Il est intéressant de voir qu’à un moment où nous avons accès à une multitude d’informations, pratiquement en temps réel, on trouve bruit et mensonges qui brouillent notre vision du monde qui nous entoure. Soit par erreur, soit par manipulation, chaque jour nous rencontrons titres biaisés, demi-vérités, canulars ou fausses nouvelles.

Il était seulement nécessaire d’entrer dans le intelligence artificielle manipuler images et vidéos. Nous sommes habitués à la photographie maintenant, nous l’avons même associé au programme informatique le plus populaire pour éditer des images, Photoshop. Mais qu’une vidéo soit manipulée, sans être une œuvre de fiction, c’est quelque chose de nouveau.

Jusqu’à présent, le vidéo d’une personne célèbre ou d’un politicien édité de telle manière qu’il semblait dire quelque chose qu’il ne disait pas ou interpréter mal son discours. Rien d’extraordinaire, l’édition a toujours existé. Mais mettre dans la bouche des autres des mots ou des phrases utilisant l’intelligence artificielle, cela va plus loin. Et il semble que les deepfakes sont là pour rester.

Dans le passé, l’audiovisuel a également souffert l’envie de manipuler la réalité. Cacher certaines images, en montrer certaines et pas d’autres ou accompagner une scène d’un certain discours avec une voix off est chose courante dans les démocraties et les dictatures.

Et avant que le cinéma ou la télévision ne deviennent populaires, l’image statique jouait également un rôle important. Par conséquent, il est également arrivé par les mains de l’édition et de la manipulation cacher et manipuler la réalité au gré de l’un ou de l’autre. Regardons trois exemples.

Staline: la photographie comme arme

De l’état d’esprit actuel, où règne numérique, éditer ou manipuler une image semble facile. Il s’agit de pixels et d’octets. Avec la bonne application, tout est possible. Mais à l’époque du développement du papier, du rouleau, de la bobine et de la chambre noire, la manipulation d’une image était également à la portée des bonnes mains.

Premier exemple. Pendant le mandat de Josef Staline dans la Union soviétique, après la mort de Lénine et après avoir pris la position de Rýkov. L’une des expressions les plus utilisées pour définir la scène de Staline en tant que chef de file de l’URSS est «avec une main de fer». Et s’il a contribué à la modernisation du pays et à la chute du nazisme en Europe, il s’est en retour consacré à éliminer les éventuels rivaux politiques, littéralement, et à créer un climat de méfiance et de peur parmi les citoyens qui n’ont pas suivi ses ordres.

Source: Chaîne Historia, Fine Art Images / Heritage Images / . et . / .Images

En plus de se débarrasser de ses ennemis politiques de son vivant, il a décidé de faire le ménage en manipulant les photos qui en restaient. Surtout ceux dans lesquels Staline lui-même est apparu. Quelque chose qui a déjà été fait dans le l’Egypte ancienne lorsqu’une famille en remplace une autre sous le règne, en supprimant les inscriptions ou en écrivant dessus.

Entre les années 20 et 50 du 20e siècle, pendant le mandat de Staline Jusqu’à sa mort en 1953, il a ordonné à plusieurs reprises «d’effacer» des photographies et images existantes toute trace de ses adversaires. La chaîne de télévision thématique Historia compile plusieurs exemples dans un article.

Source: History Channel, Tate Archive par David King, 2016 / Tate, Londres / Art Resource, NY

L’un d’eux est le cas de Nikolai Yezhov, photographié avec Staline sur le canal de Moscou. Il a ensuite été supprimé. Ironiquement, Yezhov est devenu un confident de Staline, directeur de la police secrète, le Stasi ne sera fondée qu’en 1950, et l’un des organisateurs de la Grande purge, qui a tué plus de 750 000 personnes. Ironiquement, dit-il, l’une de ses victimes a fini par être lui en 1940.

Un autre exemple fourni par l’Histoire est une image dans laquelle Staline apparaît entouré de Nikolai Antipov, Sergei Kirov et Nikolai Shvernik. Il a ensuite été manipulé pour montre seulement lui, avec l’ajout qu’il a été coloré pour améliorer sa silhouette.

