La version mise à jour de Nintendo du Switch, ou Switch V2 comme certains détaillants l’appellent, est apparue pour la première fois dans les rayons des magasins en août 2019. J’étais curieux de mettre la main sur le nouvel appareil pour voir comment il se compare à l’original, alors je est sorti et a acheté un Switch V2 dès que possible. Je l’utilise depuis, donc j’ai bien compris en quoi il diffère du modèle d’origine, que je possède également.

Si vous placez côte à côte la Nintendo Switch d’origine et le nouveau modèle de Nintendo Switch, il est presque impossible de faire la différence entre les deux unités sans regarder les numéros de modèle. Ils semblent pratiquement identiques les uns aux autres et fonctionnent presque exactement de la même manière. La grande différence est que le nouveau modèle vous permet de jouer jusqu’à neuf heures, une grande amélioration par rapport à la capacité de l’original à atteindre seulement six heures et demie. Curieux de savoir quelles sont les autres différences entre le nouveau Switch et l’original? Voici ce que j’ai trouvé.

Le nouveau modèle est-il conçu différemment de l’original?

Source: Rebecca Spear / iMore (à gauche) Nouveau modèle de commutateur 2019. (À droite) Modèle de commutateur d’origine.

Extérieurement, la seule différence en dehors du nouveau numéro de modèle est le nouveau look du Joy-Cons et de la console principale. J’ai utilisé mon Switch d’origine pendant des centaines, voire des milliers d’heures, il semble donc un peu usé en comparaison.

Si vous deviez retirer la coque autour de la console principale et comparer l’intérieur avec le commutateur d’origine, vous verriez de légers changements, mais c’est la même chose pour la plupart. Les plus grands changements ont lieu avec le système sur puce (SoC) et la mémoire NAND ou le stockage flash. Cependant, je n’ai pas remarqué de différence significative dans les temps de chargement ou le gameplay lors de l’utilisation du nouveau Switch par rapport à l’original.

Nouveau commutateur vs original Les écrans sont-ils différents?

Source: Rebecca Spear / iMore Original Switch en haut, nouveau Switch ci-dessous.

L’écran du nouveau Switch V2 est légèrement plus lumineux et dégage une couleur plus chaude que l’écran de l’original.

Plus tôt cette année, nous avons appris que Sharp travaillait avec Nintendo pour produire de nouveaux panneaux Switch, j’étais curieux de voir si l’écran du nouveau Switch incluait l’une des technologies de Sharp. Pour commencer, j’ai placé ma console d’origine et le Switch V2 côte à côte et j’ai mis en place et comparé les mêmes écrans eShop sur les deux appareils.

D’après ce que je peux voir, l’écran du nouveau Switch V2 est légèrement plus lumineux et dégage une couleur plus chaude que l’écran de l’original. Ce n’est vraiment pas si visible, cependant. Sinon, la résolution entre les deux appareils semble être la même. Donc, à moins que vous ne compariez les deux écrans côte à côte, vous ne remarquerez probablement pas une énorme différence.

Source: Russell Holly / iMore

La seule différence majeure est que l’écran de la nouvelle Nintendo Switch est définitivement polarisé différemment. Cela rend plus difficile de jouer à l’écran à l’extérieur tout en portant des lunettes de soleil, mais c’est à peu près tout. Pour en revenir aux nouveaux panneaux de Sharp, lorsque j’ai ouvert la console, je n’ai trouvé aucun logo Sharp. Je suis assez confiant en disant que les panneaux améliorés de Sharp sont destinés à un futur appareil et non à celui-ci, mais je ne sais pas avec certitude.

En ce qui concerne mon expérience de jeu, les jeux se sont chargés à peu près de la même manière sur les deux commutateurs. Honnêtement, la seule grande différence que j’ai remarquée était combien de temps je pouvais jouer au nouveau modèle et qu’il était plus difficile de voir le nouvel écran Switch à l’extérieur tout en portant des lunettes de soleil.

Nouveau commutateur vs original Combien de temps dure la batterie?

Le site Web de Nintendo indique que le commutateur d’origine dure environ 2,5 à 6,5 heures, tandis que le nouveau commutateur avec une batterie plus longue dure environ 4,5 à 9 heures sur une seule charge. La société de jeux japonaise précise en outre qu’en jouant à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’un des jeux les plus épuisants de la batterie du Switch, le Switch d’origine dure environ trois heures, tandis que le nouveau Switch dure environ cinq heures et demie.

Source: Rebecca Spear / iMore

Je voulais voir à quel point les affirmations de Nintendo étaient exactes, j’ai donc pris mon Switch d’origine et le nouveau modèle, puis j’ai joué l’un après l’autre en mode portable. Je les ai définis sur les mêmes paramètres de luminosité et activé le mode avion sur l’un ou l’autre appareil. Fidèle à l’affirmation de Nintendo, j’ai pu jouer à Legend of Zelda: Breath of the Wild pendant environ trois heures sur mon Switch d’origine et presque exactement cinq heures et demie sur le nouveau modèle brillant. Je vais vous dire que ces deux heures et demie supplémentaires de temps de jeu avec le nouveau Switch m’ont permis de faire un peu plus pour sauver Hyrule avant que la batterie ne s’arrête.

