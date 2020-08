La communication commerciale formelle dans de nombreuses entreprises nécessite l’utilisation du fax pour envoyer et recevoir des documents commerciaux ou des informations confidentielles. Heureusement, il est devenu assez facile de télécopier depuis un ordinateur ou un téléphone portable à l’aide d’un logiciel de télécopie en ligne sans ligne téléphonique ni télécopieur de nos jours.

Non seulement les technologies de télécopie en ligne sont réalisables, flexibles, rapides et parfois gratuites, mais elles permettent aux utilisateurs de vérifier, de stocker et de visualiser les télécopies à leur convenance et sans équipement supplémentaire.

Apprenons-en davantage sur la technologie de télécopie en ligne.

Qu’est-ce qu’un fax en ligne?

De nos jours, les entreprises n’ont plus besoin d’un télécopieur normal pour envoyer et recevoir des documents importants avec des signatures. Et la télécopie ne nécessite plus de numérotation, de lignes fixes, de lignes téléphoniques et de toners d’ailleurs. La même chose peut être faite via Internet avec votre ordinateur en utilisant des services de télécopie en ligne populaires tels que CocoFax.

Le fax Internet fait référence à l’utilisation d’Internet et des protocoles Internet pour envoyer un fax gratuit en ligne, plutôt que d’utiliser une connexion téléphonique standard et un télécopieur.

Une caractéristique distincte de la télécopie sans fil est la possibilité d’échanger des messages de télécopie en ligne sans avoir besoin d’un télécopieur traditionnel par téléphone. Certains fournisseurs de fax en ligne vous permettent également de mettre des signatures électroniques sur votre fax.

Plus tard, nous vous expliquerons comment envoyer des fax depuis un ordinateur en ligne, avec CocoFax par exemple.

Pourquoi le fax est-il toujours nécessaire?

La télécopie présente un avantage formel par rapport aux autres moyens d’envoyer des informations sur Internet, en intégrant des technologies telles que le courrier électronique, le scanner et les formats de fichiers graphiques. Il est également extrêmement simple à utiliser. Les télécopies peuvent être envoyées à partir d’appareils électroniques, souvent appelées télécopies en ligne, ce qui permet d’envoyer et de recevoir des télécopies gratuitement et sans avoir besoin d’un télécopieur physique.

La télécopie en ligne est populaire car elle permet à l’utilisateur d’envoyer et de recevoir des documents sans craindre d’être piraté, car les services de télécopie en ligne utilisent un cryptage de bout en bout pour protéger les documents contre le piratage.

Comment télécopier depuis l’ordinateur ou le mobile

Voici les étapes de base à suivre pour pouvoir envoyer des fax en ligne facilement et rapidement depuis votre ordinateur, mobile, tablette, Mac ou smartphone. Vous pouvez envoyer des fax à l’aide de n’importe quel outil tel que Gmail, Yahoo Mail ou ID de messagerie officiel de l’entreprise, ou simplement à partir de la plate-forme Web d’un service de fax en ligne.

Vous pouvez également travailler sur n’importe quel document de votre lecteur cloud, le signer et l’envoyer. Outre ces méthodes couramment utilisées, vous pouvez également envoyer des télécopies depuis Google Sheets, Google Docs, MS Word en installant un module complémentaire de service de télécopie en ligne tel que le module complémentaire CocoFax.

Voici les étapes pour télécopier à l’aide de votre ordinateur ou de votre mobile, avec un fournisseur de services en ligne tel que CocoFax:

Accédez à la page d’accueil de CocoFax, démarrez l’essai gratuit de 30 jours, choisissez un numéro de fax gratuit et appuyez sur Prochain.

Source: CocoFax

Appuyez sur le bouton Nouveau fax.

Source: CocoFax

Entrez le numéro de fax du destinataire au format code pays + indicatif régional + numéro de fax et téléchargez le fichier.

Source: CocoFax

Cliquez sur Envoyer maintenant et attendez une notification par e-mail de CocoFax concernant l’état de livraison des fax.

Source: CocoFax

À quoi s’attendre dans les services de télécopie en ligne?

