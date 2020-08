Les meilleurs de la PGA sont en train de bunker à San Francisco pour le premier tournoi majeur de golf de l’année. Pour ajouter au drame, tout a changé au sommet du classement mondial après l’événement WGC de la semaine dernière – l’Américain Justin Thomas ayant supplanté Jon Rahm en tant que n ° 1 mondial après une victoire spectaculaire au St Jude Invitational. Il est entré au TPC Harding Park en tant que favori avant le tournoi, mais jusqu’à présent, cela ressemble à une course entre Li Haotong, Jason Day, Tommy Fleetwood – et bien sûr, le vainqueur consécutif du championnat PGA Brooks Koepka, jouant pour ce qui serait un vraiment remarquable trois tourbe. Suivez notre guide ci-dessous pour obtenir une diffusion en direct de la PGA Tour de qualité et regarder le golf en ligne – ou consultez notre guide de diffusion en direct du championnat PGA dédié pour plus de détails sur la façon de regarder le premier majeur de 2020.

Regardez le golf du PGA Tour 2020 en direct

La couverture du golf aux États-Unis est partagée entre NBC et sa filiale Golf Channel, le réseau terrestre rival CBS et maintenant ESPN. Au Royaume-Uni, tout tourne autour de Sky Sports – un pass mensuel Now TV d’une grande valeur vous permettra de démarrer là-bas. Mais quel que soit le fournisseur de streaming que vous avez choisi, n’oubliez pas que vous pouvez l’emporter avec vous partout où vous allez – juste obtenez une bonne affaire sur le VPN classé n ° 1 autour pour regarder le golf PGA de n’importe où.

Avant le WGC St Jude, Rahm a remporté le Mémorial pour devenir le premier golfeur espagnol à occuper la première place depuis le légendaire Seve Ballesteros, remportant la couronne d’un certain Rory McIlroy. Mais avec JT désormais numéro un mondial, Rahmbo tombe au n ° 2 et pousse l’Irlande du Nord Rory McIlroy à la troisième place.

Les Américains Webb Simpson et DJ complètent le top cinq – juste devant deux des favoris de cette semaine pour TPC Harding Park, Koepka et DeChambeau. Comme nous l’avons dit, Tiger est de retour à l’affût, après avoir repris le golf de compétition au Memorial il y a quelques semaines, alors qu’il cherche à retrouver sa forme non seulement pour le premier tournoi majeur, mais aussi pour le Masters et l’US Open cet automne.

Continuez à lire car notre guide présente toutes les dernières nouvelles du PGA Tour, ainsi que des mises à jour sur le statut de la Ryder Cup de cette année et les dates des tournois PGA les plus importantes prévues pour 2020. Tout cela en plus des bases: comment trouver un PGA Tour diffusez en direct et regardez le golf en ligne depuis n’importe où dans le monde aujourd’hui.

Comment regarder le golf du PGA Tour depuis l’extérieur de votre pays

Il existe de nombreuses façons simples de regarder le golf du PGA Tour en 2020, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et presque partout ailleurs dans le monde. Faites défiler vers le bas pour une liste complète des options, mais la première chose que vous devez savoir est que toute personne loin de son pays d’origine peut toujours se connecter à l’action comme d’habitude en utilisant l’un des meilleurs VPN.

Ces services vous permettront de contourner tout blocage géographique et vous permettront de regarder le même flux de golf légal et de haute qualité que vous feriez chez vous. Mieux encore, leur installation ne prend que quelques minutes.

Comment regarder le PGA Tour: guide de diffusion en direct GRATUIT pour les États-Unis

La couverture de golf du PGA Tour est répartie sur plusieurs canaux et services de streaming aux États-Unis, mais NBC et CBS partagent généralement les droits de couverture et sont vos meilleurs points de départ.

La branche Golf Channel de NBC (ou NBC Golf, si vous préférez) est l’endroit où vous trouverez l’essentiel de sa couverture en dehors des grands tournois, tandis que CBS montre sa part du golf sur sa chaîne de télévision linéaire.

Les deux réseaux offrent également une couverture en ligne dédiée pour ceux qui n’ont pas de câble.

Comment regarder un flux en direct PGA en ligne sans câble

CBS All Access est disponible à partir de seulement 5,99 $ par mois et offre un Essai GRATUIT de 7 jours, tandis que le PGA Tour Live lié à NBC est sans doute l’option la plus complète du marché et coûte 9,99 $ par mois.

Dans le cas d’une couverture, ESPN entre également dans l’image, faisant du service de diffusion en continu fuboTV une excellente option à envisager. Il offre un Essai GRATUIT de 7 jours et signifie donc que vous pouvez regarder le championnat de la PGA 2020 pour rien si vous jouez bien vos cartes. Inscrivez-vous aussi en un rien de temps, et bien que vous deviez saisir les détails de votre carte de crédit pour vérifier votre identité, une grande variété de fournisseurs sont acceptés, y compris des options internationalement reconnues pour les globe-trotters parmi vous.

Vous n’avez pas non plus besoin de vous retrouver dans une situation difficile lorsque vous êtes à l’étranger, car l’utilisation d’un bon VPN comme décrit ci-dessus vous permettra de regarder les services de streaming et le contenu que vous payez chez vous, de n’importe où dans le monde. Cela signifie que vous pouvez regarder le golf du PGA Tour comme vous le feriez après une partie dans votre country club local ou sur un parcours public.

Regardez le PGA Tour Golf en ligne: détails de la diffusion en direct du Royaume-Uni 2020

Si vous êtes un fan de golf basé au Royaume-Uni, vous saurez probablement que Sky Sports a les droits de couverture du PGA Tour de votre côté de l’Atlantique. Dirigez-vous directement vers la chaîne Sky Sports Golf où la couverture en direct est aussi complète que possible, tandis que les événements plus importants et les rondes finales sont également souvent diffusés sur le Main Event de Sky Sports.

