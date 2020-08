Lorsque nous installons une mise à jour Windows 10, des messages d’erreur assez courants peuvent apparaître. Il n’y a pas longtemps, nous parlions de l’erreur 0x80240035 et de la façon de s’en débarrasser. Eh bien, à cette occasion particulière, nous voulons nous arrêter à un autre similaire, celui qui, en fait, a moins de chiffres. Il s’agit de erreur 0x80240034, et nous allons vous montrer comment vous en débarrasser en quelques minutes.

La première chose à garder à l’esprit est que Windows Update est l’outil que Microsoft utilise pour le processus de téléchargement et d’installation de chaque mise à jour. Comme vous le savez probablement déjà, cela peut échouer. Cette erreur est assez fréquente, notamment sous le code 0x80240034.

Mais même si les chiffres changent à peine d’un échec à l’autre, les solutions peuvent être complètement différentes. Ce problème qui se produit lors de la mise à jour via Windows Update fait généralement référence au fait que la mise à jour n’a pas pu être installée en raison d’un élément corrompu lié aux services de mise à jour de Windows 10. Mais puisque tout a une solution, apprenons à le connaître.

Solutions possibles à l’erreur 0x80240034

Redémarrez le système

La réponse la plus simple à ce problème consiste à éteindre l’ordinateur, à le redémarrer et à relancer Windows Update. Nous vous recommandons de commencer ici car, souvent, le problème est à peine ponctuel et vous pouvez vous en débarrasser sans trop d’efforts.

Réparations Windows

La deuxième solution serait d’essayer de réparer le problème avec les propres outils de Microsoft, comme ceci:

Allez dans Paramètres Windows, puis dans Mise à jour et sécurité, là pour Dépanner, enfin dans Windows Update

Le système d’exploitation se chargera de tout analyser, en essayant de réparer les défauts qu’il découvre. Cela ne fonctionne pas toujours, mais plus d’une fois, cela vous évitera d’avoir à creuser vous-même.

Nettoyez le dossier SoftwareDistribution

Si l’erreur Windows Update persiste, nous devons prendre une mesure légèrement plus extrême. Sans aller plus loin, vous devez supprimer tous les fichiers du dossier SoftwareDistribution. Lorsque vous aurez terminé, il sera temps de réinitialiser les dossiers Catroot et Catroot2 du système d’exploitation. Vous pouvez compléter cette étape avec le capteur de stockage, un outil qui détecte les fichiers temporaires qui ne sont d’aucune utilité pour Windows et les élimine.

Désactiver l’antivirus

L’erreur 0x80240034 peut également être liée à votre antivirus. Ces programmes tiers peuvent détecter une mise à jour Windows comme un problème potentiel pour votre ordinateur. Par conséquent, nous vous conseillons de le désactiver pendant quelques secondes, d’essayer de mettre à jour avec Windows Update, puis de le réactiver. Ce dernier est indispensable car, sinon, vous ne serez pas protégé.

Une nouvelle installation

Si tout ce qui précède a été vain, il y a toujours une dernière option: celle de générer une USB d’installation Windows 10 en utilisant la dernière ISO disponible. Il est clair que personne ne veut recourir à cette méthode, mais c’est la seule qui garantit à 100% que l’échec de Windows Update ne restera pas là après son terme.

Partage-le avec tes amis!