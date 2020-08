Les utilisateurs signalent souvent le code d’erreur Xbox One qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur. Le code assez courant de nos jours est 0x97e107df. Ce code d’erreur se produit essentiellement lorsque les utilisateurs essaient de démarrer un jeu sur la console Xbox One. Cela peut se produire en raison d’un échec temporaire de la validation de la licence.

Le message d’erreur qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur a une petite description. « Quelque chose s’est mal passé essaie encore. Si cela se reproduit, visitez xbox.com/errorhelp et entrez le code suivant: 0x97e107df ».

Si vous avez également rencontré ce problème et que vous recherchez maintenant une solution, lisez cet article. Dans ce guide, nous avons inclus tous les moyens possibles qui peuvent vous aider à corriger le code d’erreur Xbox One.

Code d’erreur Xbox One 0x97e107df

Pour corriger l’erreur 0x97e107df sur Xbox One, suivez les conseils ci-dessous un par un. Notez également la méthode qui vous aidera à résoudre ce problème afin de pouvoir l’appliquer directement si vous rencontrez à nouveau le même problème.

Vérifiez les services Xbox Live. Testez votre connexion réseau. Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Redémarrez la Xbox One. Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes Xbox en ligne.

Vérifiez l’état de Xbox Live

L’état des services Xbox tombe parfois en panne, ce qui pourrait être l’une des principales causes de ce problème. Cela vous aiderait à résoudre cette erreur si vous attendez que l’état de vie soit normal.

Par conséquent, pour obtenir le statut Xbox Live, lancez votre navigateur par défaut et ouvrez le site Web officiel du statut Xbox Live.

Une fois que vous ouvrez la page correspondante, vous obtiendrez les explications complètes sur l’état Xbox Live.

Vérifiez si l’un des services est en panne. Si tous les services semblent bons, cela signifie que le problème a déjà été résolu.

Déconnectez-vous et reconnectez-vous

Si l’état de santé est bon mais que vous recevez toujours le code d’erreur, essayez de vous déconnecter de votre compte Xbox et de vous reconnecter. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous.

Appuyez sur le bouton Xbox de la manette pour allumer la console. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez l’icône Paramètres (aller). Sur la page Paramètres, accédez à l’onglet Général et cliquez sur Déconnexion sous le nom de votre compte. Maintenant Redémarrez la console avec le bouton Xbox et reconnectez-vous. Une fois que vous avez suivi la procédure, vérifiez si le problème est résolu.

Testez votre connexion réseau pour arrêter le code d’erreur Xbox One

Si ce problème persiste, réinitialisez les paramètres réseau et voyez si cela résout le problème.

Pour ce faire, vous devez d’abord appuyer sur le bouton Xbox One de votre manette. Dans la liste des menus, sélectionnez Paramètres – Tous les paramètres – Réseau – Paramètres réseau. Accédez ensuite à la section Dépannage et cliquez sur le bouton Tester la connexion. Vous devez maintenant réinitialiser l’adresse MAC. Par conséquent, ouvrez à nouveau le menu du guide avec le bouton Xbox. Accédez à Paramètres – Tous les paramètres – Réseau – Paramètres réseau – Paramètres avancés. Maintenant, dans le coin inférieur Sur la gauche, cliquez sur l’option Autre adresse MAC – Nettoyer, puis pour appliquer les modifications, vous devrez redémarrer la console, appuyez et maintenez le bouton Xbox Guide, puis sélectionnez le bouton Redémarrer la console.

Effectuer une réinitialisation complète sur Xbox One

Si aucune des méthodes ci-dessus ne résout ce problème, vous devrez redémarrer de force votre Xbox One. Cela effacera complètement toutes les données mises en cache qui pourraient être à l’origine de ce problème. Voici un guide rapide pour le faire.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Cela prendra un certain temps (environ 1 minute) pour éteindre la console, alors attendez. Ensuite, rallumez la console et à ce stade, vous verrez un écran de démarrage vert. Une fois qu’il démarre, vérifiez si cette méthode vous aide à résoudre le problème.

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes Xbox en ligne

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes Xbox Online et voyez s’il vous aide. Cet outil de dépannage en ligne peut vous aider avec tous les codes d’erreur, y compris 0x803f9007, 0x80bd0009, 0x87e00005, 0x91d7000a, etc.

Vous savez maintenant comment corriger le code d’erreur Xbox One 0x97e107df. N’oubliez pas de noter la méthode qui a fonctionné pour vous afin de pouvoir l’appliquer directement dans le futur.

