Si vous ne pouviez utiliser que deux mots pour décrire la série Samsung Galaxy Note, ils seraient probablement «gros» et «coûteux». Quel que soit le téléphone Note que vous possédez, ils sont tous énormes par rapport à presque tous leurs contemporains et sont assortis d’étiquettes de prix premium. Dans cet article sur l’historique des prix du Samsung Galaxy Note, nous allons nous concentrer uniquement sur la partie «chère».

Certes, la taille des téléphones Note est ce qui les a mis sur la carte. Lors du lancement du premier Galaxy Note en 2011, les gens se sont moqués de sa taille. Cela a créé une sorte de presse étrange pour les téléphones, ce qui les a aidés à se vendre incroyablement bien pour une nouvelle ligne. Avec le recul, le téléphone n’était même pas si gros. Il avait un écran de 5,3 pouces logé dans un corps plus court que le Samsung Galaxy S20, bien que la note soit considérablement plus large et plus épaisse.

La gamme Galaxy Note est la raison pour laquelle nous avons des téléphones aussi grands qu’ils le sont aujourd’hui. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose dépend de vous.

À mesure que la taille des téléphones augmente, le prix des téléphones Galaxy Note augmente également. Bien qu’ils n’aient jamais été bon marché, les prix augmentent régulièrement toutes les quelques années. Ci-dessous, nous avons rassemblé des informations sur les prix de la série Note. Nous avons également donné un aperçu de ce qui rend chaque note différente de son prédécesseur.

Tout d’abord, quelques explications sur les prix du Samsung Galaxy Note

Lorsque le premier téléphone Samsung Galaxy Note a été lancé, l’industrie des smartphones était un animal totalement différent. Ainsi, comparer le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) d’un Galaxy Note avec le PDSF du Galaxy Note 10 n’est pas vraiment une comparaison de pommes à pommes.

À titre d’exemple, le premier téléphone Galaxy Note était une exclusivité AT&T et T-Mobile aux États-Unis, et vous ne pouviez pas l’acheter hors contrat. Pour en obtenir un, vous devez payer 299 $ d’acompte, puis payer le reste du prix sur une période de deux ans. D’autres régions du monde n’avaient pas cette limitation. Par exemple, un billet déverrouillé au Royaume-Uni coûtait 500 £ en 2011.

Depuis 2011, l’industrie des smartphones a beaucoup changé, ce qui rend les comparaisons de prix de pommes à pommes délicates.

Samsung a donné aux opérateurs américains la liberté de choisir leurs propres prix sur les modèles de la deuxième à la cinquième génération des téléphones Galaxy Note. Cela a abouti à des prix extrêmement différents. À titre d’exemple, le Galaxy Note 4 coûte 825 $ débloqué chez AT&T et seulement 700 $ de Verizon.

Ce n’est qu’avec le Samsung Galaxy Note 7 que les choses sont devenues (pour la plupart) cohérentes, et Samsung a permis à tout le monde d’acheter facilement des modèles déverrouillés directement depuis sa boutique en ligne.

En plus des écarts de prix et de disponibilité, il y avait également différents modèles et même des conceptions d’appareils Note dans le monde entier. Cela signifiait qu’un Galaxy Note original d’AT & T avait un aspect et un fonctionnement différent de celui déverrouillé en vente au Royaume-Uni. Nous avons vu cette même confusion dans la gamme Galaxy S.

Dans cet esprit, le prix ci-dessous est basé sur la disponibilité aux États-Unis et utilise le prix le plus bas disponible pour le grand public au moment du lancement du téléphone. Cela signifie que, dans le cas spécifique du Galaxy Note 4 mentionné précédemment, nous avons opté pour le prix Verizon de 700 $ et non le prix de 825 $ AT&T.

Une dernière remarque: nous n’incluons pas les appareils «latéraux» dans notre résumé des prix du Samsung Galaxy Note. Cela signifie que les téléphones tels que le Galaxy Note 3 Neo et le Galaxy Note FE ne sont pas inclus ici. Nous nous concentrons uniquement sur les appareils «principaux» de la gamme principale.

