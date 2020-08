Parfois, il peut être trop difficile d’attirer l’attention de quelqu’un dans une discussion de groupe iMessage sur votre iPhone ou iPad, en particulier lorsque de nombreuses personnes en font partie. Cependant, il existe certaines solutions à cet égard, comme vous mentionner, afin que vous ayez plus tard une notification à ce sujet. Par conséquent, dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer comment mentionner quelqu’un en groupes de iMessage grâce à iOS.

Plus précisément, il faut dire que cette fonction est possible grâce à la dernière mise à jour iOS, iOS 14. Nous vous avons récemment expliqué comment télécharger iOS 14 sur votre smartphone ou tablette même si vous n’aviez pas de compte développeur. Cependant, cette mise à jour sera officielle en septembre et à partir de là, tout le monde pourra profiter de l’outil pour mentionner quelqu’un dans les groupes iMessage.

Comme nous l’avons dit, iOS 14, iPadOS 14 et ses versions ultérieures devraient également disposer de fonctions iMessage spécifiques pour les discussions de groupe. Avec ceux-ci, vous pouvez mentionner un contact dans une discussion de groupe iMessage, et cette personne sera notifiée, même si elle a désactivé les alertes pour la discussion de groupe.

Mentionnez quelqu’un dans les groupes iMessage rapidement et facilement

Cette alternative n’est pas très différente, en fait, de ce que l’on peut observer sur Twitter, WhatsApp ou Slack. Mais il y a quelques différences dans la façon dont cela fonctionne par rapport à ceux-ci. Suivez ces étapes pour pouvoir le faire:

Ouvrez l’application Messages comme d’habitude et recherchez une conversation de groupe Écrivez le nom de la personne que vous souhaitez mentionner tel qu’il apparaît dans ses contacts Si vous l’avez fait correctement, vous verrez qu’il apparaît en gris avec le nom et la photo de profil, et vous devez cliquer dessus À ce moment-là, vous verrez une petite animation dans laquelle le nom de la personne devient bleu Avec la confirmation de son tag, cliquez sur l’icône Envoyer pour lancer votre message

Lorsque vous l’avez fait, et comme nous l’avons dit, le destinataire recevra une notification l’informant que vous l’avez mentionné, même s’il a précédemment désactivé ce chat pour ne pas recevoir de notifications. De cette façon, vous vous assurerez de ne rien manquer d’important.

Aussi simple que cela soit de mentionner quelqu’un dans les groupes iMessage depuis iOS 14.

Partage-le avec tes amis!