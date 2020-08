Il a échoué à deux reprises, mais ce combat entre le champion du monde des poids lourds par intérim de la Grande-Bretagne WBC et l’ancien tenant du titre russe devrait enfin avoir lieu ce samedi. Poursuivez votre lecture pour savoir comment regarder Dillian Whyte vs Alexander Povetkin en ligne et voir toute l’action de boxe ce soir de n’importe où dans le monde – il existe même de véritables options de diffusion en direct gratuites Whyte vs Povetkin disponibles dès maintenant.

Whyte vs Povetkin: diffusion en direct gratuite et heure

C’est la nuit du combat! Le choc Whyte vs Povetkin de ce samedi a lieu au siège de Matchroom Boxing à Brentwood, au Royaume-Uni et les deux poids lourds devraient commencer leur marche sur le ring vers 22 heures BST (heure locale) aujourd’hui – donc c’est un début prévu à 17 heures HE / 14 heures PT pour aficionados du pugilisme aux États-Unis et au Canada. Les Canadiens peuvent même regardez Whyte vs Povetkin gratuitement! Lisez la suite pour savoir comment et pourquoi obtenir ExpressVPN avec 3 mois GRATUITS pourrait être la meilleure chose que vous achetez toute l’année.

La grande finale de la série Fight Camp de Matchroom, c’est un événement à huis clos qui se déroule essentiellement dans le jardin arrière du promoteur Eddie Hearn et qui se vante également de l’affrontement tant attendu de Katie Taylor avec Delfine Persoon pour le titre incontesté des poids légers – une partie d’un fort undercard cela inclut également Luther Clay vs Chris Kongo.

Né en Jamaïque, Whyte (27-1) est à la recherche d’une 12e victoire consécutive depuis sa défaite contre Anthony Joshua en 2015. Depuis, le joueur de 32 ans a décroché de grosses victoires contre Dereck Chisora ​​(deux fois), Joseph Parker, Oscar Rivas et Lucas Browne. L’ancien kickboxeur a maintenant attendu plus de 1000 jours pour son tir pour le titre tout en étant le challenger obligatoire – et le combat de ce soir est peut-être risqué étant donné le calibre de son adversaire.

Povetkin (35-2-1) peut être classé comme un vétéran, mais l’ancien champion du monde des poids lourds WBC, âgé de 40 ans, a montré lors de récents combats qu’il pouvait encore tenir la distance et qu’il ferait la une des journaux avec beaucoup de confiance. . Sa dernière défaite était également contre Joshua (en 2018), bien qu’il ait eu le combattant britannique dans toutes sortes de problèmes avant de succomber à un TKO au 7ème round. Povetkin a depuis remporté une victoire par décision en 12 rounds contre Hughie Fury et un match nul contre le très estimé Michael Hunter lors de son dernier combat.

Cela signifie que Dillian Whyte contre Alexander Povetkin est un combat qu’aucun fan de boxe ne voudra manquer, alors lisez la suite pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct Whyte vs Povetkin ce soir et regarder le combat pour le titre des poids lourds WBC en ligne ce samedi.

Fight Camp 4: Whyte vs Povetkin carte complète

Dillian Whyte contre Alexander Povetkin – Titre intérimaire des poids lourds WBCKatie Taylor (c) contre Delfine Persoon – Titres légers unifiés WBA, WBC, IBF, WBO et The RingLuther Clay (c) contre Chris Kongo – Titre mondial des poids welters WBOJack Cullen contre Zak ChelliAlen Babic contre Shawndell Tegel Winters

Comment obtenir une diffusion en direct GRATUITE de Whyte vs Povetkin et regarder le combat en ligne au Canada

Regardez Whyte vs Povetkin GRATUITEMENT avec un essai DAZN d’un mois

Les fans de combat canadiens sont les plus chanceux au monde aujourd’hui car le service de streaming DAZN détient les cartes pour Whyte vs Povetkin, l’inclut en standard avec un abonnement et offre un essai GRATUIT d’un mois – ce qui signifie qu’il est possible d’obtenir gratuitement un Whyte vs Povetkin en direct diffusez ce samedi.

Mieux encore, il est très facile de s’inscrire au service car il accepte PayPal en plus des cartes de crédit, de sorte que toute personne située au Canada peut profiter de cette offre fantastique. Même si vous y habitez mais que vous êtes actuellement à l’étranger, vous pouvez toujours en bénéficier – il vous suffit de suivre nos conseils ci-dessous et profitez de cette offre ExpressVPN à 50% pour obtenir toute votre couverture habituelle de n’importe où.

Si vous décidez de conserver DAZN, un abonnement coûte 20 $ par mois ou 150 $ par an actuellement.

Comment regarder Whyte vs Povetkin depuis l’extérieur de votre pays

Whyte vs Povetkin en direct: comment regarder le combat au Royaume-Uni

C’est payer ou s’en passer ce soir, nous avons peur – vous pouvez acheter le combat Whyte vs Povetkin pour 19,95 £ via Sky Sports Box Office, mais c’est votre seule option. Si vous payez pour le combat, vous pouvez le regarder soit via votre compte Sky, soit sur votre ordinateur, téléphone portable, tablette, console ou appareil de diffusion TV.

La couverture par Sky de la carte Whyte vs Povetkin de ce samedi commence à 19 heures BST, mais nous ne nous attendons pas à ce que Whyte et Povetkin soient sur le ring avant 22 heures au plus tôt.

Pas au Royaume-Uni? Ensuite, vous aurez besoin d’un VPN pour regarder ce flux en direct – suivez les instructions ci-dessus.

Comment regarder Whyte vs Povetkin: diffusez en direct le combat d’aujourd’hui aux États-Unis

Le service de streaming DAZN (prononcé « Da Zone ») a le droit de montrer le match revanche Whyte vs Povetkin et la couverture commence à 14h00 HE / 11h00 PT sur le canal d’abonnement, avec des marches principales prévues vers 17h00 HE / 14h00 PT.

Un contrat DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois, ou 99,99 $ pour l’année, mais c’est un bon rapport qualité-prix pour les fans car la chaîne promet plus de 100 nuits de combat par an.

Les résidents américains intrigués par DAZN mais actuellement à l’extérieur du pays ce week-end constateront que l’utilisation d’un VPN leur permettra de regarder comme ils le feraient à la maison.

Comment diffuser en direct Whyte vs Povetkin en Australie

Kayo Sports est sur place pour fournir une couverture en direct de la carte complète Whyte vs Povetkin. Le service de streaming comprend l’accès à plus de 50 sports, y compris la boxe, à la fois en direct et à la demande, notamment le moyen de diffusion en continu de l’Australian ESPN et beIN Sports.

C’est aussi un très bon rapport qualité-prix, avec un forfait de base Kayo Sports coûtant 25 $ par mois et permettant aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Alternativement, le service propose également un forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois. Vous pouvez également obtenir un Essai gratuit de Kayo de 14 jours, ce qui signifie que les Australiens peuvent regarder Whyte vs Povetkin sans payer un sou!

Aussie à l’étranger? Vous devrez utiliser un VPN pour regarder ce flux en dehors de l’Australie selon notre guide ci-dessus.

