Panthère noire 2 est confronté à une tâche difficile car la suite devra être à la hauteur du succès du premier film solo de T’Challa. Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther a fait ses débuts en février 2018, servant de 18e film dans le MCU. Qualifier le film de succès est un euphémisme étant donné qu’il a rapporté 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. Sur la base de son accent sur une nation africaine et les thèmes de la libération, de l’oppression et du pouvoir, Black Panther était culturellement significatif. Mais la suite a-t-elle une chance d’être encore meilleure?

Chadwick Boseman a d’abord joué le rôle de T’Challa (alias Black Panther) dans Captain America: Civil War en 2016. À l’époque, il était le prince de Wakanda et s’occupait de la mort de son père. Alors que dans les premiers stades de prendre le manteau de la panthère noire, T’Challa s’est aligné avec Tony Stark (Robert Downey Jr.). Avec le temps, il est devenu un allié de toute l’équipe des Avengers, mais il a été forcé de gérer son propre conflit dans son pays d’origine, Wakanda. Dans Black Panther, T’Challa a assumé le rôle de roi de Wakanda lorsqu’il a appris que son oncle, N’jobu (Sterling K. N’Jobu a laissé un fils, Erik Stevens (Michael B. Jordan), qui est devenu un Navy SEAL et a atteint le surnom de « Killmonger ». Pour détrôner son cousin et poursuivre l’objectif de son défunt père, Killmonger affronta T’Challa dans un rituel tribal. Dans l’espoir de lancer une révolution mondiale, Killmonger a pris le trône, mais il a été vaincu par T’Challa avant de mettre en œuvre son plan.

Compte tenu de la grande éclaboussure du box-office, il n’était pas surprenant que Marvel Studios ait éclairé au vert une suite de Black Panther. À la fin de 2018, Coogler a signé pour écrire et réaliser Black Panther 2, révélant qu’il ressentait une immense pression en raison de la réaction positive à son premier film MCU. Le travail sur le scénario a officiellement commencé l’été dernier, mais à part le retour de Boseman, Danai Guiria, Letitia Wright et Martin Freeman, les détails sur la suite ont été rares. À partir de maintenant, Black Panther 2 devrait sortir le 6 mai 2022, et il y a suffisamment de facteurs en jeu qui suggèrent que la suite peut être encore meilleure que Black Panther.

Il y a une raison pour laquelle Black Panther reste l’un des films MCU les plus discutés malgré sa sortie il y a plus de deux ans. En apparence, c’était l’un des films de franchise les plus réussis à ce jour, mais il revêt également un niveau supplémentaire d’importance. Basé sur la distribution majoritairement noire, il est devenu culturellement important. Le personnage de T’Challa et le récit de Wakanda ont fait appel à un segment de la société jusque-là non représenté dans le genre des super-héros, et encore moins dans les médias dans leur ensemble. Black Panther a réitéré l’importance des projets centrés sur les Noirs, en particulier ceux destinés à tous les âges.

Non seulement Coogler a atteint la grandeur en tant que premier personnage noir à diriger un film dans le MCU, mais il a également placé la barre haute en développant un film vraiment génial. T’Challa a déjà été présenté avant son premier film solo, mais Black Panther a plongé plus profondément dans la lutte interne du personnage en tant que roi de Wakanda. Le film a également présenté certains des personnages les plus fascinants à ce jour tout en présentant des éléments de la nation africaine. Coogler et Marvel Studios ont étonnamment incorporé la culture africaine dans le film de genre, attirant l’attention des Oscars et remportant la première nomination de la franchise pour le meilleur film ainsi que des victoires pour la meilleure conception de costumes, la meilleure conception de production et la meilleure musique originale.

