Sony diffusera son prochain événement State of Play en moins de 30 minutes, et vous pouvez le regarder ci-dessous. Cependant, cet événement ne se concentrera pas sur la PS5, mais mettra plutôt l’accent sur les nouvelles séquences de jeu et les mises à jour de jeux PS4 et PSVR tiers.

Sony a cependant déclaré que nous verrions quelques mises à jour sur les titres tiers / indépendants précédemment vus dans la vitrine PS5 de juin. Il ne sera donc pas entièrement dépourvu d’informations de nouvelle génération. Ne vous attendez à rien d’aussi excitant que le prix de la PS5 ou à des annonces qui font trembler le monde. Sony les a entièrement exclus.

Bien que cette approche puisse être considérée comme décevante par certains, la PS4 est toujours une console massive, et sans aucun événement de jeu majeur cette année, il vaut la peine de se mettre au point pour voir quels jeux sont à venir pour le matériel que vous possédez déjà.

Vous voulez savoir comment regarder State of Play en direct? Continuez à lire pour savoir comment regarder la diffusion en direct Sony State of Play aujourd’hui, le 6 août, à moins de 30 minutes. Vous pouvez également suivre notre blog en direct PlayStation State of Play.

Comment regarder la diffusion en direct Sony State of Play

L’événement State of Play de Sony aura lieu très prochainement, le Jeudi 6 août à 13h PT / 16h HE / 21h BST (ou vendredi 7 août à 6h AEST) et durera environ 40 minutes. Vous pouvez le regarder en direct sur Twitch et YouTube.

Nous avons intégré le flux YouTube ci-dessus afin que vous puissiez le regarder ici.

Sony State of Play: à quoi s’attendre

Sony a déjà confirmé que cet état de jeu n’aura pas de grandes nouvelles sur la PS5 et se concentrera principalement sur les prochains jeux PSVR et PS4.

« Pour être très clair, il n’y aura pas de mises à jour PlayStation Studios dans l’épisode de jeudi », a écrit Sid Shuman, directeur principal des communications de contenu SIE, dans un article du blog PlayStation. « Il n’y aura pas non plus de mises à jour concernant le matériel, les activités, les précommandes ou les dates. Jeudi, nous nous concentrerons carrément sur la présentation de certains jeux intéressants à venir dans l’écosystème PlayStation plus large. »

State of Play revient jeudi à 13 h 00 Pacifique! À quoi s’attendre: ▪️ Un focus sur les jeux PS4 et PS VR à venir. ️ Quelques check-ins rapides sur les jeux tiers et indépendants de la vitrine PS5 de juin. ️ Pas de grandes annonces PS5! Détails de la mise au point: https://t.co / kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT3 août 2020

Cela signifie que nous ne recevrons aucune information sur le prix, les précommandes ou la date de sortie de la PS5, ni sur les nouvelles annonces de jeux PS5. Mais il y aura des « check-ins » sur les jeux PS5 tiers et indépendants annoncés précédemment.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant que Sony prévoyait d’organiser un State of Play en août. Cela a conduit certains à spéculer que le prix et la date de sortie de la PS5 seraient révélés lors de l’événement, étant donné que les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles Microsoft et Sony révéleront les prix de leurs consoles de nouvelle génération en août.

Bien que cet état des lieux ne nous permettra pas d’obtenir une confirmation du prix de la PS5, cela ne signifie pas nécessairement que Sony n’organisera pas un autre événement ce mois-ci, axé sur la divulgation de ces détails juteux.

