L’un des domaines de santé les plus intéressants qu’Apple a explorés ces deux dernières années est l’audition. Dans iOS 13 et watchOS 6, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités liées à la santé auditive via une section auditive dans l’application Santé et l’application Noise sur Apple Watch.

L’application Noise écoute les sons de votre environnement ambiant vous montrant sur un bar en temps réel à quel point le monde qui vous entoure est bruyant. L’application propose également une ventilation des niveaux de son qui peuvent réellement nuire à votre audition si vous y êtes exposé pendant un certain temps. C’est une excellente façon de voir comment votre environnement peut avoir un impact sur votre santé.

Qu’est-ce que l’application Noise

Noise est une application sur l’Apple Watch et comporte également une complication de mise à jour en direct que vous pouvez ajouter à votre cadran.

La principale caractéristique de l’application est la mesure en direct du son environnemental. Vous verrez une lecture à barres segmentées qui offre une vision codée par couleur des niveaux de bruit, tandis que la lecture numérique en décibels (dB) offre une vue plus spécifique des choses. En dessous, vous verrez un bloc de texte coloré, vert ou jaune. Ce bloc de texte détaille exactement les dommages (ou non) causés par le niveau de son auquel vous êtes actuellement exposé, avec un bouton En savoir plus sur lequel vous pouvez appuyer pour obtenir une ventilation détaillée.

Si vous êtes dans un environnement sonore sain, la barre segmentée est principalement grise, se remplissant de couleur de gauche à droite à mesure que le son augmente. En dessous de 80 dB, tout doit rester dans le vert, ce qui signifie qu’une exposition continue à ce niveau de son ne doit pas endommager votre audition. Mais si votre barre tourne et reste jaune, atteignant 80 dB ou plus, il est bon de trouver un moyen de faire une pause dans ce niveau de bruit. Surtout, vous recevrez également des alertes de votre Apple Watch si vous vous trouvez dans un environnement avec un niveau de bruit soutenu de 80 dB +.

Pourquoi c’est important

Lorsque nous pensons à notre santé, nous sommes plus susceptibles de penser à des choses comme le poids, le cholestérol ou l’exercice. Probablement, beaucoup d’entre nous ne réfléchissent pas trop à notre santé auditive. D’après mon expérience, les gens ne semblent pas trop se soucier de leur santé auditive jusqu’à ce que cela devienne un problème, ce qui pourrait être trop tard.

C’est pourquoi l’application Noise est une fonctionnalité si intéressante. Cela prend quelque chose auquel vous pourriez ne pas accorder beaucoup d’attention et, même si vous ne visitez pas l’application tous les jours, mieux prendre soin de votre audition est maintenant sur votre radar. Il rend également ces informations facilement accessibles, à la fois via l’application et la complication.

En outre, l’application propose des alertes si vous êtes dans des conditions sonores fortes et soutenues, ce qui signifie également que si vous devez entrer dans un environnement bruyant, votre Apple Watch peut vous alerter lorsque vous y êtes depuis trop longtemps. Les alertes sont un excellent outil pour suivre les dommages que vous pourriez causer à votre audition à long terme.

Et bien que ce ne soit pas strictement dans l’application Noise, votre iPhone peut également intervenir. Une écoute forte et soutenue de musique forte avec des écouteurs peut être une source de dommages à long terme pour votre santé auditive, croyez-le ou non. Heureusement, dans iOS 13, l’application Santé peut suivre les niveaux de bruit de vos écouteurs, en représentant le niveau global et en affichant votre exposition moyenne. Ceci est une autre fonctionnalité intéressante pour garder votre audition en pleine forme.

Descendre la route

Avec watchOS 7 et iOS 14, à venir plus tard cette année, les outils de santé auditive d’Apple sont sur le point de s’améliorer.

À partir de l’Apple Watch et de watchOS 7, vous pourrez recevoir des alertes lorsque vous aurez atteint la dose d’écoute recommandée par l’Organisation mondiale de la santé avec des écouteurs au volume choisi, en supposant que le volume auquel vous écoutez a une telle dose. Une fois que vous recevez cette alerte sur votre montre, le niveau de volume de votre casque peut être automatiquement réduit. Vous pouvez également désormais définir un volume maximum du casque directement sur votre Apple Watch. Cette fonctionnalité arrive également sur l’iPhone.

L’application Noise, bien que pratiquement inchangée, enverra désormais plus de données sur la santé auditive à l’application Santé sur votre iPhone. Vous pourrez voir à quel point vos habitudes d’écoute ont été bruyantes tout au long de la semaine, et les données agrégées comprennent à la fois le bruit ambiant et l’écoute au casque.

L’iPhone emprunte également certaines fonctionnalités de l’application Noise dans iOS 14 tout en ajoutant leur propre spin. Maintenant, dans le Centre de contrôle, vous pouvez ajouter un bouton Bruit qui, lorsqu’il est enfoncé, vous montrera une vue en direct du niveau sonore des écouteurs connectés. Bien qu’Apple affirme que la fonction d’écoute en direct fonctionne mieux avec les AirPods, elle fonctionnera avec des écouteurs tiers. Il affiche le même graphique en direct que l’application Noise, et c’est un excellent moyen de garder un œil sur votre santé auditive.

Surtout sur l’Apple Watch, ce sont toutes des mises à jour significatives de fonctionnalités qui ont été ajoutées il y a seulement un an. C’est formidable de voir l’engagement continu d’Apple dans ce domaine de la santé, que nous tenons souvent pour acquis.

Prenez soin de votre audition

Utilisez-vous l’application Noise sur l’Apple Watch et vous a-t-elle aidé à mieux prendre soin de votre audition? Faites le nous savoir dans les commentaires.

