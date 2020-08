Peu importe que vous ayez déjà votre compte Netflix, ou que vous payiez religieusement l’abonnement à la fin de chaque mois. Si vous êtes en Espagne ou dans un pays d’Amérique latine, vous n’aurez jamais accès à tous les films, séries et autres contenus de cette plateforme. Ou jamais, du moins, à tous ceux qui peuvent être vus depuis les États-Unis. Cela signifie, dans certains cas, que certains titres devront être recherchés sur le Web. Dans d’autres, qui seront publiés plus tôt en Amérique du Nord, et nous subirons des spoilers. La seule solution est de voir Netflix des États-Unis en Espagne.

Maintenant, vous vous demandez probablement ce que vous devez faire pour accéder à Netflix USA depuis l’Espagne ou l’Amérique latine, puisque le système détecte, par défaut, où nous sommes. Eh bien, la réponse est simple. Nous devons utiliser un VPN. Les VPN sont de petites applications qui nous permettent de jouer avec nos connexions Internet. Ils présentent de multiples avantages en termes de sécurité, comme masquer notre IP ou les empêcher de suivre notre parcours en ligne. Mais aussi d’autres, comme celui-ci, plus liés au divertissement.

Eh bien, nous avons dit alors que, pour Netflix des États-Unis en Espagne, vous devez avoir un VPN installé sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Si vous jetez un coup d’œil sur Google, vous remarquerez qu’il existe de nombreux services VPN, même gratuits. Mais la plupart ne sont pas dignes de confiance, car ils peuvent vendre vos données ou les exposer publiquement. Il est préférable d’investir de l’argent dans un VPN payant éprouvé comme NordVPN.

Accédez à Netflix américain en Espagne avec NordVPN

Après avoir apporté les clarifications pertinentes, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez voir Netflix depuis les États-Unis en Espagne avec NordVPN. Nous différencierons même les procédures sur les ordinateurs et les smartphones. L’un des avantages de ce VPN est qu’il est compatible avec Windows, Mac et Linux, ainsi qu’avec les principaux navigateurs, tels que Chrome ou Firefox, et avec les environnements mobiles iOS et Android.

Depuis l’ordinateur

Téléchargez le fichier NordVPN à partir de ce lienProcédez à l’installation du programmeCréez votre nom d’utilisateur, avec nom ou email et mot de passeChoisissez un VPN aux États-Unis sur la carte ou dans la liste et cliquez sur «Connexion rapide» Lorsque vous vous connectez, entrez votre Compte Netflix depuis le navigateur avec vos données habituelles

Depuis un mobile ou une tablette

Téléchargez l’application NordVPN pour iOS ou Android Lorsqu’elle est installée créez votre nom d’utilisateur, avec nom ou email et mot de passe Choisissez un VPN aux États-Unis sur la carte ou dans la liste et cliquez sur «Connexion rapide» Une fois connecté, connectez-vous à votre compte Netflix depuis le navigateur avec vos données habituelles

Dans les deux cas, vous verrez que la version de Netflix aux États-Unis est traduite en espagnol en raison du grand nombre de locuteurs espagnols résidant dans ce pays. De plus, ne vous inquiétez pas si vous voyez des suggestions de contenu conçu pour l’Espagne. Vous pourrez reproduire à la fois les titres pour les marchés espagnol et nord-américain.

Avantages de regarder Netflix américain avec NordVPN

À ce stade, le moment est peut-être venu de passer en revue certains des principaux avantages de l’utilisation de Netflix américain en Espagne avec un VPN, plus particulièrement NordVPN.

Le premier et le plus important, comme nous l’avons souligné précédemment, est que vous pourrez regarder des séries, des films et d’autres titres. Des titres que, sinon, vous devrez attendre longtemps ou vous ne pourrez jamais voir de Netflix Espagne. La plupart des fans des dernières productions devraient tenir compte de cet aspect lors de la sortie du jeu entier de cette application.

Poursuivant les vertus d’un VPN comme NordVPN, on peut aussi parler de la possibilité d’implanter d’autres régions. Qu’entendons-nous par là? Que si vous souhaitez lire du contenu Netflix exclusif pour le Canada, l’Europe de l’Est ou tout autre territoire, et que vous n’êtes pas là, vous n’avez qu’à choisir un VPN local pour le faire.

Et à tout cela, nous devons ajouter, enfin, les atouts supplémentaires dont bénéficie ce VPN. Sans aller plus loin, la possibilité de naviguer en privé et en toute sécurité, sans que personne ne sache quels sites nous visitons ou comment nous interagissons avec eux. Dans le même temps, notre adresse IP restera à l’écart des identifiants qui peuvent tirer parti de ces informations. Pour toutes ces raisons, regarder Netflix depuis les États-Unis en Espagne est plus facile que jamais. Et à des prix très bas. Dans NordVPN, vous pouvez choisir l’option un mois pour 10,64 €, ou l’option six mois pour 8,01 € par mois et, comme meilleure option, deux ans pour 3,30 € par mois. Mais rappelez-vous que cette offre est jusqu’à la fin de l’été.

