quelques années après n’avoir pas entendu parler des emplois dans l’industrie. Il a trouvé le succès en commençant tout juste à se développer pour le plaisir, gagnant finalement assez de confiance pour sentir qu’il pouvait faire un jeu complet. Fields, concepteur principal d’Onsen Master, a souligné à quel point ce type de confiance peut être important lors de l’entrée sur la scène indépendante, en particulier au début de sa carrière.

« Raconter votre histoire et devenir concepteur de jeux ne signifie pas que vous devez avoir une sorte de prouesse dans l’art 2D, ou 3D, ou quoi que ce soit d’autre. Il y a tellement de façons différentes que les gens peuvent raconter les histoires. … Undertale est un jeu vraiment, vraiment génial et raconte une histoire vraiment unique, et ce n’est pas fait avec des œuvres d’art qui époustouflent les gens, en ce qui concerne la fidélité. … Ne vous vendez pas à court de votre jeu, de votre histoire , avoir à regarder d’une certaine manière. Votre jeu peut faire ce que vous voulez, et c’est toujours un jeu. « – Derrick Fields, Waking Oni Games

Sachez qu’il existe des développeurs de jeux performants qui vous ressemblent

Image: Tuned Out (Michelle « Missy » Senteio, artiste principale et designer)

Plusieurs des développeurs noirs ont mentionné l’importance d’en trouver d’autres comme eux dans l’industrie. Wright a été un témoin direct de cela lorsque, après une conférence sur la conception de jeux qu’il a donnée dans un lycée, un élève encore plus grand que le développeur de 6 pieds 5 pouces, « généralement en forme », l’a approché.

« Il filmait la conférence, et après, il s’est dit: » Ouais, tu sais, j’essaye de me lancer dans le contenu vidéo et la réalisation, mais tout le monde me dit que je devrais jouer au football. » … Et je me suis dit: « Mec, je comprends à un million de pour cent d’où tu viens. » Parce que c’est toute ma vie. Tout le monde dit: « Oh, mec, où tu joues au ballon, fils? » «Il y a tellement d’enfants comme ça, que je sais qu’ils ne parlent même pas, parce qu’ils se sentent comme, ‘Je ne suis pas dans une situation où je pourrais dire quelque chose comme, oh, je veux faire des jeux vidéo.’ Mais je pense voir plus de développeurs noirs qui ont des projets réussis – mais [also] avoir des projets de haute qualité – c’est ce qui est très important en ce moment. Parce qu’alors, ils verront, comme: ‘Oh, mec. Oui, je peux créer des jeux. C’est un vrai jeu aux allures AAA. ‘ » – Jesse Wright, équipe Coreupt

Des communautés telles que Black Girl Gamers et The Cookout, ainsi que des événements comme Blerdcon et Game Devs of Color Expo, offrent aux développeurs noirs des lieux pour rencontrer d’autres acteurs de l’industrie. En dehors de ces espaces dédiés, la faible représentation des développeurs noirs sur le terrain signifie qu’il peut parfois être difficile d’en trouver d’autres. Lorsque cela se produit, cependant, cela peut avoir un impact réel sur la santé mentale des personnes impliquées. Missy, qui fait maintenant partie de l’équipe de développement du jeu indépendant Tuned Out, a décrit les avantages de la collaboration avec les développeurs noirs au-delà de l’échange d’idées.

« Je veux dire, c’est vraiment agréable d’avoir des gens qui sont noirs … qui vous donnent des commentaires sur votre travail. C’est quelque chose que … c’est un peu difficile à trouver. Même quand je suis allé au [New York University] Game Center, je n’avais pas de professeur noir ou quoi que ce soit. Et j’ai l’impression que, quoi que cela signifie, c’est juste un peu différent. C’est plus, juste, excité pour un autre développeur Black de faire une idée. … Et ce n’est pas seulement vraiment cool d’être dans cet espace avec des gens qui veulent vraiment que vous réussissiez, [but] sont aussi conscients de cette étrange dépression. Ce n’est pas dit – cette anxiété étrange que beaucoup d’entre nous traversent. Vous savez, le fait que «Black Lives Matter» fasse débat, c’est beaucoup de stress émotionnel derrière votre tête. Et ce n’est pas dit. Vous n’êtes pas obligé d’en parler. Vous n’avez pas besoin de vous défendre. Et cela signifie beaucoup. « – Michelle « Missy » Senteio

Pour en savoir plus sur Augustin, Hillstock, Fields, Missy et Lee – et pour obtenir les liens et coordonnées pertinents – suivez le lien «Suivant» ci-dessous. Wright de l’équipe Coreupt, quant à lui, peut être atteint sur Twitter @JW_Corelated ou sur Instagram @jwcoreupt.

Image d’en-tête: Haut – Derrick Fields, Cara Hillstock, Michelle « Missy » Senteio; En bas – Andrew Augustin, Ricardo Lee, Jesse Wright

