La semaine dernière, Apple a publié ce qui pourrait être le chant du cygne pour la conception actuelle de l’iMac 27 pouces. Avec les Mac basés sur Apple Silicon à l’horizon, il est possible que nous ayons vu la dernière conception de l’iMac actuel, et avec elle la fin de la mémoire accessible par l’utilisateur qui facilite la mise à niveau de la RAM de l’iMac (2020).

La conception actuelle de l’iMac 5K est unique, car il s’agit de la seule machine Mac vendue par Apple en dehors du Mac Pro à 6 000 $ qui dispose d’une mémoire pouvant être mise à niveau par l’utilisateur. Grâce à une porte spéciale juste au-dessus de la prise d’alimentation à l’arrière de l’iMac 27 pouces, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux quatre emplacements SO-DIMM de la machine pour mettre à niveau la RAM.

Même l’iMac Pro n’offre pas aux utilisateurs un luxe aussi économique, ce qui fait de l’iMac 5K une machine de grande valeur. Et avec l’iMac 2020 prenant désormais officiellement en charge 128 Go de RAM dans des configurations à la commande, les utilisateurs peuvent acheter de la RAM tierce et économiser beaucoup d’argent, jusqu’à 2000 $. Regardez notre tutoriel pratique étape par étape pour plus de détails, et assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour plus de contenu iMac.

Pour la première fois, Apple autorise les utilisateurs d’iMac, même ceux qui achètent la configuration de base à 1799 $, à passer à un énorme 128 Go de RAM. [side note, last year’s 5K iMac could support 128GB as well, but unofficially]. Comme cela a longtemps été le cas, cependant, Apple facture un montant exorbitant pour les mises à niveau de la mémoire, et l’iMac (2020) ne fait pas exception à cette tendance de longue date.

Par défaut, toutes les configurations iMac sont livrées avec au moins 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz. Les configurations de mémoire de 8 Go arrivent via deux modules SO-DIMM de 4 Go installés dans deux des quatre emplacements SO-DIMM logés à l’arrière du châssis iMac 27 pouces.

Combien pouvez-vous économiser?

Voici une comparaison entre ce que facture Apple et le prix que vous paierez généralement pour des modules de mémoire via un tiers. Les prix des tiers ont été arrondis et sont des estimations. Gardez à l’esprit que les prix de la mémoire peuvent fluctuer un peu ici et là. Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs optant pour le support de configuration de 128 Go pour économiser de l’argent, mais même si vous optez pour une mise à niveau de 32 ou 64 Go, vous économisez toujours des centaines de dollars.

128 Go de RAM pour l’iMac 5K pour seulement 600 $Montant

Prix ​​Apple

Prix ​​tiers

Des économies

16 GB

200 $

70 $

130 $

32 Go

600 $

130 $

470 $

64 Go

1 000 $

270 $

730 $

128 Go

2 600 $

600 $

2 000 $

Vidéo: Comment mettre à niveau la RAM dans l’édition 5K iMac (2020)

Avant de mettre à niveau

Avant de poursuivre ce didacticiel, vous devez acquérir les modules de mémoire appropriés. Apple utilise SO-DIMM DDR4 à 2666 MHz, vous devez donc vous assurer que la RAM que vous achetez est de ce type.

Je recommande d’acheter de la RAM OWC, car je l’ai utilisée dans certaines de mes mises à niveau de Mac mini, mises à niveau de Mac Pro et mises à niveau d’iMac, et j’ai toujours eu un bon succès avec eux. Cependant, j’ai également utilisé la mémoire d’entreprises comme Crucial, Nemix et d’autres sans aucun problème. Encore une fois, l’essentiel est de vous assurer que vous achetez le bon type de mémoire – des modules SO-DIMM DDR4 à 2666 MHz. Si vous faites cela, vous devriez être en or.

Vous voudrez peut-être également garder à l’esprit les futures mises à niveau de la RAM. Par exemple, si vous avez seulement besoin de passer à 64 Go de mémoire maintenant, mais que vous pensez que vous voudrez peut-être passer à la quantité maximale de 128 Go à l’avenir, vous voudrez opter pour une configuration de 2 x 32 Go. Cela laissera deux emplacements SO-DIMM disponibles pour ajouter deux modules supplémentaires de 32 Go plus tard sur la ligne. Bien qu’une configuration 4 x 16 Go vous fournisse également 64 Go de RAM, elle maximise vos emplacements SO-DIMM disponibles, ce qui complique la capacité de mise à niveau future.

