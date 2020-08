La saison 3 de Yellowstone a été pleine de rebondissements tout en présentant aux fans Roarke Morris et Jennifer Landon de Josh Holloway. L’avenir du ranch familial Dutton est en jeu et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la finale de la saison 3 de Yellowstone en ligne ou à la télévision depuis n’importe où dans le monde.

La série télévisée américaine, créée par Taylor Sheridan et John Linson, a fait ses débuts en juin 2018 et met en vedette Kevin Costner, lauréat d’un Oscar dans le rôle de John Dutton. Dutton est un milliardaire de 6e génération qui, avec sa famille, contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis, le Yellowstone Dutton Ranch.

Cependant, le ranch est en conflit constant avec la ville en pleine croissance, la réserve indienne et le parc national qu’il borde. Le ranch de la famille Dutton est également assez isolé et John Dutton doit se battre pour protéger son ranch de ceux qui essaieraient de le prendre à tout prix.

Le Paramount Network a pris la décision de déplacer Yellowstone de mercredi soir à dimanche cette saison en raison du succès de l’émission l’été dernier, alors qu’il s’agissait de la série scénarisée n ° 1 à la télévision sur réseau. De plus, même avant la première de la saison 3 en juin, le réseau a décidé de renouveler Yellowstone pour une quatrième saison qui devrait être diffusée à l’été 2021.

Que vous soyez un fan de longue date de Yellowstone attendant avec impatience de voir comment la saison 3 se termine ou que vous ayez récemment entendu parler de l’émission, nous vous montrerons exactement comment regarder la finale de la saison 3 de l’émission à succès de Paramount Network où que vous soyez. le monde.

Finale de la saison 3 de Yellowstone – Quand et où?

La finale de la saison 3 de Yellowstone intitulée «Le monde est violet» sera diffusée le dimanche 23 août à 21 h HE / PT. Tout comme les autres épisodes de cette saison, la finale durera un peu plus d’une heure et au cas où vous vous poseriez la question, il y aura une saison 4 de Yellowstone l’été prochain.

Comment regarder Yellowstone de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la finale de la saison de Yellowstone aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous voyagez actuellement ou vivez dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas savoir ce qui arrive à Jamie Dutton.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

C'est là qu'un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l'adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d'origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l'un des moyens les plus simples de regarder la finale de la saison 3 de Yellowstone en direct.

Diffusion en direct de la saison 3 de Yellowstone aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder la finale de la saison 3 de Yellowstone le dimanche 23 août à 21 h HE / PT. Vous pouvez également parcourir les épisodes de l’émission en ligne sur le site Web de Paramount Network si vous souhaitez rattraper le retard avant la finale, mais vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire. Le réseau propose également un pass de visionnage de 24 heures au cas où vous voudriez simplement regarder quelques épisodes de l’émission pour voir si vous l’aimerez.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire à un abonnement coûteux à la télévision par câble juste pour regarder Yellowstone? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau Paramount afin que vous puissiez regarder la finale de la saison 3 en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Sling TV – 30 $ par mois – Pour accéder à Paramount Network, vous devrez vous inscrire au plan Sling Blue ou Sling Orange de Sling TV et ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ supplémentaires par mois. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus de Paramount Network, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Cependant, pour accéder à Paramount Network, vous devrez vous inscrire au forfait Max du service pour 80 $ par mois. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

FuboTV – Le plan standard de fuboTV comprend Paramount Network ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service.

SlingTV votre meilleur pari

Que vous choisissiez le forfait Sling Orange ou Sling Blue de Sling TV, vous devrez toujours ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ de plus par mois, ce qui porte votre coût mensuel total à 25 $. C’est toujours moins cher que de vous inscrire à AT&T TV Now ou à fuboTV et vous avez également accès à MTV, truTV, TV Land, GSN et plus encore.

Regardez la saison 3 de Yellowstone au Canada

Les fans canadiens de Yellowstone devront vérifier auprès de leur câblodistributeur, car seuls quelques-uns utilisent le réseau Paramount. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour regarder l’émission.

Comment regarder la saison 3 de Yellowstone au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder Yellowstone, vous avez de la chance car le Paramount Network est diffusé gratuitement en direct sur Channel 5. Cependant, la date de première britannique de la saison 3 de l’émission n’a toujours pas défini, vous devrez peut-être attendre un moment pour le regarder. Les fans britanniques de Yellowstone peuvent regarder la saison 1 de l’émission gratuitement dès maintenant, car elle est disponible sur le service de rattrapage My5 de Channel 5.

Écoutez la saison 3 de Yellowstone en Australie

Les Australiens qui souhaitent se connecter pour regarder la finale de la saison 3 de Yellowstone peuvent le faire via le service de streaming Stan le lundi 24 août.

Stan propose trois forfaits sous la forme de Stan Basic, Stan Standard et Stan Premium, la plus grande différence entre eux étant que vous aurez besoin du plan Premium de 17 $ par mois pour regarder du contenu en 4K. Cependant, si regarder Yellowstone en 1080p vous convient, alors le plan de base de 10 $ par mois devrait suffire. Quel que soit le plan que vous choisissez, Stan propose un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez tester le service par vous-même.