Malgré la réponse critique globale et la domination du box-office, Black Panther n’est pas venu sans quelques défauts. Les effets CGI ont été l’aspect majeur qui a été le plus critiqué. Alors que la production était phénoménale pour la majorité du film, l’utilisation de CGI par Black Panther était terne dans quelques séquences. Black Panther avait l’habitude d’utiliser des modèles CG à la place des humains, ce qui était un peu distrayant. L’une des scènes critiquées comprenait un combat entre T’Challa et Killmonger avec les champs de vibranium. De plus, tous les personnages clés n’ont pas reçu leur dû, comme Nakia de Lupita Nyong’o ou la Dora Milaje dans son ensemble. De plus, le troisième acte s’inscrit dans la séquence typique des grandes batailles que le MCU a l’habitude d’utiliser. Heureusement, l’attention est revenue sur la connexion compliquée de T’Challa an Killmonger.

En approchant de Black Panther 2, Coogler et le casting de retour comprennent ce qui a fonctionné pour le premier film. Avec plus de deux douzaines et en comptant les versements de MCU dans les livres, Marvel Studios se rend également compte qu’il y a un besoin de nouvelles histoires grâce à une nouvelle approche. Sans reprendre ce qui a déjà été fait, Black Panther 2 peut s’appuyer sur les fonctions de T’Challa en tant que roi de Wakanda tout en se concentrant davantage sur la nation africaine avancée. En mettant l’accent sur la pertinence culturelle, la suite a une autre chance de créer une histoire de super-héros à travers une optique diversifiée. Si la production corrige les critiques de CGI, donne à certains personnages du temps sous les projecteurs et s’éloigne des récits à l’emporte-pièce, le film pourrait atteindre un niveau d’excellence plus élevé.

Maintenant que T’Challa est un personnage établi dans la tradition MCU, Black Panther 2 peut ajouter une couche de complexité qui se connecte mieux à de nouvelles histoires de bandes dessinées plus larges. Avec l’origine dans la vue arrière, T’Challa est devenu un membre essentiel en dehors de l’équipe originale des Avengers. Lui et ses alliés Wakandan ont grandement aidé Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, mais maintenant, l’attention se déplacera au-delà de Thanos. Il y a des rumeurs selon lesquelles Namor le sous-marin servira de méchant de la suite. Certaines spéculations ont pointé vers un complot d’Invasion secrète ou une sorte de lien vers les X-Men du MCU. Quoi qu’il en soit, Black Panther 2 ne sera pas retenu par les bases car il y a tellement d’autres histoires à raconter.

Lorsque Black Panther a fait ses débuts, les téléspectateurs espéraient qu’il trouverait du succès, mais personne ne pouvait s’attendre à l’impact réel du film. Les films MCU suscitent suffisamment d’intérêt, mais le bouche à oreille a propulsé les cinéphiles en dehors du fandom des super-héros. Maintenant que Black Panther 2 est en développement, les attentes pour la suite sont élevées. Le film est l’un des films les plus attendus de la phase 4, et probablement l’un des films les plus attendus en général. Mais la question demeure: Black Panther 2 peut-il atteindre le même niveau de succès que l’original de 2018?

Malheureusement, ces attentes élevées ont pour habitude de changer la perception des suites. Les téléspectateurs auront une vue pondérée au moment où la suite arrivera en 2022. Cela dit, Marvel a dépassé dans le passé lorsqu’il a été chargé d’étendre les personnages à travers des suites de films en solo. Par exemple, Captain America: The Winter Soldier s’est appuyé sur ce qui a fonctionné dans le premier film de Steve Rogers, qui a sensiblement amélioré son arc; Thor: Ragnarok a finalement réorganisé toute la caractérisation de Thor et en a réussi.

Heureusement, Black Panther 2 est entre de bonnes mains compte tenu du retour de Coogler et des acteurs de la pierre angulaire. Coogler et son équipe étaient bien conscients que ses travaux antérieurs avaient une signification culturelle, et il n’y a aucune raison de changer cet aspect. En gardant l’approche thématique tout en élargissant l’univers MCU car il implique T’Challa, il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle Panthère noire 2 ne pouvait pas égaler le succès, ou peut-être même devenir un plus gros mastodonte du box-office – étant donné qu’il aura le premier film plus Infinity War and Endgame sur lequel s’appuyer maintenant. Dans l’état actuel des choses, Coogler et Marvel Studios ont près de deux ans pour proposer quelque chose d’encore plus spécial.