D’accord, maintenant que nous avons éliminé ces éléments d’entretien, mettons à niveau la RAM de l’iMac (2020).

Comment mettre à niveau la RAM de l’iMac (2020)

Remarque: ce tutoriel concerne uniquement l’iMac 5K 27 pouces. Cela ne fonctionne pas pour les iMac 21,5 pouces.

Étape 1: Arrêtez et débranchez tous les câbles de l’iMac 5K 27 pouces, y compris le câble d’alimentation.

Étape 2: Placez quelques serviettes sur une surface plane. Assurez-vous que les serviettes sont suffisamment épaisses et couvrent une surface suffisamment grande pour accueillir l’écran de 27 pouces.

Étape 3: Placez délicatement l’iMac 5K sur les serviettes, avec l’écran vers le bas, de façon à ce que l’arrière de la machine soit facilement accessible. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace de travail.

Étape 4: Sous la prise de courant, vous trouverez un bouton permettant d’éjecter le cache de la fente de mémoire. Utilisez un objet contondant (j’utilise généralement un stylo à encre avec la partie du stylo cachée) pour appuyer fermement sur ce bouton, ce qui ouvrira le couvercle de la fente de mémoire. Retirez le couvercle de l’emplacement de mémoire pour exposer les quatre emplacements SO-DIMM.

Étape 5: Si vous avez acheté quatre modules de remplacement SO-DIMM, comme dans cet exemple lors de l’installation de 4 x 32 Go pour un total de 128 Go de RAM, vous devrez supprimer tous les modules existants. Si vous n’avez acheté que deux modules de mémoire, vous pouvez conserver la paire existante installée si vous le souhaitez, mais prenez note de l’ordre dans lequel vous devez installer une mémoire de taille mixte dans la procédure vidéo ci-dessus.

En fonction de la configuration de votre iMac 5K, il peut y avoir au moins deux emplacements SO-DIMM en cours d’utilisation. Si vous avez opté pour seulement 8 Go de RAM, il y aura 2 modules SO-DIMM de 4 Go. Poussez les leviers vers les bords de l’iMac pour déverrouiller chacun des emplacements SO-DIMM et soulevez chaque module SO-DIMM pour le retirer.

Vous voudrez vous accrocher aux modules de RAM que vous supprimez au cas où vous voudriez vendre votre iMac avec la RAM d’origine, ou si vous avez besoin que votre iMac soit entretenu par Apple.

Étape 6: Si vous n’utilisez que deux modules de RAM, comme une configuration de 64 Go (32 Go x 2), installez les modules par paires afin de profiter de la mémoire à double canal. Dans ce cas, vous souhaiterez installer chaque paire de modules de RAM dans les emplacements 2 et 4, ou dans les emplacements 1 et 3. C’est ainsi que les 8 Go de RAM d’Apple sont installés en usine.

Si vous utilisez quatre modules de mémoire identiques, installez simplement les quatre dans les emplacements SO-DIMM disponibles. Si vous utilisez des paires de tailles de mémoire incompatibles, les choses deviennent un peu étranges. Si l’installation de paires de mémoire incompatibles, je trouve que l’installation d’une paire dans les emplacements 2 et 4, et une autre paire dans les emplacements 1 et 3 a entraîné une dégradation des performances. Remarquez comment la vitesse de la mémoire descend à 2133 MHz dans ce scénario.

Vitesse de mémoire réduite avec des paires de mémoire incompatibles

Au lieu de cela, j’ai trouvé qu’il était préférable d’installer deux modules similaires dans les emplacements 1 et 2, et les deux autres modules similaires dans les emplacements 3 et 4 pour obtenir les meilleures performances. Remarquez comment la même mémoire configurée dans cette configuration donne la cote de vitesse appropriée à 2666 MHz (2667). Assurez-vous de regarder la procédure vidéo ci-dessus pour plus de détails.

