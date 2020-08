Nous l’avons déjà souligné ici à plusieurs reprises. La nature même d’Internet a radicalement changé la façon dont les startups tentent d’atteindre leurs clients. Les plateformes qui communiquent avec les industriels et le public sont si nombreuses et si efficaces que nombre d’entre elles ont décidé d’éviter complètement les revendeurs traditionnels afin d’avoir un meilleur contrôle sur l’expérience de leurs clients. Et gagner plus d’argent, bien sûr. Dans les lignes suivantes, nous allons donc parler de la Commerce direct avec les consommateurs et comment en profiter à 100%.

La première chose à dire est que le trading Direct-to-Consumer est également connu sous le nom de DTC ou D2C dans de nombreux cercles. Il consiste à utiliser des outils de gestion des ressources qui rapprochent les propriétaires de sites Web de leurs consommateurs potentiels, et de leurs consommateurs en fait. Grâce à cela, ils peuvent suivre pleinement les interactions avec les clients, surveiller l’état des expéditions, etc.

Et à cela, nous devons ajouter que, évidemment, vendre directement au client entraîne des marges bénéficiaires plus élevées. Comme les dépenses des revendeurs sont éliminées et que toutes les opérations sont en ligne, les dépenses liées aux emplacements physiques, etc. sont évitées. Oui, d’autres comme la publicité ou le marketing sont ajoutés. Mais les résultats sont toujours positifs. Et l’apparition de plus en plus de nouvelles technologies converge dans ce sens.

Pour cette raison, nous allons analyser certaines stratégies qui font généralement partie du commerce Direct-to-Consumer.

À quoi devrait ressembler votre tactique commerciale Direct-to-Consumer?

Les intermédiaires, désormais sur Internet

Les statistiques actuelles indiquent que plus de la moitié des utilisateurs de médias sociaux utilisent les publicités Google ou Facebook pour en savoir plus sur les différents produits. Alors ils enquêtent à leur sujet, apprennent à les connaître et, souvent, ils peuvent finir par conclure l’achat. Par conséquent, si vous envisagez de tirer le meilleur parti de votre activité Direct-to-Consumer, il ne fait aucun doute que vous devriez y investir massivement.

Ces jours-ci, justement, les investissements pour attirer les clients de ces plateformes se sont multipliés à des milliards. Le plus drôle, c’est que, dans certains cas, ils ne donnent plus autant de résultats qu’avant. Cela signifie que le montant d’argent dépensé pour convertir les audiences en clients peut être trop élevé si nous ne sommes pas vigilants.

Des chaînes supplémentaires apparaissent

Avec l’augmentation susmentionnée des coûts d’acquisition de clients, les canaux traditionnels commencent à être remplacés par d’autres. Sans aller plus loin, lors du Modern Retail Summit 2019, de nombreux propriétaires d’entreprises ont souligné qu’ils devaient commencer à se tourner vers d’autres canaux, sinon leur croissance ne serait pas soutenue.

En général, nombre de ces multinationales ou grandes entreprises combinent les possibilités du commerce Direct-to-Consumer avec les canaux de vente au détail d’une vie, car elles considèrent que c’est la méthode la plus sûre pour offrir leurs produits et obtenir la rentabilité maximale en échange. .

En plus de cela, et bien que les canaux communs soient Facebook, Google et Instagram dans une moindre mesure, nous vous conseillons de jeter un œil à votre audience pour mieux la connaître et vous concentrer sur ses réseaux préférés.

Améliorez l’utilisation des données

En tant que plateforme presque entièrement soutenue par sa partie numérique, il n’est pas surprenant que la gestion des données collectées soit essentielle à son succès. Et plus les canaux que nous utilisons sont diversifiés, plus l’examen des données doit être précis. Des questions telles que le lieu de la première rencontre avec le client et la marque, ou quelles sont les étapes intermédiaires pour y parvenir, doivent être à votre disposition.

D’un autre côté, vous devriez également jeter un œil aux taux d’abandon du panier ou du processus de paiement, pour détecter quand cet abandon se produit. Mieux comprendre l’intention de recherche du client peut être la première étape de la modification de certains comportements qui vous rapprochent de l’optimisation de son expérience.

Et comment obtenir toutes ces informations? Il existe différentes sources, telles que Google lui-même, votre service d’hébergement Web et les mêmes réseaux sociaux vous fournissent des données à cet égard. Mais il y en a d’autres qui ne le font pas, dans lesquels vous devrez travailler davantage par vous-même, en identifiant quels efforts vous servent et lesquels ne le sont pas.

Optimisation des canaux

Après une enquête approfondie sur les canaux et les données, il est temps d’optimiser ces mêmes canaux. Cela, pour que vos campagnes commerciales Direct-to-Consumer se concrétisent.

Là, vous devrez décider si le commerce Direct-to-Consumer peut fonctionner parallèlement aux canaux de vente au détail traditionnels. Ou si vous devez les remplacer entièrement. Tout cela, en évitant le conflit possible entre les canaux.

Vous pourrez peut-être mieux tirer parti des canaux directs en les ciblant avec des produits qui n’obtiennent pas de bons retours auprès des détaillants. Et cela affectera également votre marketing.

Dans tous les cas, et en résumé, vous devez considérer que l’évolution des technologies et même des événements mondiaux tels que le coronavirus peuvent affecter des problèmes allant de la fabrication des produits à la manière dont ils sont commercialisés. Et dans votre commerce Direct-to-Consumer peut être la clé de la victoire.

