C’est le chaos au sommet du classement du championnat de la PGA 2020 aujourd’hui alors que des joueurs comme Jason Day, Daniel Berger et Tony Finau déferlent sur le terrain cet après-midi – et écartent les scores du premier tour 2 de Tommy Fleetwood et Haotong Li, entre autres. Suivez notre guide pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct d’un championnat de la PGA et assister à toutes les actions du deuxième tour d’aujourd’hui ce vendredi, samedi et tout au long du week-end.

Diffusion en direct du championnat de la PGA 2020

Le championnat de la PGA 2020 aura lieu au TPC Harding Park de San Francisco du jeudi 6 août au dimanche 9 août. La couverture américaine est partagée entre ESPN et CBS, tandis que Sky Sports détient les droits au Royaume-Uni. Vous trouverez ci-dessous toutes les options de diffusion en continu et les détails de la télévision, ou si vous avez juste besoin de savoir comment regarder votre flux domestique depuis l’étranger, alors le La réponse est un VPN – économisez jusqu’à 50% aujourd’hui.

Le championnat de la PGA 2020 est de loin le plus grand tournoi de l’année à ce jour, avec un champ de force presque à 100% qui comprend le nouveau numéro un mondial Justin Thomas, le vainqueur consécutif du championnat de la PGA Brooks Koepka (en 2018 et 2019) , et un certain M. Tiger Woods – toujours pas en dehors, pas du tout.

Nous disons « presque » 100% car il y a une poignée d’absences, la sud-africaine Branden Grace étant forcée de se retirer après avoir été testée positive pour le coronavirus, tandis que les fans européens seront déçus que le héros de la Ryder Cup, Francesco Molinari, ne fasse pas non plus le voyage en Californie. cette semaine.

Cela nous laisse toujours avec une composition absolument empilée, cependant, avec le vainqueur de 2017 Thomas entrant en tant que favori d’avant-tournoi aux côtés de son compatriote américain Brooks Koepka – le champion en titre consécutif de la major pour ce qui serait franchement incroyable à trois tours. Tiger Woods, Rory McIlroy, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau – ils sont tous là.

Si le drame final de la semaine dernière au WGC St Jude Invitational dans n’importe quelle indication, les amateurs de golf vont se régaler cette semaine. Qui siégera au sommet du classement dimanche prochain? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir. Suivez notre guide pendant que nous vous expliquons comment regarder le golf PGA Tour en ligne et obtenir une diffusion en direct de la PGA pour le championnat 2020 où que vous soyez.

Comment regarder le PGA Championship 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons une ventilation complète des options de visualisation PGA pays par pays ci-dessous, mais la première chose que vous devez savoir est que toute personne qui pourrait être à l’étranger en ce moment peut toujours se connecter à l’action comme d’habitude en utilisant l’un des meilleurs VPN. .

Ce logiciel astucieux vous permet de contourner les restrictions de blocage géographique et de regarder le golf en ligne en utilisant le même flux en direct PGA que vous le feriez normalement à la maison. Mieux encore, ils ne prennent que quelques minutes à installer – et sont vraiment abordables.

Essayez ExpressVPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec cette offre

Nous avons minutieusement testé tous les VPN les plus populaires et avons évalué ExpressVPN comme le meilleur de ce qui existe. Il est simple à installer, dispose de fonctionnalités de sécurité solides et est compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation.

Le meilleur de tous, ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours vous pouvez donc l’essayer gratuitement pendant un mois ou vous inscrire à un plan annuel et bénéficier de 3 mois absolument GRATUITS. C’est vraiment la meilleure option, alors jetez-y un œil aujourd’hui.

Vous pouvez également l’utiliser avec les appareils mobiles Android et iOS, alors pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, c’est notre choix parmi les déchets.

Comment obtenir une diffusion en direct GRATUITE du championnat de la PGA et regarder le golf du PGA Tour aux États-Unis

Aux États-Unis, la couverture du championnat PGA est partagée cette année entre ESPN et CBS.

