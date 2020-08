QubicGames offre gratuitement sept jeux Nintendo Switch ce week-end.

Pour télécharger les sept jeux, vous devez d’abord vous procurer le livre de coloriage sur l’eShop Switch, et une fois que vous le possédez, tous les autres jeux seront également téléchargeables gratuitement.

Malheureusement, quitter la maison est encore une proposition assez risquée en raison de la pandémie virale, mais la bonne nouvelle est que nous avons des jeux vidéo pour nous divertir. Le seul vrai problème avec les jeux vidéo est qu’ils ne sont pas bon marché, mais ce week-end, l’éditeur QubicGames offre sept jeux gratuits aux propriétaires de Nintendo Switch. Une fois que vous aurez téléchargé le premier jeu, les six autres deviendront également des téléchargements gratuits, et maintenant votre week-end est défini.

Pour profiter de cette offre spéciale, il vous suffit de vous rendre sur le Nintendo eShop et de télécharger le livre de coloriage, qui est gratuit tout le week-end. Une fois que vous possédez Coloring Book, six autres jeux deviendront automatiquement gratuits sur l’eShop. Voici les six autres jeux, avec des liens, des vidéos et des descriptions inclus:

Jumping Joe et ses amis: Les créateurs de Robonauts et Astro Bears Party présentent fièrement un nouveau titre parfait pour des moments de jeu intenses avec vos amis et votre famille. Aidez Joe et ses compagnons dans leur ascension. Soyez rapide comme un éclair et évitez les boulets de canon rugissants, les chauves-souris vicieuses et autres pièges. Réalisez des scores élevés ou laissez vos concurrents dans la poussière!

Mini trains: Les mini trains vous transportent dans une salle de jeux confortable avec la meilleure table de chemin de fer jamais vue, avec 40 configurations différentes. Vous serez mis au défi de créer des pistes dans des situations toujours plus déroutantes. Utilisez votre logique, votre imagination et vos compétences en ingénierie pour conduire en toute sécurité les trains jusqu’à leur destination finale. Et bien sûr, vous pouvez vous asseoir dans la cabine du conducteur et siffler!

Pas pas – Un Brain Buster: Il suffit de monter, descendre, gauche ou droite. Facile, n’est-ce pas? Le défi ultime de casse-tête enfin sur Nintendo Switch et avec un mode multijoueur!

Mini golf de poche: Il est temps de s’amuser au mini-golf! Asseyez-vous, détendez-vous et marquez des trous. Envie de multijoueur avec des amis? Nous avons ce qu’il vous faut – jusqu’à 4 joueurs sur une seule console! Le gameplay est assez facile – maintenez, visez et relâchez pour obtenir le tir parfait. Ne dépassez pas ou vous tomberez dans le vide! Ajustez la force, l’angle et mettez une certaine courbe dans votre tir. Grâce au moteur physique réaliste, la balle se comporte naturellement.

Livre de puzzle: Le livre de puzzle propose 34 énigmes différentes à résoudre, divisées en thèmes – de la fantaisie aux dinosaures. Les arts pour ce jeu ont été réalisés par un artiste spécialisé dans divers styles. Ce sont de belles peintures de créatures et de paysages ou des dessins plus simples pour les enfants. Il y a quelque chose pour chacun!

Robonautes: L’action combine un gameplay de tir d’arcade familier avec une possibilité unique de changer de gravité. Les graphismes colorés plaisent aux joueurs jeunes et adultes, tandis que la musique de première classe de Simon Viklund rend l’aventure encore plus épique.

Les sept jeux peuvent être conservés pour toujours une fois que vous les avez téléchargés. Ce ne sont peut-être pas les jeux les plus importants que vous téléchargerez jamais sur votre Switch, mais il est difficile de contester le prix de 0 $.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.