Alors qu’Apple autorise depuis des années les gens à voir ses mises à jour iOS et macOS avant qu’elles ne soient accessibles au public, 2020 est la première année une version bêta publique de watchOS 7. Ainsi, si vous êtes prêt à supporter des logiciels toujours avec des bogues, vous pouvez avoir certaines des fonctionnalités les plus attendues pour ces appareils en retour.

Quoi de neuf dans watchOS 7?

Dévoilé lors de la WWDC 2020, l’amélioration la plus notable de watchOS 7 par rapport à watchOS 6 est sans aucun doute incorporant le suivi du sommeil. La mise à jour ajoute une application qui vous montrera combien de temps vous avez dormi la nuit précédente, même si elle n’inclut pas encore une ventilation des cycles de sommeil, qui devrait arriver dans les prochaines mises à jour de cette version bêta.

D’autre part, Apple a également mis à jour l’application Activité, maintenant sous le nom de Fitness, y compris des améliorations pour le suivi des calories, désormais plus précis pour les activités telles que la musculation et les entraînements généraux.

D’autres ajouts moins importants, mais toujours bienvenus, incluent de nouveaux cadrans de montre, ainsi qu’une fonctionnalité qui vous permet de les partager avec vos amis, et bien sûr, une fonctionnalité axée sur la promotion de l’hygiène personnelle contre COVID-19, avec une application de détection. machine à laver les mains automatique qui nous informera de combien de temps nous devrons nous laver les mains pour obtenir une désinfection adéquate.

Comment installer watchOS 7

Tout d’abord, précisez que watchOS 7 ne sera pas disponible pour tous les modèles Apple Watch, ou du moins pas dans cette version bêta. Et est-ce que ce logiciel avancé ne sera compatible avec les montres intelligentes de la série 3 et plus récentes. Donc, si notre Apple Watch répond à cette exigence, nous n’aurons qu’à suivre les étapes suivantes pour tester la prochaine génération du logiciel:

Tout d’abord, assurez-vous que l’iPhone connecté à la montre fonctionne la version bêta publique d’iOS 14, ou autrement, mettez-le à jour.

La prochaine chose à faire sera de s’inscrire sur le portail bêta d’Apple depuis ce même iPhone, et de préférence depuis le navigateur Web Safari (certains utilisateurs ont signalé des erreurs lors de l’utilisation de Chrome).

Une fois à l’intérieur de ce portail, nous cliquons sur « WatchOS », sur le côté droit de la page. De là, nous cliquerons sur le menu déroulant en haut de la page et sélectionnerons l’option pour «Enregistrez vos appareils».

Enfin, nous devrons télécharger le profil bêta de votre Apple Watch depuis votre iPhone, qui, comme détaillé sur le site lui-même, peut être activé depuis le téléphone en ouvrant « Paramètres> Général> Profils et administration des appareils ». Une fois que vous avez trouvé ce nouveau profil, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Installer ».

Notez que, si notre Apple Watch a des mises à jour automatiques activées, nous recevrons une notification indiquant que le logiciel bêta public est prêt à être téléchargé via l’application Watch sur iPhone. Sinon, pour vérifier manuellement la mise à jour, il va falloir ouvrir l’application Apple Watch sur l’iPhone, accéder aux options de «Ma montre> Général> Mise à jour du logiciel» pour démarrer l’installation.

Comme tout logiciel testé, il est préférable de ne pas installer pour un usage quotidien, ou si nous n’avons pas de connaissances avancées sur ces appareils. Et c’est qu’Apple a déjà prévenu que les données collectées pourraient ne pas être compatibles avec les versions précédentes, causant quelques problèmes lors du retour. De plus, toujours en développement, nous constaterons que certaines fonctionnalités comme VoiceOver et d’autres actuellement présentes dans watchOS 6 ne fonctionnent pas correctement.