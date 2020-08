Ce samedi marque la 111e édition de la course cycliste Milan-San Remo, alors que les meilleurs coureurs de l’UCI WorldTour se disputent tous la gloire dans la plus longue des cinq courses cyclistes Monument historique. Habituellement connue sous le nom de La Classicissima di Primavera parce qu’elle a lieu au printemps, l’arrêt mondial du sport Covid-19 signifie qu’elle se déroule maintenant dans la chaleur étouffante du mois d’août en Italie – les températures autour de Milan devraient se dégager confortablement de 33 ° C, soit au moins 90 ° F . Qui triomphera dans des conditions aussi étouffantes? Suivez notre guide pour obtenir une diffusion en direct Milan-San Remo et regarder la course cycliste WorldTour 2020 en ligne où que vous soyez.

Milan-San Remo 2020

Milan-San Remo est une course UCI WorldTour d’une journée qui se déroulera le samedi 8 août.L’action débutera à Milan vers 11h, heure locale (CEST), soit 10h BST au Royaume-Uni et 5h HE / 2h PT aux États-Unis. Il est diffusé en direct dans le monde entier, y compris GRATUITEMENT. Prenez une longueur d’avance avec cette excellente offre VPN, ce qui vous permettra de surveiller la couverture de votre pays d’origine où que vous soyez dans le monde aujourd’hui.

Avec 299 km au total, c’est la plus longue course d’une journée en cyclisme sur route. Cet itinéraire 2020 Milan-San Remo différera des années précédentes, cependant, prenant plus de paysages à l’intérieur des terres après que les organisateurs aient apporté les modifications jugées nécessaires en raison du coronavirus. En fait, seuls les 40 derniers kilomètres de l’itinéraire régulier restent – le tronçon emblématique de fermeture de 40 km le long de la Via Roma.

En termes de favoris, tous les yeux sont rivés sur le pilote Deceuninck-QuickStep Julian Alaphilippe, alors que le Français vise à défendre sa victoire 2019 Milan-San Remo – et à corriger ses malheurs Strade Bianche, qui a vu son défi répété dérailler par six crevaisons de pneus. Au lieu de cela, le cycliste belge Wout van Aert a remporté la couronne Strade Bianche et est également imaginé dans la Classique d’aujourd’hui.

De même, le duo de Lotto Soudal, Caleb Ewan et Philippe Gilbert, sont tous deux fortement orientés vers la gloire dans la course de cette année, la star belge du WorldTour, Gilbert, cherchant à remporter la dernière course des cinq monuments du cyclisme qui lui a jusqu’à présent échappé.

Qui l’emportera? Il n’y a qu’une seule façon de savoir avec certitude. Lisez la suite pour savoir comment regarder une diffusion en direct Milan-San Remo et voir toute l’action cycliste de l’UCI WorldTour en ligne aujourd’hui.

Comment regarder une diffusion en direct Milan-San Remo depuis l’étranger

Si vous voulez regarder Milan-San Remp 2020 mais que vous vous trouvez loin de chez vous lors de sa diffusion, cela signifie probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre flux en direct de cyclisme WorldTour habituel.

Cela est dû aux restrictions de blocage géographique

Si vous suivez nos conseils d'experts

Comment obtenir une diffusion en direct gratuite de Milan-San Remo en Italie et en Europe

Bonnes nouvelles! La course Milan-San Remo d’aujourd’hui est diffusée absolument GRATUITEMENT à la télévision nationale italienne, où la RAI diffusera la course et diffusera en direct la couverture Milan-San Remo 2020 sur son site internet à partir de 11h heure locale (CEST).

Oui, cela signifie que toute personne située en Italie peut diffuser toute la bonté de la roue, sur l’appareil qu’elle utilise, et la regarder sans payer un centime. Tout cela avec l’aimable autorisation de RaiPlay! Le piège? Eh bien, tous les commentaires seront en italien, alors dépoussiérez ce livre de phrases de Lonely Planet et préparez-vous à développer vos compétences en langues étrangères au-delà des traductions de menus de base.

Ou, si cela ne ressemble pas à quelque chose que vous apprécierez, il existe de nombreuses autres couvertures dans le monde, y compris en anglais. Le choix vous appartient

Les autres options de streaming européennes pour la course Milan-San Remo de samedi incluent VTM et RTBF en Belgique, et sur L’Equipe TV en France.

Comment regarder Milan-San Remo 2020: diffusez en direct la course WorldTour d’aujourd’hui au Royaume-Uni

Pour les résidents du Royaume-Uni, Milan-San Remo reçoit le traitement Eurosport que les compétitions cyclistes apprécient généralement dans le pays. La couverture commence à 14h45 BST le samedi 8 août – juste au moment où la course deviendra intéressante après son départ à 10h BST.

Eurosport est disponible avec les forfaits Sky TV de base ou via un abonnement mensuel (9,99 £) ou annuel (39,99 £) d’Eurosport Player.

Faire à l'étranger?

Comment regarder Milan-San Remo 2020: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

La Strade Bianche 2020 sera diffusée sur le bon vieux Fubo TV aux États-Unis.

Fubo est une solution de streaming axée sur le sport qui vous permet de vous abonner à ce que vous voulez, de laisser ce que vous ne voulez pas et de vous arrêter lorsque vous avez terminé – idéal pour ce genre d’événements et le paysage imprévisible de 2020 en général.

Étant donné que Fubo est alimenté par une application et livré sur Internet, vous pouvez le regarder sur de nombreux appareils différents. y compris les smartphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les boîtiers de streaming. Alors où que vous soyez, vous ne devriez pas manquer une seconde de l’action.

La course devrait commencer à 7h45 HE / 4h45 PT aux États-Unis.

Comment regarder Milan-San Remo 2020: cyclisme en direct en Australie

Cette année, tous les Australiens chanceux bénéficieront également de la couverture d’Eurosport de Milan-San Remo – mais uniquement si vous êtes abonné à Foxtel par câble … ou suivez notre recommandation et dirigez-vous directement vers le service de streaming régional d’Eurosport.

C'est tout ce qu'il y a à faire Down Under – à moins que vous ne soyez en vacances ou pour affaires, bien sûr.

Milan-San Remo en direct 2020: comment regarder la course en ligne au Canada.

Les Canadiens pourront participer à l’action Strade Bianche 2020 de la même manière que leurs voisins américains. Cela signifie un accès Fubo.TV, où l’événement sera diffusé sur n’importe quel appareil que vous utilisez.

C’est tout. Assez facile, hein?

Et tout comme aux États-Unis, il devrait démarrer à partir de 7 h 45 HE / 4 h 45 MT (ou PT, si vous préférez).