Pour la tâche de manipuler la réalité en éditant les images, Staline disposait d’une brigade de retoucheurs photo chargés de « faire Photoshop » de manière artisanale, soit avec le négatif, soit directement avec l’image déjà développée.

Franco: l’image est tout

Bien que nous ayons mentionné StalineComme je l’ai déjà dit, manipuler la réalité en modifiant les photographies et les images a été fait et continue de l’être dans les démocraties et les dictatures. Mussolini, Hitler ou posséder Francisco Franco ils ont manipulé la réalité avec à des fins de propagande.

Dans le cas présent, une image particulière se démarque. Quoi Franc gagner la guerre civile n’était pas une raison suffisante pour rester au pouvoir. Parmi ceux qui l’ont soutenu, il y avait des idéologies très différentes: les carlistes, les catholiques nationaux, les falangistes … Plus il trouvait de soutien extérieur, mieux c’était.

Source: .

D’où le manipuler une image qui a circulé dans toute l’Espagne dans les années 40 du siècle dernier et dans lequel vous pouviez voir Adolf Hitler avec Franco, face à face. La réalité est que Hitler était le 23 octobre 1940 à Hendaye (France pour certains, Pays Basque français pour d’autres). Il est également vrai que les deux dictateurs se sont rencontrés à la gare de cette ville, la seule réunion qu’ils aient eue.

De là, certains disent que Franco est apparu sur la vraie photo les yeux fermés. D’autres disent que dans les photographies prises, la distance entre Franco et Hitler cela n’a aidé en rien la propagande à améliorer l’image de Franco en Espagne. Quoi qu’il en soit, le Agence . Il était en charge de manipuler plusieurs photographies pour favoriser la rencontre entre les deux dictateurs.

Source: .

Il faut rappeler que l’agence de presse . a été fondée en janvier 1939, à la fin de la guerre civile, à l’époque Ministre de l’information du côté franquiste. L’objectif était de promouvoir au niveau international l’image du gouvernement qui émergerait après la fin de la guerre.

En 2000, une agence . très différente de l’original a trouvé un fausse photographie de la réunion. Dans cette manipulation, le corps de Franco avait été changé pour ajouter une médaille. Une autre photographie a été découverte en 2006. Un fond vide, un wagon de train, a été utilisé, et au-dessus de lui les personnages d’Hitler et de Franco ont été placés. Et comme il n’y en a pas deux sans trois, il y a une troisième image manipulée dans laquelle Franco et Hitler apparaissent à la même hauteur, avec le dictateur espagnol agitant les bras levés.

Disney: cacher les mauvais vices

Nous avons vu deux exemples politiques de deepfakes du siècle dernier. Mais pas seulement la politique a manipulé la réalité. Le troisième exemple de cet article concerne une personne très populaire dans le monde et l’une des figures les plus pertinentes des États-Unis.

Tout le monde sait Walt Disney. Si populaire est-il que même les légendes urbaines circulent autour de lui et du géant qu’il est aujourd’hui Disney. Et un personnage aussi populaire devrait enregistrer les formulaires et être un exemple, surtout si sa popularité est due au animation pour enfants.

Source: PetaPixel + The Walt Disney Company

Il y a beaucoup à dire sur Walt Disney, bon et mauvais. L’un de ses vices était de fumer. C’était un fumeur régulier. Certains disent qu’il fumait jusqu’à trois paquets par jour. Jusqu’à présent, rien d’étrange pour l’époque. De plus, sa mort en 1966 était due à un cancer du poumon. Par conséquent, la société Disney a décidé cache cette habitude de son créateur, du moins dans ses photographies.

Donc, dans les images Disney que vous pourriez trouver dans Disneyland ou dans le matériel publicitaire, vous pourriez voir un Walt Disney joyeux non-fumeur. Sur certaines de ces photographies, il est apparu de la main droite dans un geste étrange. Etrange si ce n’était pas parce que dans l’image originale, il tenait une cigarette.