Samsung Galaxy Note: 299 $ (avec contrat)

Le Samsung Galaxy Note original a été l’un des tout premiers téléphones à obtenir le surnom de «phablet». C’était trop gros pour être un téléphone, mais trop petit pour être une tablette. Dans nos premiers travaux pratiques avec l’appareil, nous avons déclaré qu’il fallait un peu de temps pour s’habituer à utiliser un téléphone de cette taille. De nos jours, le Galaxy Note a l’air carrément petit par rapport à la plupart des principaux produits phares.

Le Samsung Galaxy Note avait un écran de 5,3 pouces avec une résolution de 1280 x 800, ce qui était assez élevé pour l’époque. Avec une prise casque, une fente microSD, le S Pen désormais emblématique et des spécifications qui battent presque tous les autres smartphones de son époque, le Note original était le rêve d’un utilisateur expérimenté.

Malheureusement, le téléphone n’a pas été facile à obtenir. Vous deviez être client AT&T ou T-Mobile et souscrire à un engagement de deux ans. Avec un acompte de 299 $, la note était 100 $ plus chère que l’iPhone 4S d’entrée de gamme, qui est sorti la même année avec un plan d’acompte similaire.

Malgré cela, la note originale s’est bien vendue. Samsung a annoncé avoir déplacé 10 millions d’unités après seulement neuf mois.

Samsung Galaxy Note 2: 299 $ (avec contrat)

Avec le succès inattendu de la note originale, on aurait pu s’attendre à ce que Samsung fasse tout ce qui est en son pouvoir pour le suivi en 2012. Cependant, le Samsung Galaxy Note 2 n’a obtenu qu’un écran légèrement plus grand, un meilleur processeur et un peu amélioré. S Pen, mais pas beaucoup d’autres mises à niveau.

Samsung a également peaufiné le langage de conception de l’appareil pour le rendre presque identique au très populaire Samsung Galaxy S3, lancé plus tôt la même année. Ce ne serait pas la dernière fois que Samsung suivrait des conceptions similaires de ses autres gammes de smartphones en ce qui concerne la note.

Fait intéressant, Samsung n’a pas beaucoup changé sur les prix du Galaxy Note. Le Galaxy Note 2 était disponible pour le même prix d’acompte de 299 $ que son prédécesseur. Cependant, cette fois, tous les grands opérateurs américains étaient à bord avec Verizon, Sprint, US Cellular et d’autres vendeurs du téléphone. AT&T a même baissé le prix de la note originale à 199 $ et a continué à vendre les deux appareils.

Garder le même prix pour le Samsung Galaxy Note 2 est probablement l’un des facteurs qui l’ont aidé à dépasser le record de 10 millions d’unités de son prédécesseur. Après un an de mise en vente, le Galaxy Note 2 a déplacé 30 millions d’unités.

Samsung Galaxy Note 3: 700 $

En 2013, le Samsung Galaxy Note 3 a finalement permis aux gens d’acheter un téléphone Galaxy Note directement auprès de certains opérateurs. Cependant, contrairement à Apple, Samsung n’a pas obligé les opérateurs à vendre le téléphone à un prix particulier. Cela a abouti à une structure de prix très déroutante qui ne serait pas corrigée avant quelques années.

Pour illustrer comment les prix du Samsung Galaxy Note devenaient confus, supposons que vous vouliez acheter un Note 3 auprès de T-Mobile. Vous auriez payé 200 USD d’avance, puis 21 USD par mois pendant deux ans, soit un prix total de 704 USD. Avec AT&T, vous pouvez payer 300 $ d’acompte avec un engagement de deux ans, 550 $ d’acompte avec un engagement d’un an, ou vous pouvez payer 725 $ d’avance. Allez plutôt au magasin Verizon et le téléphone vous coûterait 700 $.

Les prix débloqués auprès de détaillants tiers étaient également incohérents, mais la plupart des annonces avaient le Galaxy Note 3 pour au moins 750 $ au cours de ses premiers mois. C’était le chaos.

Cependant, les spécifications améliorées et les nouveaux éléments de conception de la Note 3 – y compris un dos en faux cuir et une jante en faux métal – l’ont aidé à bien se vendre. En seulement deux mois, Samsung a déplacé 10 millions d’unités, un exploit qui a pris neuf mois à la note d’origine.

