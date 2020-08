La traduction intégrée est l’une des mises à niveau les moins voyantes mais précieuses qui arrivent avec Safari cette année. Découvrez comment traduire des sites Web sur iPhone et iPad sous iOS 14 et iPadOS 14.

En plus de la nouvelle application de traduction dédiée pour iPhone et iPad dans iOS 14 / iPadOS 14, Safari a également la possibilité de traduire des sites Web entiers avec le dernier logiciel. La fonctionnalité est en version bêta mais fonctionne bien, et c’est formidable de voir Apple ajouter des fonctionnalités comme celle-ci que le navigateur Chrome de Google propose depuis un certain temps.

Comme nous l’avons noté dans notre étude pratique de la nouvelle application Translate d’iOS 14, 11 langues sont prises en charge pour le moment avec l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l’espagnol. Il en va probablement de même pour la fonction de traduction de Safari.

Remarque: iOS 14 et iPadOS 14 sont disponibles en version bêta publique gratuite ainsi qu’en version bêta développeur pour iPhone et iPad. En savoir plus ici pour savoir comment les installer.

Comment traduire des sites Web sur iPhone et iPad sous iOS 14

Sur iPhone ou iPad, ouvrez un site Web dans Safari qui est dans une langue étrangère

Appuyez sur le aA icône dans le coin supérieur gauche de votre écran (dans l’url / barre de recherche)

Choisissez Traduire vers l’anglais (ou votre autre langue principale)

La première fois que vous utilisez la fonction, appuyez sur Activer la traduction pour utiliser la version bêta

Vous pouvez appuyer sur le aA icône pour désactiver les traductions

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

La nouvelle fonctionnalité de traduction de sites Web d’Apple dans Safari étant toujours en version bêta, elle n’est naturellement pas parfaite, mais elle fonctionne déjà bien dans l’ensemble et est disponible pour la plupart des sites Web que nous avons visités dans une langue étrangère.

Un problème que nous avons vu, par exemple, est la fonctionnalité essayant de traduire des noms, comme mon collègue Filipe Espósito. Assez drôle, l’article dans lequel Safari change son nom en « Deposit Philip » était à propos d’Apple Pay 😂 (c’est quelque chose avec lequel la fonction de traduction du navigateur Chrome de Google a également des problèmes).

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton de traduction pour un site Web, il fonctionnera automatiquement pour toutes les pages du même domaine. Lors de la visite d’un nouveau site Web dans une langue étrangère, répétez les mêmes étapes que ci-dessus.

Bien que l’application Translate d’Apple puisse être utilisée hors connexion avec tout le traitement des appareils locaux, la société note que la fonctionnalité de traduction de Safari repose sur des serveurs Apple pour fonctionner, mais qu’elle ne stocke aucune information sur les sites Web que vous visitez / traduisez.

Avez-vous essayé la nouvelle fonctionnalité de traduction de sites Web dans iOS 14 ou iPadOS 14? Qu’avez-vous vécu? Faites-nous savoir dans la section commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: