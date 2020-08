¿Qui n’a pas téléchargé de jeux Steam? Une plate-forme qui propose des milliers de jeux PC de toutes sortes afin que nous puissions les télécharger sur notre ordinateur et en profiter sans aucune limitation. Ici, nous allons vous apprendre comment installer des jeux Steam sur un disque dur externe.

En ayant autant de jeux et surtout, avec autant de réductions, il est évident que cela peut devenir assez addictif de les télécharger et de les sauvegarder sur notre ordinateur afin qu’ils soient toujours disponibles pour jouer.

Le problème survient lorsque nous réalisons que nous manquons d’espace. Il faut garder à l’esprit que les jeux qui pèsent moins sur Steam devraient occuper entre 2 et 4 Go. Certes, on peut en apprécier d’autres qui peuvent peser jusqu’à 30 Go.

Cela peut laisser n’importe qui sans espace de stockage. Par conséquent, si vous devez télécharger de nombreux jeux depuis Steam, il est préférable que vous appreniez comment installer un jeu Steam sur un disque externe sous Windows 10.

Installer le jeu Steam sur un disque externe

Normalement, les disques externes que nous pouvons acquérir à cette fin doivent être d’au moins 1 To. Si vous n’avez pas encore installé le jeu sur votre ordinateur, voyons comment le télécharger et l’installer sur le disque externe.

Nous connectons le disque dur à notre PC. Nous ouvrons Steam. Nous devrons maintenant procéder à l’acquisition du jeu au cas où vous ne l’auriez pas fait. Accédez à la bibliothèque et choisissez le jeu que vous souhaitez télécharger. La prochaine étape sera d’appuyer sur « InstallerVous apprécierez peut-être qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous devrez chercher l’option « Choisissez l’emplacement d’installation». Un menu déroulant s’ouvrira et vous devrez rechercher le lecteur externe, une fois que vous aurez sélectionné le lecteur externe, localisez le jeu où vous le souhaitez. Cliquer sur « Pour sélectionner« . Ce que vous devrez faire ensuite, c’est simplement cliquer sur »Accepter». Ne changez pas le nom du dossier que Steam a configuré. La fenêtre se ferme, il vous faudra maintenant cliquer sur « Suivant»Et le téléchargement du jeu commencera.

Ici, il ne reste plus qu’à attendre, quand le jeu sera-t-il disponible? Cela dépendra beaucoup de la vitesse de connexion dont vous disposez et de son poids.

Comment déplacer un jeu Steam vers un disque externe

Oui le jeu que vous aimeriez avoir sur votre disque dur externeVous l’avez déjà installé, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à le désinstaller et à le télécharger à nouveau. Il peut être déplacé sans aucun problème et sans avoir à le baisser à nouveau.

Nous connectons le lecteur externe à notre ordinateur, puis nous ouvrons Steam, puis nous allons aller à la bibliothèque, nous devrons trouver le jeu que nous voulons déplacer puis faire un clic droit. Un menu s’affiche et nous allons choisir « Propriétés« Ici, vous devrez aller au »Fichiers locaux« .Cliquer sur »Déplacer le dossier d’installation« . Dans le menu déroulant, vous devrez sélectionner le lecteur externe sur lequel vous souhaitez déplacer le jeu. Vous devrez maintenant cliquer sur »Déplacer le dossier« Lorsque le jeu aura fini de bouger, vous devrez retourner à »Propriétés du jeu« . Encore une fois, nous allons à »Fichiers locaux« . Vous devrez vérifier le intégrité des fichiers de jeu. Si cela vous dit que tout est correct, vous pouvez jouer sans problème.

¿Ma progression est enregistrée? Vous n’avez pas à vous soucier de ce problème puisque toute la progression que vous avez dans le jeu est enregistrée. Vous ne perdrez donc absolument rien.

Soyez prudent avec le lecteur externe lorsque vous le déconnectez, assurez-vous de le faire en toute sécurité à partir de l’icône située dans la zone inférieure droite du système d’exploitation. Si vous supprimez le lecteur externe sans cette étape, vous pouvez corrompre tous les fichiers sur le lecteur de stockage.