Assurez-vous d’insérer tous les nouveaux modules avec l’encoche tournée vers la gauche. Poussez chaque module fermement vers le bas dans l’emplacement pour qu’il s’enclenche. Vérifiez à nouveau pour vous assurer que les modules sont correctement installés et que les leviers sont réenclenchés.

Étape 7: Réinstallez la porte de la RAM en appuyant simplement dessus pour la mettre en place. La porte de la RAM est sécurisée par friction, vous devrez donc appuyer fermement pour la réinstaller.

Étape 8: Remettez votre iMac dans votre zone de travail, connectez tous les câbles avec le câble d’alimentation et rallumez la machine. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un écran noir pendant une période prolongée – cela indique que la nouvelle mémoire est en cours d’initialisation.

Étape 9: Une fois que macOS est revenu sur le bureau, accédez à  → À propos de ce Mac → Mémoire et assurez-vous que toute la mémoire installée est prise en compte et fonctionne à la bonne vitesse. Sinon, vous devrez revenir en arrière et vous assurer que la mémoire est correctement et fermement installée dans les logements SO-DIMM.

Les resultats

La mise à niveau de la mémoire de votre système ajoutera beaucoup plus de marge de manœuvre pour travailler avec plusieurs applications exigeantes à la fois. Cela peut être particulièrement bénéfique lorsque vous travaillez avec des applications orientées pro comme Final Cut Pro X, Logic Pro X, ScreenFlow, Affinity Photo, Adobe Creative Cloud, et la liste est longue. Entre autres choses, les machines privées de mémoire devront écrire plus souvent sur le disque, ce qui peut ralentir votre ordinateur, parfois jusqu’à une exploration pure et simple.

Beaucoup de marge pour exécuter plusieurs applications

Mais à part cela, la mise à niveau de votre mémoire peut également avoir des implications sur les performances du processeur.

Un benchmark Geekbench CPU tout en fonctionnant avec seulement 8 Go de RAM avant la mise à niveau de la mémoire.

Ce n’est pas une amélioration massive, mais la mise à niveau de la mémoire vive de 8 Go améliorera les performances du processeur.

Un benchmark Geekbench CPU tout en fonctionnant avec 128 Go de RAM après la mise à niveau de la mémoire.

Prise de .

La mémoire facilement extensible est l’une des choses qui a fait de l’iMac 27 pouces le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme Mac au fil des ans. Non seulement vous obtenez un écran 5K de haute qualité, mais vous pouvez également économiser des milliers de RAM. L’iMac 5K est une machine très économique, et elle a eu une excellente course.

La réalité est, cependant, que cela pourrait très bien être la dernière mise à jour importante de l’iMac 5K dans cette conception actuelle. Avec le passage d’Apple à son propre silicium pour Mac, il est fort probable que la prochaine itération d’iMac arborera du silicium Apple sous le capot, ainsi qu’une toute nouvelle refonte moderne.

Bien qu’une refonte soit indispensable, elle est un peu douce-amère, car je pense que la probabilité que nous voyons de la RAM accessible par l’utilisateur dans les futures versions de l’iMac est mince. Je ne vois tout simplement pas Apple concevoir un tout nouveau châssis et garder la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter leur propre RAM après coup, en particulier avec l’iMac passant à un processeur interne.

Cela étant dit, si vous prévoyez d’acheter l’iMac 2020, assurez-vous de profiter de cette merveilleuse capacité. Je pense que c’est carrément ridicule combien Apple facture pour la RAM, mais je dois leur donner du crédit pour au moins donner aux utilisateurs le choix dans le cas de l’iMac 5K.

Quoi qu’il en soit, je recommande toujours de configurer la quantité minimale absolue de mémoire pour l’iMac 5K pendant le processus de construction avec l’idée de vous mettre à niveau et de consacrer les dollars économisés à d’autres mises à niveau. Par exemple, ajouter plus de stockage flash, mettre à niveau le processeur ou ajouter un meilleur GPU. Ce sont toutes des choses que vous ne pouvez généralement pas changer aussi facilement que la RAM, et votre argent est mieux dépensé dans ces domaines.

Qu’est-ce que tu penses? Envisagez-vous d’acheter un iMac 5K? Pensez-vous que les futures machines iMac d’Apple conserveront la porte RAM pour une mémoire accessible par l’utilisateur? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos réflexions sur la question.