Samsung Galaxy Note 4: 700 $

Samsung a lancé le Galaxy Note 4 en 2014 et lui a donné un prix standardisé. Cependant, le PDSF fixé à 700 $ n’empêchait toujours pas les opérateurs américains de facturer divers prix totaux pour le téléphone.

Comme mentionné précédemment, AT&T a vendu le téléphone déverrouillé pour 825 $ scandaleux. Si vous ne souhaitez pas payer une prime de 125 USD sur le prix catalogue, vous pouvez plutôt payer 300 USD en acompte, puis signer un nouvel accord de deux ans. T-Mobile a également augmenté le prix débloqué du Galaxy Note 4 à 750 $ tandis que Sprint a couvert ses paris et l’a vendu 720 $. Seul Verizon a vendu le téléphone pour son PDSF si vous ne vouliez pas de nouveau contrat.

Heureusement, le monde «Far West» des prix du Samsung Galaxy Note atteignait son point final. Cependant, Samsung n’offrant aucun moyen d’obtenir une variante déverrouillée directement à partir de sa boutique en ligne, les opérateurs ont continué à faire ce qu’ils voulaient.

En ce qui concerne le design du Galaxy Note 4, Samsung a finalement introduit une véritable jante en métal – le cuir est resté faux, cependant – et a également mis à niveau presque toutes les spécifications à l’intérieur de l’appareil. Curieusement, la seule chose qui n’a pas fait l’objet d’une mise à niveau importante était la durée de vie de la batterie. C’était quelque chose qui viendrait hanter la ligne Note dans quelques générations.

Samsung Galaxy Note 5: 700 $

Le Samsung Galaxy Note 5 de 2015 est une étrange bête. Il offrait de nombreuses mises à niveau par rapport à ses prédécesseurs, notamment 4 Go de RAM et une option avec 64 Go de stockage interne. Cependant, Samsung a également déclassé plusieurs des spécifications – notamment la capacité de la batterie – et en ont laissé quelques autres identiques, telles que la taille et la résolution de l’écran. Samsung a également supprimé la fente microSD, ce qui ne serait pas la dernière fois que Samsung ferait cela.

Peut-être que cette approche en méli-mélo de la création d’un smartphone de suivi était la raison pour laquelle Samsung a maintenu le PDSF du Galaxy Note 5 à 700 $. Bien sûr, cela n’a toujours pas empêché les transporteurs américains de jouer vite et librement avec ce prix, bien qu’ils aient gardé les choses un peu plus dociles que les années précédentes.

T-Mobile et Verizon ont maintenu le prix total du Galaxy Note 5 à moins de 700 USD, mais Sprint et AT&T ont dépassé le PDSF de 20 USD et 40 USD respectivement. Heureusement, en 2016, les consommateurs auraient la possibilité de sauter complètement les opérateurs, car Samsung proposerait enfin des ventes de smartphones déverrouillés avec le lancement du Samsung Galaxy S7.

Malheureusement, également en 2016, Samsung augmenterait le prix de la ligne Note d’un énorme pourcentage. Il a également connu l’une des années les plus difficiles que sa division mobile ait jamais rencontrées …

Samsung Galaxy Note 7: 850 $

Attends une seconde. Qu’est-il arrivé au Galaxy Note 6? Tout comme certains bâtiments n’ont toujours pas de treizième étage, Samsung a sauté le Galaxy Note 6 et a sauté directement au Galaxy Note 7. La société l’a fait pour créer la parité avec la numérotation de la ligne Galaxy S et pour «minimiser la confusion sur le dernière technologie mobile de Samsung », pour citer un communiqué de presse officiel.

Bien sûr, vous ne vous souvenez probablement pas du Galaxy Note 7, à l’exception de sa tendance à s’enflammer. Environ deux mois après le lancement du Galaxy Note 7 par Samsung, il a émis un rappel mondial de l’appareil. Samsung a ensuite cessé la production du téléphone en raison de problèmes de batterie qui ont provoqué une chaleur excessive et, dans certains cas, des flammes et des explosions.

Avant tout cela, le Samsung Galaxy Note 7 était l’un de nos téléphones les mieux évalués de tous les temps. Nous avons presque tout aimé et apprécié les corrections apportées par Samsung à ses erreurs Galaxy Note 5, telles que le retour du logement pour carte microSD.