Nouveau commutateur vs original Les Joy-Cons sont-ils différents?

L’antenne a été déplacée vers un nouvel emplacement, ce qui devrait éviter les problèmes de connectivité rencontrés avec les anciens modèles.

Si vous retirez la coque des Joy-Cons du nouveau modèle et regardez à l’intérieur, vous verrez quelques changements. D’une part, l’antenne a été déplacée vers un nouvel emplacement, ce qui devrait éviter les problèmes de connectivité rencontrés avec les anciens modèles. Je suis vraiment content de ce changement, étant donné que le Joy-Con gauche de mon Switch d’origine se déconnecte tout le temps (généralement aux pires moments possibles, comme lorsque je me bat contre un boss). Cependant, depuis l’obtention du nouveau Switch, je n’ai jamais eu une seule fois de problème de connectivité avec les nouveaux contrôleurs.

Il se trouve que j’ai à la fois un ensemble de Joy-Cons gris d’origine et un ensemble de Joy-Cons d’origine rouge et bleu néon. Je les ai comparés aux nouveaux Joy-Cons gris. Tous les Joy-Cons de gauche ont le même numéro de modèle que HAC-015, tandis que les Joy-Cons de droite indiquent tous HAC-016. Cependant, il existe un deuxième numéro qui change entre chacun des trois ensembles Joy-Con.

Source: Rebecca Spear / iMore

Avec l’ensemble d’origine Neon Red et Neon Blue, le contrôleur de gauche lit HAC-A-JCL-C2 tandis que celui de droite lit HAC-A-JCR-C2. Mon Joy-Cons gris d’origine prêt HAC-A-JCL-C1 et HAC-A-JCR-C1, respectivement. Et enfin, le nouvel ensemble de Joy-Cons lit HAC-A-JCL-C3 et HAC-A-JCR-C3.

Honnêtement, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir à quoi ces chiffres font référence, mais cela semble indiquer qu’il existe des différences entre les trois versions, qu’elles soient internes ou externes.

Les Joy-Cons du Switch V2 ont-ils toujours des problèmes de dérive du contrôleur?

Malheureusement, des cas de dérive du contrôleur ont été signalés avec le nouveau Switch V2. Cela a du sens, étant donné que lorsque j’ai ouvert le nouveau Joy-Cons et que j’ai regardé autour de moi, les joysticks eux-mêmes ne semblaient pas très différents des originaux. Sur cette note, il y a également eu des rapports de dérive du joystick pour la Nintendo Switch Lite, qui n’a pas de Joy-Cons amovible. Si vous rencontrez des problèmes de dérive sur le plus petit commutateur, vous devrez envoyer l’intégralité de votre système de jeu à Nintendo pour une réparation au lieu d’envoyer simplement un Joy-Con.

Dois-je obtenir le nouveau Switch V2 ou le Switch Lite?

Source: Rebecca Spear / iMore

J’ai quelques sentiments différents à ce sujet. Tout d’abord, si vous n’avez pas encore acheté de Switch, optez pour la console plus grande. Les couleurs vives et le prix plus petit du Switch Lite sont certainement attrayants, mais vous utiliserez davantage le plus grand Switch. De plus, vous pourrez jouer à plus de jeux Switch et vous n’aurez pas à vous soucier de manquer les meilleurs jeux Nintendo Switch. La durée de vie améliorée de la batterie et les capacités hybrides font véritablement du nouveau Switch V2 une valeur d’achat.

Source: Rebecca Spear / iMore

Désormais, si vous possédez déjà le Switch d’origine et que vous aimez l’idée d’une autonomie améliorée, envisagez d’investir dans une batterie portable plutôt que d’acheter le nouveau Switch. Vous pourrez jouer à votre système de jeu plus longtemps en déplacement sans débourser 300 $ supplémentaires. Bien sûr, si vous rencontrez de graves problèmes de connectivité avec vos Joy-Cons, obtenir le nouveau Joy-Cons pourrait vous aider à cet égard.

Comment acheter le nouveau modèle Switch et non l’ancien?

Source: Rebecca Spear / iMore

À l’époque de la sortie du nouveau Switch V2, je ne savais presque pas qu’il se trouvait dans les rayons des magasins. Fidèle au style Nintendo, la conception de l’emballage du modèle amélioré n’est que subtilement différente de l’emballage d’origine. Rien n’indique clairement qu’il contient une version plus récente du matériel de Nintendo.

Vous rechercherez une boîte Nintendo Switch avec un fond rouge. De plus, lorsque vous tenez le commutateur dans vos mains, si vous vérifiez le numéro de modèle à l’arrière du commutateur, le nouveau numéro de modèle doit indiquer HAC-001 (-01), plutôt que le numéro d’origine de simplement HAC-001. Sachez simplement qu’avec certains détaillants, il est ridiculement difficile de dire si vous achetez le nouveau ou l’ancien Switch lors de vos achats en ligne. Cependant, les liens ci-dessous mènent au nouveau Switch V2.

