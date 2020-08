Les précommandes pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra ont commencé, Samsung, Best Buy et les opérateurs proposant déjà plusieurs offres sur les deux combinés.

Le Galaxy Note 20 est beaucoup plus décevant que ce à quoi nous nous attendions, avec plusieurs compromis de conception et de matériel que Samsung a faits pour maintenir le prix du téléphone à 999 $.

Les offres de reprise, les plans de versement et le crédit Samsung peuvent vous aider à économiser des centaines de dollars sur l’un ou l’autre des modèles Note 20, bien que le Note 20 ne mérite guère votre considération à ce prix.

Samsung a finalement dévoilé mercredi tous les produits Galaxy qui ont fui au cours des derniers mois. Les smartphones Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2 ont été rejoints par les deux tablettes Galaxy Tab S7, les écouteurs Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3. Certains de ces appareils sont déjà disponibles en précommande, tandis que d’autres arriveront en magasin plus tard cet automne. Les précommandes du Galaxy Note 20 commencent le 6 août aux États-Unis et sur divers marchés, et Samsung est prêt à vous proposer les remises habituelles qui peuvent compenser les prix exorbitants des deux combinés. Le Galaxy Note 20 coûte 999 $ avant toute offre et promotion, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra commence à 1299 $. Il ne fait aucun doute, cependant, que le Note 20 est une déception importante compte tenu de ce que vous obtenez pour 1 000 $. Ce n’est pas seulement le plastique qui ruine la note 20. C’est l’ensemble du paquet. Spécifications pour les spécifications, le Note 20 est un téléphone pire que le Note 20 Ultra. Ou mieux dit, c’est l’Ultra qui rend la série Note à nouveau géniale. Il n’y a rien de mal à ce que la note 20 soit ce qu’elle est. C’est le prix qui est troublant. Heureusement, il existe un moyen pour quiconque d’économiser 999 $ sur le Note 20 dès le premier jour des précommandes.

Les différences de spécifications

J’ai déjà expliqué à quel point il est ennuyeux de découvrir que l’une des pires fuites de Note 20 s’est réalisée. Le téléphone dispose d’un panneau arrière en polycarbonate, qui est un mot sophistiqué pour le plastique, qui n’est pas un matériau sophistiqué pour un téléphone phare en 2020. Samsung n’aborde pas vraiment cette question dans ses supports marketing pour le téléphone, que ce soit le communiqué de presse ou site Web. Mais cela met en évidence toutes les autres différences matérielles entre les deux.

Le panneau arrière du Galaxy Note 20 est en plastique au lieu de verre. Source de l’image: Samsung via YouTube

Les captures d’écran suivantes vous montreront toutes les différences dont vous devez être conscient.

Le Note 20 a un écran 60 Hz, et c’est tout. La lunette est également plus proéminente.

Galaxy Note 20 Ultra (à gauche) vs Galaxy Note 20 (à droite): différences de spécifications d’écran.

L’expérience de la caméra est loin d’être proche de l’Ultra, mais celle-ci était à prévoir.

Galaxy Note 20 Ultra (à gauche) et Galaxy Note 20 (à droite): différences de spécifications de l’appareil photo.

Il y a moins de RAM, pas assez de stockage et pas de prise en charge microSD.

Galaxy Note 20 Ultra (à gauche) vs Galaxy Note 20 (à droite): différences de RAM et de spécifications de stockage.

Le Note 20 Ultra a un meilleur S Pen, en passant, qui est plus réactif que le Note 20.

Les premiers aperçus pratiques

Les premiers aperçus pratiques avec les deux téléphones sont arrivés et les critiques ne sont pas vraiment ravis de la nouvelle note décevante de 1000 $. Vous trouverez ci-dessous des extraits de MKBHD, Engadget et The Verge.

Les offres

Vous obtiendrez un crédit Samsung de 100 USD pour le Note 20 si vous précommandez le combiné entre le 6 et le 20 août. Optez pour le Galaxy Note 20 et vous vous retrouvez avec 150 $ de crédit. Vous pourrez utiliser le crédit pour d’autres produits, comme les Galaxy Buds Live, qui coûtent 170 USD. Vous devrez payer la différence.

Best Buy vous permet d’économiser jusqu’à 700 $ sur le nouveau Note 20 ou Note 20 Ultra tant que vous êtes prêt à échanger votre téléphone existant et à activer le combiné avec une offre admissible. Vous avez toujours droit à jusqu’à 150 $ de crédit Samsung pendant les précommandes. En d’autres termes, Best Buy vous permet d’économiser jusqu’à 800 USD sur le Note 20 et jusqu’à 950 USD sur le Note 20 Ultra, à condition que vous soyez à l’aise avec les petits caractères.

Si vous tenez compte du fait que vous pouvez payer en plusieurs fois, le prix sera plus facile à avaler, mais cela ne change rien au fait que le Note 20 est toujours un téléphone incroyablement décevant pour ce prix. Vous pouvez toujours opter pour une version à prix réduit du Galaxy S20 au lieu du Note 20 si vous êtes prêt à abandonner le S Pen.

Comment économiser 999 $ sur le Note 20

Avec tout cela à l’esprit, il existe un moyen sans effort d’économiser 999 $ sur le Note 20 en ce moment, qui n’implique aucun échange, aucun nouveau plan de versement avec un opérateur ou un crédit de Samsung qui est bon pour d’autres produits. Ce que vous devez faire est d’accéder à la page de précommande de la note 20 de Samsung, et une fois qu’elle est chargée, appuyez sur Ctrl + W sous Windows et Commande + W sur Mac. La page disparaîtra instantanément et vous aurez économisé 999 $.

Le Note 20 sera une bien meilleure affaire une fois que Samsung sera prêt à réduire de quelques centaines de dollars le prix. Comme avec la série S20 plus tôt cette année, la meilleure chose à faire si vous voulez vraiment le Note 20, en particulier dans l’année du nouveau coronavirus, est d’attendre quelques semaines que le prix baisse.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.