En ce qui concerne les prix du Samsung Galaxy Note, le Note 7 était le plus cher avec un PDSF de 850 $. Les transporteurs ont pour la plupart respecté ce prix, bien qu’AT & T ait toujours augmenté le coût total de 30 $. Cependant, cela n’avait plus d’importance puisque Samsung proposait enfin des versions déverrouillées sur son propre site Web. Quel que soit le prix, Samsung n’a pas eu beaucoup de chance de déplacer la plupart des téléphones, car l’appareil a été arrêté après quelques mois de disponibilité.

Samsung Galaxy Note 8: 930 $

On pourrait penser que Samsung aurait travaillé des heures supplémentaires pour rendre le Samsung Galaxy Note 8 plus économique, étant donné qu’il fallait effacer l’histoire aigre du Note 7. Cependant, Samsung à la place augmenté le prix de la note 8 par rapport à la note 7.

Il est probable que Samsung se soit senti confiant de le faire, car la gamme Galaxy S7 s’était avérée être l’un des plus gros succès de la société depuis le Samsung Galaxy S4, qui est toujours le smartphone Android le plus vendu à ce jour. Peut-être que la société a estimé que le succès du Galaxy S7 et l’échec total de la Note 7 s’annulaient mutuellement?

Quoi qu’il en soit, le Galaxy Note 8 a coûté 80 $ de plus que son prédécesseur de courte durée avec un PDSF de 930 $. Une fois de plus, les transporteurs américains tels que Verizon et Sprint ont joué lâche avec ce prix en augmentant le total jusqu’à 960 $. Seul T-Mobile a conservé le prix total identique au PDSF.

Bien que l’augmentation du prix du Samsung Galaxy Note n’ait pas été chaleureusement accueillie par les fans, le téléphone s’est toujours bien vendu, en particulier après la débâcle du Note 7. En seulement six mois, Samsung aurait vendu 10 millions d’appareils Galaxy Note 8.

Samsung Galaxy Note 9: 999 $

Le succès du Galaxy Note 8 a aidé Samsung à s’éloigner du désastre des relations publiques du Note 7, et tous les yeux étaient rivés sur le Galaxy Note 9 en 2018. Nous ne savions pas que le Note 9 finirait par être l’un des plus performants. a reçu des téléphones dans l’histoire de Samsung.

Le Samsung Galaxy Note 9 présentait à peu près tout ce que tout utilisateur expérimenté voulait: des spécifications haut de gamme, un design simple et élégant, une prise casque, un emplacement pour carte microSD, une classification IP68 et un excellent système de caméra. Tout cela a aidé le Note 9 à atteindre non seulement nos meilleurs résultats Android, mais également les résultats de Reader’s Choice pour cette année.

Bien sûr, tout n’était pas parfait en ce qui concerne la note 9. Par exemple, le prix de 999 $ a poussé les limites des portefeuilles des acheteurs de smartphones à un nouvel extrême. Certes, le smartphone à 1000 $ devient la norme en 2020, mais en 2018, le Note 9 était une valeur aberrante. La version 512 Go de l’appareil coûte 1249 $, un prix encore plus fou pour 2018.

Quoi qu’il en soit, la note 9 gagne son prix. Il y aura probablement des gens qui garderont ce téléphone pendant des années.

Samsung Galaxy Note 10: 949 $

Hé, Samsung a en fait réduit le prix du Galaxy Note 10 par rapport au Galaxy Note 9! Agréable! Eh bien, c’est ce que vous diriez si ce n’était du fait que le Galaxy Note 10 n’est pas vraiment le véritable suivi du Galaxy Note 9. C’est parce que, pour la première fois, Samsung a divisé la gamme Note en deux parties.

Le Galaxy Note 10 est un excellent téléphone, mais il lui manque beaucoup de fonctionnalités de base qui rendent la plupart des fans de Note heureux. Pour la deuxième fois, Samsung a retiré la fente pour carte microSD du Note 10 et a également retiré la prise casque sur toute la ligne. Il a toujours de bonnes spécifications, mais pas autant de mises à niveau que l’on pourrait s’y attendre.