Il y a tellement de services de fax en ligne disponibles qui peuvent être utilisés pour envoyer le fax absolument gratuitement. Ici, l’envoi de fax nécessite une décision éclairée de votre part sur laquelle choisir en fonction de vos besoins. Les principales considérations sont généralement:

Quel type d’équipement utiliseriez-vous

À quelle fréquence faxeriez-vous

De quelles fonctionnalités avez-vous besoin

Sur la base de ces considérations, vous pouvez décider du service de télécopie à opter.

Numéro de fax

Vous n’avez pas besoin d’un numéro de fax pour envoyer des fax, mais vous avez besoin d’un numéro de fax pour recevoir des fax. Si possible, essayez d’obtenir un numéro sans frais pour recevoir des télécopies afin d’obtenir des services professionnels et rapides

Pour stocker et archiver des fax

Votre fournisseur de messagerie vous fournirait un grand espace de stockage dans le cloud comme Google Drive, où vous pouvez stocker vos fichiers et les partager avec les gens si nécessaire. Il en va de même pour le fax en ligne. Des fournisseurs comme CocoFax peuvent offrir un stockage illimité dans le cloud pour tous les fax envoyés et reçus dans votre compte.

Étant donné que vos documents fax seront envoyés et reçus via votre compte de messagerie, Google Drive, Microsoft Word ou depuis le Web, vous avez le choix de les enregistrer localement sur votre ordinateur ou sur un espace cloud.

Télécopie pour les applications mobiles pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad

Vous pouvez utiliser un service de fax basé sur une application comme CocoFax pour Android ou CocoFax pour iOS pour envoyer et recevoir des fax via votre mobile, tablette ou Ipad.

Services de télécopie

Si vous devez souvent envoyer des documents confidentiels et des informations commerciales sensibles, vous pouvez choisir un service professionnel et robuste d’un fournisseur réputé qui offre une multitude de fonctionnalités de sécurité et de support pour vos documents. Certaines entreprises proposent également des services à plusieurs utilisateurs afin que vous et vos collègues puissiez les utiliser simultanément.

Pour les utilisateurs qui n’ont besoin d’utiliser le service de télécopie qu’occasionnellement, vous pouvez vous inscrire à un service d’essai gratuit ou gratuit de n’importe quel fournisseur de télécopie en ligne pour envoyer vos documents.

Certaines entreprises comme CocoFax offrent des services de télécopie évolutifs, y compris des services de télécopie en ligne d’essai gratuit, individuels ou d’entreprise à partir de divers appareils tels que des ordinateurs, des ordinateurs portables, des mobiles, des tablettes, des iPhone, des iPad, etc.

CocoFax est également compatible avec la plupart des clients de messagerie, des logiciels PDF, des logiciels de documents comme MS Word, Google Document, les logiciels Mac et iOS.

Avantages des services de télécopie en ligne par rapport aux services de télécopie traditionnels

Un service de fax en ligne permet d’envoyer des fax à partir d’un ordinateur via une connexion Internet. Cette technologie présente de nombreux avantages:

Aucun télécopieur ou autre matériel requis – donc pas d’entretien, pas de papier, pas de dépenses de toner, réparations possibles, etc.

Partout – Toutes les actions sont effectuées sur l’interface Web; le service est ainsi disponible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, partout dans le monde.

Confidentialité – Les télécopies sont envoyées au compte de messagerie du destinataire, qui peut être plus privé qu’un télécopieur utilisé par plusieurs personnes.

Aucune ligne téléphonique nécessaire donc aucun coût supplémentaire.

Plusieurs fax peuvent être envoyés et reçus à tout moment.

Conclusion

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la vitesse est essentielle. Une entreprise a besoin de services d’assistance efficaces pour lui permettre d’avancer sans subir les complications des systèmes de communication traditionnels.

La technique de télécopie en ligne qui ne fait pas appel à une ligne téléphonique ou à un télécopieur est très populaire de nos jours en raison de son faible coût, de sa robustesse et de sa fiabilité, de ses fonctions de support et d’intégration. La flexibilité, la confidentialité et la sécurité des données offertes par les fournisseurs de fax en ligne comme CocoFax en font un choix justifié par rapport aux méthodes de fax traditionnelles.