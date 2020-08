Dans cet article, vous trouverez le témoignage d’une agence qui révèle le travail qui peut être fait en publicité programmatique face à la pandémie COVID-19.

L’investissement dans la publicité programmatique à l’échelle mondiale et pour 2021 était estimé à 147 milliards de dollars, avant la pandémie cOVID-19.

L’effet de la pandémie COVID-19 a commencé à se manifester dans la réduction des projections d’investissement publicitaire.

Le marché de la publicité a changé et dans le cadre de cette mise à jour qui a été forcée par la pandémie inattendue de COVID-19, divers éléments sont en cours de développement, à partir desquels de meilleurs paris de travail doivent être intégrés aux médias. traditionnels qui se sont imposés comme une référence sur le marché.

L’interview avec laquelle nous détaillons Rafael Pallares, responsable de LATAM chez Magnite, nous prévient comment des activités courantes telles que la publicité programmatique ont dû s’adapter à la nouvelle normalité et au milieu de ces efforts, de nouvelles activités sont proposées sur le marché.

Merca2.0 – Qu’est-ce que la vente d’annonces omnicanales indépendantes?

Rafael Pallares – L’indépendance est importante car les éditeurs ont besoin d’alternatives authentiques aux «jardins clos» qui dominent actuellement une grande partie du paysage en ligne et, en outre, les annonceurs recherchent des moyens transparents et efficaces pour atteindre les publics sur tous les canaux et formats. , y compris CTV.

L’évolution qui s’opère dans l’industrie est également emblématique. CTV est le média numérique qui connaît la croissance la plus rapide et la publicité sur CTV devrait être commercialisée en grande partie par programmation. Grâce à son origine, Magnite est bien positionnée pour aborder cette convergence au profit des éditeurs et des annonceurs.

Le Brésil est le marché le plus avancé en termes de programmation, bien que le reste de l’Amérique latine comble l’écart, mené notamment par le Mexique et l’Argentine.

Merca2.0 – Le programmatique s’est-il démarqué pendant cette contingence?

La publicité programmatique offre aux acheteurs une flexibilité et une rapidité accrues dans la gestion de leurs campagnes publicitaires, ce qui est particulièrement important pendant ces périodes. La possibilité d’acheter des stocks directement via plusieurs éditeurs fait gagner du temps et est plus efficace que de gérer les achats directement via des sources indépendamment.

Il est important de noter que «programmatique» ne signifie pas qu’il s’agit d’une enchère ouverte. En fait, les offres programmatiques garanties (PG) et les places de marché privées (PMP) sont souvent préférées car ce sont des offres programmatiques «one-to-one» basées sur un volume garanti d’impressions à un prix fixe et exécutées via un identifiant. seulement.

Les enchères programmatiques garantissent l’amélioration du processus d’achat direct traditionnel en combinant le contrôle de la technologie programmatique avec un processus d’achat automatisé. La vidéo et l’audio sont des formats populaires qui sont souvent achetés et vendus dans le cadre de ces types d’offres ou d’achats.

Merca2.0 – Quelle a été l’adaptation des médias à la publicité programmatique? Qu’ont-ils dû apprendre à faire pour être une option avec les annonceurs?

RP – La technologie programmatique peut aider les éditeurs à prendre des décisions rapides et éclairées pour monétiser plus efficacement leur inventaire, mais elle peut également ajouter de la complexité. L’enchère d’en-tête est l’un des meilleurs exemples qu’une solution programmatique a apporté aux éditeurs à la fois des avantages et des défis.

En 2017, nous avons cofondé Prebid.org, la norme technologique mondiale pour les enchères d’en-tête open source, afin de développer des solutions axées sur la communauté pour relever les défis de la technologie et de la gestion des performances auxquels sont confrontés les éditeurs. Aujourd’hui, la plupart de nos clients éditeurs en LATAM utilisent Prebid.

Prebid a connu une croissance phénoménale en 2019 et l’année dernière, nous avons vu certains éditeurs brésiliens migrer vers Prebid Server pour l’inventaire des vidéos et des applications.

Il y a des signes encourageants dans la publicité face à la pandémie du COVID-19

Merca2.0 – Les projections de Statista préviennent que l’investissement dans la publicité diminuera en raison du COVID-19, que faire des dépenses réservées des marques dans ce secteur?

La publicité a évidemment pris un énorme succès dans le monde, mais il y a des signes encourageants.

La bonne nouvelle est que, dans toute l’Amérique latine, de 2015 à 2020, selon eMarketer, la part des médias numériques dans les dépenses publicitaires totales des médias a doublé, passant de 18,0% à 36,3%. Quand on regarde les données qui existent sur la pandémie, les mêmes données montrent une augmentation de 36 millions de dollars en février à 43,9 millions de dollars en avril, donc, bien qu’il y ait une certaine volatilité, cela pointe positivement.

Les canaux traditionnels comme OOH, le film et l’impression sont évidemment affectés car de plus en plus de personnes restent chez eux, et de nombreux spécialistes du marketing transfèrent cet investissement publicitaire vers les médias numériques et ceux que nous utilisons à la maison. Sur CTV et en streaming, les vendeurs trouveront leur public.

La situation actuelle a révélé bon nombre des tendances que l’on observe déjà depuis plusieurs années en termes de baisse de l’écoute de la télévision linéaire au profit de CTV. Alors que les consommateurs cherchent des moyens de réduire leurs dépenses, le maintien du niveau de divertissement contribuera à accélérer la croissance de CTV, et en particulier des services de diffusion en continu gratuits et financés par la publicité. Cette année, les plateformes de streaming devraient dépasser les services de télévision payante traditionnels dans toute l’Amérique latine, selon Ampere Analysis.

La pandémie pose des défis de taille aux marques: elles veulent être présentes et agiles tout en restant empathiques face à la situation, mais elles doivent également s’assurer de ne pas négliger une stratégie à long terme. Il sera difficile de trouver un équilibre, et l’approche omnicanale est la clé du succès pour rester connecté avec les clients.

Il est juste de dire que si les dépenses publicitaires de 2020 ont été affectées, les dépenses sur les plates-formes numériques ont diminué plus lentement par rapport aux canaux médiatiques traditionnels ou analogiques. À long terme, cela pourrait renforcer la position des plateformes numériques: le digital devrait sortir plus vite et plus fort de la crise, avec de nouvelles données sur le comportement des clients analysées pendant la pandémie. Cela donnera aux plateformes et aux éditeurs un avantage concurrentiel lors de la reprise.

