Les fans de la NBA qui regardent via le mode Microsoft Teams Together sont projetés sur des écrans vidéo lors d’un match de mêlée précédent. (Capture d’écran via NBA sur YouTube)

La NBA est revenue à l’action jeudi et a amené des fans virtuels dans une expérience propulsée par Microsoft Teams. Certains fans qui ont raté le fait que l’avenir de la technologie était arrivé tôt grâce au coronavirus se sont demandé comment accéder aux sièges numériques.

La NBA invite environ 320 fans par match à remplir les tribunes virtuelles – qui sont des panneaux vidéo de 17 pieds de haut qui sonnent sur le terrain. C’est à chaque équipe de décider comment sélectionner ces fans pour les matchs joués dans la «bulle» de la NBA à Orlando, en Floride.

Selon le Wall Street Journal, les équipes locales désignées choisissent la plupart des fans. Les participants auront besoin d’un appareil avec une caméra et un microphone. Les Milwaukee Bucks, par exemple, invitent des fans «super pompés» qui forment une section bruyante connue sous le nom de Clutch Crew dans leur arène.

La NBA est officiellement de retour! pic.twitter.com/4FYYSQB5Jm – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 30 juillet 2020

En utilisant le mode Microsoft Teams Together, les fans sont «assis» dans chacune des 10 sections entourant le court et un modérateur est affecté à chaque section. Bien qu’il puisse être difficile de marquer une invitation gratuite, une mauvaise conduite faciliterait le renvoi.

Le WSJ a rapporté que les modérateurs peuvent entendre les fans et voir ce qu’ils font et tout ce qui franchit la ligne dans un langage ou un comportement obscène ou offensant pourrait conduire à une éjection virtuelle. Ce ventilateur serait remplacé par un autre ventilateur dans une salle de débordement virtuelle. Les fans qui quittent leur siège pendant le jeu sont également remplacés par quelqu’un de cette piscine, et lorsqu’ils reviennent, ils doivent attendre d’être remis dans la foule.

The Oklahoma City Thunder a déclaré au journal que les fans sont encouragés à applaudir et à chanter, mais agiter des choses telles que des serviettes et des ballons d’orage est « un peu un défi » car l’outil de création d’arrière-plan dans Teams déforme souvent tout ce qui entoure la silhouette d’une personne.

La NBA a partagé plus d’informations sur toutes ses améliorations de diffusion dans une nouvelle vidéo YouTube:

Les fans qui ont tweeté pendant l’action de jeudi semblaient à la fois déconcertés et impressionnés par l’évolution de l’expérience sportive en quelques mois.

brb mise en place d’équipes Microsoft afin que nous puissions être dans la foule nba – Turtle Beach (@TurtleBeach) 29 juillet 2020

Le fait que la NBA ait une foule de personnes via Microsoft Teams… .. wow. Je vous dis que cette pandémie a forcé notre société à utiliser les technologies au maximum de leurs capacités. – G (@ GMarie36) 30 juillet 2020

Les fans dans les sièges virtuels partent-ils tôt? – Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 31 juillet 2020

Nous étions dans les sièges virtuels pour les Lakers Clippers et notre groupe était complet tout au long du match. Une note: le flux @Microsoft, qui nous a été joué environ: 55 secondes plus tôt que le flux télévisé, était nerveux toute la nuit. C’est pourquoi certains fans ont sans aucun doute abandonné. Besoin de réparer @NBA – DeepSportsKnowledge (@ DeepSportsKnow1) 31 juillet 2020

Plutôt cool de voir Microsoft Teams utilisé pour les fans «sur le terrain» dans les matchs NBA de ce soir. #nba #MicrosoftTeams pic.twitter.com/FpH8LUXekG – Dan Wahlin (@DanWahlin) 31 juillet 2020

Microsoft compte probablement les fans numériques de la NBA comme des utilisateurs actifs de Teams pic.twitter.com/db2gmqusFj – Andrew Sweet (@AndrewSweet) 30 juillet 2020

La meilleure chose à propos des fans « live » dans le rn NBA est que peu importe à quel point ils poussent Microsoft Teams, tout le monde va simplement les appeler Zoom calls. Exactement comme ils ont essayé de pousser la Surface dans la NFL et tout le monde les appelait des iPad. – Russell Vea (@rbvea) 31 juillet 2020

En fait, j’aime beaucoup les fans de Microsoft Teams de la NBA dans les tribunes. Au moins, vous pouvez voir de vraies personnes bouger et réagir. L’échelle est un peu bizarre (certains géants, certains minuscules), mais c’est un début. – Tyler Thompson (@MrsTylerKSR) 30 juillet 2020