Pour le vrai suivi du Note 9, vous devez aller à la section suivante et lire sur le Galaxy Note 10 Plus. Cependant, la note vanille 10 offre un package décent à un prix plus raisonnable par rapport au coût de rupture de portefeuille du Note 10 Plus à 1099 $.

Le temps nous dira si la stratégie de Samsung consistant à diviser la ligne Note est une bonne idée ou non. Cependant, nous constatons que la plupart des fans inconditionnels de la série Note ont soit ignoré cet appareil pour le Note 10 Plus, soit totalement ignoré la mise à niveau. Après tout, le Note 9 est un appareil supérieur à certains égards.

Samsung Galaxy Note 10 Plus: 1 099 $

Bien que le Samsung Galaxy Note 10 ne soit pas un mauvais téléphone, le Galaxy Note 10 Plus est le téléphone recherché par les fans de 2019. Il a un écran plus grand et plus lumineux, de meilleures spécifications, un emplacement pour carte microSD, de meilleurs appareils photo et une batterie beaucoup plus grande . Bien sûr, il a également un prix plus élevé. Il a commencé à 1099 $ et est allé jusqu’à 1399 $ pour la variante Verizon alimentée par 5G avec 512 Go de stockage interne.

Pour être juste, ce n’était pas le téléphone grand public le plus cher que Samsung ait publié en 2019 (cet honneur revient au Samsung Galaxy Fold), et il y avait des variantes du Galaxy S10 qui coûtaient tout aussi cher. Une grande partie des variantes du Galaxy S20 a également fait sauter le prix de la Note 10 Plus.

À ce jour, c’était le prix le plus cher du Samsung Galaxy Note, donc c’était une pilule difficile à avaler pour les fans. Encore une fois, c’est pourquoi nous avons entendu de nombreux fans de Note qui ont simplement sauté la mise à niveau et ont conservé leur Galaxy Note 9 encore impressionnant.

Prix ​​du Samsung Galaxy Note: vue d’ensemble

Comme indiqué précédemment dans cet article, effectuer une comparaison des prix des pommes à pommes des prix du Samsung Galaxy Note n’est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Cependant, le graphique ci-dessus montre assez clairement que les prix augmentent toutes les quelques générations. En fait, depuis que Samsung a commencé à proposer les téléphones déverrouillés via son propre magasin, le prix a augmenté de manière fiable chaque année, à l’exception du Galaxy Note 10.

Jusqu’où Samsung peut-il réellement aller avec ces prix?

Il sera intéressant de voir jusqu’où Samsung ira en ce qui concerne les prix de la ligne Note. À quel moment même les fans les plus acharnés hésiteront-ils à se mettre à niveau? Nous avons déjà vu des utilisateurs refuser de passer de la note 9 en raison non seulement de l’augmentation des prix, mais également de la suppression de la prise casque, qui est une fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs expérimentés.

Avec la série Samsung Galaxy Note 20 au coin de la rue, nous allons découvrir assez tôt jusqu’où Samsung peut repousser les limites.

Série Samsung Galaxy Note 20: Relever la barre?

Un rendu de Samsung Ukraine.

Dans quelques jours, Samsung dévoilera officiellement la série Galaxy Note 20. Cela inclura probablement une variante méga premium appelée Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Le téléphone agira comme une réponse au Galaxy S20 Ultra sorti plus tôt cette année, qui offre des spécifications incroyables à un prix incroyable.

Bien que nous ne sachions rien avec certitude, il est raisonnable de supposer que le Galaxy Note 20 Ultra sera l’un des téléphones les plus chers de l’année. Le prix de départ du S20 Ultra est de 1399 $ et, historiquement, les appareils Note sont généralement plus chers. Pour cette raison, il est prudent de supposer que le Note 20 Ultra commencera à près de 1 500 $.

Espérons que Samsung compensera ce prix attendu avec des options moins chères. Même dans ce cas, nous ne pouvons pas imaginer le lancement de l’appareil Note 20 d’entrée de gamme avec un prix inférieur à quatre chiffres. Commencez à compter vos centimes.

Que pensez-vous de l’augmentation constante des prix du Samsung Galaxy Note? Est-il toujours logique pour Samsung de proposer plusieurs produits phares ultra-premium chaque année? Cliquez sur le sondage ci-dessous et cliquez sur les commentaires pour partager vos pensées.