PGA Championship 2020: couverture télévisée, diffusions en direct et horaires

La majeure partie de la couverture précoce est en streaming uniquement avec la permission d’ESPN +, qui sera diffusée à 10 h HE / 7 h PT pour les tours 1 et 2 jeudi et vendredi, après quoi ESPN linear rejoint la fête à 16 h HE / 13 h HP ces jours-là.

Le week-end, les deux derniers tours (où le vrai drame se produit) présentent également une couverture ESPN précoce, mais uniquement sur la télévision linéaire – bien que les abonnés du câble à ESPN puissent également obtenir une diffusion simultanée en direct sur le site Web du réseau en se connectant avec les détails de leur fournisseur. . Le tour 3 est diffusé de 13 h à 16 h HE / 10 h 00 à 13 h 00 (heure du Pacifique) le dimanche et l’action finale du dimanche en direct entre 12 h 15 HE / 9 h 00 et 12 h 00 PT

Par la suite, CBS prend le relais pour la majeure partie des deux tours finaux, avec une couverture du troisième tour de samedi de 16h à 22h HE / 13h-19h PT et du dernier tour de dimanche de 15h à 21h HE / 12h à 18h. Les clients du câble peuvent de même regarder sur le site Web de CBS – ou vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes, sans câble, avec un service de diffusion en continu.

Comment regarder le championnat PGA GRATUITEMENT sans câble

ESPN linear et CBS peuvent être combinés sur fuboTV, qui offre un Essai GRATUIT de 7 jours et signifie donc que vous pouvez regarder le championnat de la PGA 2020 pour rien si vous jouez bien vos cartes. Inscrivez-vous aussi en un rien de temps, et bien que vous deviez entrer les détails de votre carte de crédit pour vérifier votre identité, une grande variété de fournisseurs acceptent, y compris des options internationalement reconnues pour les globe-trotters parmi vous.

Vous aurez également besoin de votre code postal américain, mais uniquement pour déterminer les canaux locaux que vous obtiendrez – pas comme point de départ pour demander votre adresse complète et commencer à fouiller dans vos coordonnées bancaires, pour les personnes soucieuses de leur confidentialité. .

Fubo rend également très facile l’annulation – l’option de désabonnement est au premier plan dans la section « Mon compte » de votre profil, située dans le coin supérieur droit de l’écran – non enterrée au bas de certaines pages de FAQ. Si vous décidez de le garder, son prix est régulièrement de 59,99 $ par mois.

Pour ceux qui viennent juste après l’action crunch de samedi et dimanche, vous pouvez également consulter CBS All-Access, l’offre de streaming uniquement du réseau, qui propose également un essai gratuit.

Comment regarder le championnat de la PGA depuis l’étranger

Si vous résidez aux États-Unis hors du pays et que vous souhaitez accéder à l’une des options ci-dessus comme vous le feriez normalement, vous pouvez utiliser un VPN pour transporter efficacement l’IP de votre ordinateur, téléphone ou tablette chez vous – ExpressVPN étant notre favori actuel.

Diffusion en direct du championnat PGA 2020: comment regarder le golf PGA en ligne au Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de golf basé au Royaume-Uni, vous saurez probablement que Sky Sports a les droits sur la plupart des événements de votre côté de l’Atlantique – et cela inclut le championnat PGA 2020.

La couverture en direct de Sky est complète tout au long, à partir de Sky Sports Golf à 18h BST tous les quatre jours: jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

Les abonnés Sky peuvent utiliser l’application Sky Go pour diffuser en direct le golf du PGA Tour cette semaine, tandis que n’importe qui d’autre peut profiter d’un pass Now TV Sky Sports – dont le meilleur rapport qualité-prix est le Pass mensuel Now TV Sky Sports.

Ceux qui pourraient se retrouver en dehors du Royaume-Uni pour ce tournoi peuvent suivre nos instructions ci-dessus pour obtenir un VPN et regarder le golf via un flux en direct, comme ils le feraient à la maison.