Lorsque vous n’êtes pas confortablement installé sur le canapé, vous pouvez télécharger l’application Sky Go pour votre smartphone, tablette, ordinateur ou même console.

Comment regarder le PGA Tour sans Sky

Pour les coupeurs de cordon et toute personne ne disposant pas des fonctionnalités complètes de Sky Sports, la branche de diffusion en continu Sky’s Now TV est le choix évident. Il propose des laissez-passer quotidiens et mensuels qui vous permettront de diffuser en direct le golf du PGA Tour sur presque tous les appareils modernes.

Parmi les deux options, le Sky Sports Month Pass est de loin le meilleur rapport qualité-prix, d’autant plus qu’il seulement 33,99 £ par mois et vient avec beaucoup plus d’action sportive. Football de Premier League, test de cricket, course de F1 – vous l’appelez, et un pass Now TV Sky Sports vous couvrira.

Plus d’options de diffusion en direct du UK PGA Tour

Il vaut également la peine de connaître GOLFTV, un nouveau service de streaming international dédié au … vous l’avez deviné, le golf! Son prix est de seulement 5,99 £ par mois, donc si le golf est le seul sport que vous regardez, cela vaut la peine d’être considéré. Cependant, notez qu’il n’offre pas de couverture d’événements sélectionnés, y compris certains événements majeurs, ce n’est donc pas une solution tout-en-un pour les amateurs de golf.

Ceux qui pourraient se trouver à l’extérieur du pays lors d’un événement de golf du PGA Tour qu’ils souhaitent regarder peuvent suivre nos instructions ci-dessus. Juste obtenez un excellent VPN de golf et regardez le golf via votre flux en direct habituel basé au Royaume-Uni, comme vous le feriez à la maison.

Comment regarder le golf de la PGA Tour en direct en ligne au Canada

Les amateurs de golf canadiens découvriront que Golf Channel de NBC a un jumeau canadien qui diffuse la couverture de la plupart des tournois majeurs et peut être regardé en ligne avec un abonnement à la télévision par câble.

CTV et TSN sont deux autres chaînes au Canada qui diffusent souvent le golf du PGA Tour à la télévision, cette dernière étant une option particulièrement utile pour les coupeurs de cordon, car vous pouvez vous abonner à TSN en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par mois.

Sinon, un laissez-passer GOLFTV peut être acheté au Canada à partir de 9,99 $ par mois et c’est un excellent guichet unique pour les amateurs de golf qui ne veulent pas se demander qui présentera le prochain grand tournoi – ou avoir à naviguer entre les réseaux pendant un . Mais encore une fois, vérifiez qu’il couvre l’événement spécifique que vous souhaitez regarder, si vous vous inscrivez pour la première fois.

N’oubliez pas que si vous êtes à l’étranger et que vous pouvez normalement accéder à une couverture de golf dans votre pays d’origine, vous pouvez utiliser l’une de nos meilleures recommandations VPN pour accéder à votre service habituel – bien que les putts de 5 pieds ne soient malheureusement pas aussi faciles à convertir.

Diffusion en direct du PGA Tour 2020: comment regarder le golf en ligne en Australie

Down Under, la couverture de golf la plus complète est offerte par Kayo Sports. Ce service de diffusion en continu génial offre un accès à plus de 50 sports en direct et à la demande, avec certaines de ses grandes chaînes telles que Fox Sports, ESPN et beIN Sports.

Mieux encore, c’est une valeur fantastique à 25 $ pour Kayo Basic ou 35 $ pour Kayo Premium. Basic vous permet de diffuser du sport sur deux appareils à la fois, tandis que Premium augmente la mise et vous permet de regarder jusqu’à trois écrans simultanément.Il représente donc le meilleur rapport qualité-prix si votre foyer a des goûts sportifs différents ou si vous divisez le coût de l’abonnement avec des amis. même un essai gratuit de 14 jours pour faire bonne mesure.

Ailleurs, la couverture télévisuelle linéaire est généralement assurée par le fournisseur australien de télévision payante Foxtel et, plus précisément, Fox Sports.

Comme toujours, les Australiens à l’étranger peuvent accéder à leur service de streaming préféré comme ils le feraient à la maison et peuvent utiliser un VPN pour regarder le flux en direct de leur PGA Tour de leur choix. Trouver un bon VB froid à l’étranger? Cela pourrait s’avérer plus problématique.

La pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le calendrier de la tournée PGA de cette année – tout comme elle a eu un impact sur presque tous les autres sports majeurs du monde.

Les tournois majeurs du Masters 2020 et de l’US Open sont désormais reportés à cet automne, tandis que la confrontation biennale de la Ryder Cup entre l’Europe et les États-Unis a été reportée à 2021 dans l’espoir que les fans pourront assister et donner à l’événement l’atmosphère qui le rend si. spécial.

Voici les dates et les événements les plus importants à surveiller dans le calendrier mis à jour de la tournée de la PGA 2020:

Championnat PGA 2020: 6-9 août, TPC Harding Park (San Francisco, Californie) The Northern Trust 2020: 20-23 août, TPC Boston (Norton, Massachusetts) Championnat BMW 2020: 27-30 août, Olympia Fields CC (Olympia Fields, Illinois)Championnat du Tour 2020: 4-7 septembre, East Lake Golf Club (Atlanta, Géorgie)US Open 2020: 17-20 septembre, Winged Foot Golf Club (Mamaroneck, New York)Les Masters 2020: 12-15 novembre, août National (Augusta, Géorgie)

