La boxe reprend enfin après avoir été retardée par COVID-19 et le match Dillian Whyte vs Alexander Povetkin se déroule enfin. Le combat devait avoir lieu en mai 2020, mais pour des raisons de sécurité autour du virus, il avait été repoussé de plusieurs mois.

Dillian Whyte a vaincu ses 11 derniers adversaires et vise un titre des poids lourds dans un proche avenir alors qu’il affronte Povetkin qui a remporté ses deux combats précédents. Le match devrait attirer un large public alors que les fans attendent que le sport reprenne pleinement – vous ne voudrez pas manquer toute l’action.

Whyte vs Povetkin: quand et où

Le combat Dillian Whyte contre Alexander Povetkin aura lieu au Royaume-Uni vers 22h00 le samedi 22 août, heure locale, en fonction de la durée des combats précédents. Pour ceux aux États-Unis, ce sera samedi 17 h 00 HE ou, bien sûr, 14 h 00 PT. Le match sera diffusé depuis Essex au QG Matchroom Boxing.

Comment regarder Dillian Whyte vs Alexander Povetkin de n’importe où

Cet événement sportif est disponible de plusieurs façons sur le câble traditionnel ou un service de sport en streaming. Si l’un d’entre eux n’est pas disponible pour une raison quelconque, il existe heureusement une option VPN qui pourrait vous aider.

Cependant, si vous voyagez actuellement ou vivez dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas regarder la course ce week-end.

C’est là que l’un des meilleurs VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder le match de boxe ce week-end. Participez à cette offre maintenant!

Comment regarder Dillian Whyte vs Alexander Povetkin au Royaume-Uni

Le match à la carte entre Whyte et Povetkin est un tarif de 19,95 £ pour les abonnés de Sky et les non-abonnés. Les téléspectateurs peuvent regarder de différentes manières en achetant via Sky Sports Box Office. Sur un décodeur Sky, le combat sera diffusé sur les chaînes 491 ou 492 en HD. Il sera également disponible en streaming via l’application Sky Sports Box Office, l’application NOW TV et les autres applications de bureau Windows et Mac de Sky. Sur le Web, vous pouvez vous rendre sur https://sports.skyboxoffice.com pour diffuser l’événement via un navigateur.

Comment regarder Dillian Whyte vs Alexander Povetkin aux États-Unis

Aux États-Unis, les téléspectateurs peuvent s’abonner à DAZN pour capturer toute l’action. Le service de sport en streaming est disponible sur la plupart des téléviseurs intelligents et propose des applications pour toutes les principales plates-formes, notamment iOS, Android, Apple TV et Fire TV. Vous pouvez même diffuser le combat sur Xbox ou Playstation. Les abonnements commencent à 99 $ pour une année complète de service ou à 19,99 $ pour l’option mensuelle à la demande.