Diffusion en direct de la PGA: comment regarder le championnat de la PGA 2020 au Canada

Les amateurs de golf au Canada l’ont très bien pour le championnat de la PGA 2020, grâce à TSN.

Il offre une couverture complète de la première édition majeure de l’année entre son écurie de chaînes de télévision et ses options de streaming numérique, avec une couverture commençant à 10 h HE / 7 h MT (heure du Pacifique) chaque jour.

Si vous obtenez TSN dans le cadre de votre forfait de câble, vous pourrez simplement vous connecter au site Web de TSN avec les détails de votre fournisseur et accéder à un flux en direct PGA.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par mois seulement.

N’oubliez pas que si vous pouvez normalement accéder à une couverture de golf au Canada, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à tous les services et contenus que vous voudriez chez vous.

Comment regarder une diffusion en direct d’un championnat de la PGA en Australie

En Australie, la couverture de golf la plus complète qui soit est disponible via Kayo Sports – un excellent service de diffusion en continu qui offre un accès à plus de 50 sports en direct et à la demande, grâce à des partenariats avec de grandes chaînes de télévision payante comme Fox Sports, ESPN et beIN Sports.

La couverture commence à 6 h 00 AEST les matins du vendredi, samedi, dimanche et lundi (du 6 au 9 août) et nous avons vérifié la liste de Kayo pour confirmer que le championnat de la PGA est diffusé à ces heures.

Le meilleur de tous, Kayo offre même un essai gratuit de 14 jours, vous pouvez donc regarder le premier Major de l’année sans payer un centime! Cependant, vous aurez besoin de votre mobile australien à portée de main, car l’inscription au service vous oblige à le vérifier à l’aide de 2FA.

À la télévision, les abonnés de Foxtel trouveront le championnat PGA disponible à regarder sur Fox Sport Australia, qui est la chaîne 503.

Championnat PGA 2020: aperçu du premier tour

Initialement prévu pour mai, Covid-19 a mis le championnat en veilleuse pendant de nombreux mois, ainsi que deux des autres majors de 2020 – l’US Open et le Masters, qui se déroulent maintenant plus tard dans l’année. Ce sont eux aussi les plus chanceux, car le British Open et la Ryder Cup sont annulés cette année.

Comme nous l’avons dit, Justin Thomas est le favori à Vegas. Le WGC St Jude était sa troisième victoire de la saison sur le PGA Tour, garantissant à Jon Rahm que le temps de n ° 1 mondial était court et doux. Mais le plus important pour le joueur de 27 ans est peut-être le fait qu’il a effectué un retour à quatre coups lors du dernier tour pour remporter l’événement, ce qui devrait lui donner un réel regain de confiance à l’approche de San Fran.

Cependant, JT fait face à une concurrence féroce de la part de ses compatriotes américains, notamment le vainqueur consécutif du championnat PGA Brooks Koepka, qui a terminé deuxième du WGC St Jude et cherchera à en faire un incroyable triplé majeur à Harding Park cette semaine. Les chances de Bryson DeChambeau en forme sont également discutées par de nombreux experts, le défenseur du couvre-chef résident de la PGA ayant excellé depuis qu’il a pris du muscle pendant le verrouillage.

Nous attendons également toujours que le vrai Rory McIlroy se lève, l’ancien n ° 1 mondial n’ayant remporté qu’un seul top 10 depuis le redémarrage du golf cet été, malgré avoir joué dans 10 événements. Et le béguin éternel de la femme au foyer de banlieue Phil Mickelson continue de défier Father Time sur le parcours, avec plus de quelques superbes rondes à son actif cet été.

Comparez les meilleurs services VPN globaux

Service ExpressVPNIPVanishNordVPNSurfshark SurfsharkVPNService ExpressVPNIPVanishNordVPNSurfshark SurfsharkVPNService ExpressVPNIPVanishNordVPNSurfshark SurfsharkVPNService ExpressVPNIPVanishNordVPNSurfshark SurfsharkVPN

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Trafic torrentiel et P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation