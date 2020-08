L’équipe Nexme, y compris les co-fondateurs Vanessa Alvarez (avant, centre) et Arian Abdulkader (arrière, droite). (Photo Nexme)

Les investissements providentiels ne commencent pas souvent par un appel inattendu au numéro gratuit de votre startup.

Nexme, basé à Seattle, avait lancé son produit minimalement viable (MVP) et son équipe travaillait de longues heures pour améliorer son application d’achat immobilier. L’appelant, Mark Montgomery, un investisseur immobilier avec plus de 30 ans dans le secteur, avait vérifié leur plateforme et souhaitait en savoir plus.

L’appel a conduit à des réunions de plusieurs heures assistées par du papier de boucherie et des stylos de couleur, a déclaré le co-fondateur et PDG de Nexme, Arian Abdulkader. Montgomery «a dessiné des photos et pris des notes pendant que je lui parlais de notre vision de Nexme», a écrit Abdulkader dans un article de blog. «Il a été impressionné par notre modèle commercial.»

L’interface Nexme. Les utilisateurs du service n’ont pas de contrats avec des agents immobiliers spécifiques comme l’exigent les courtiers traditionnels. (Image Nexme)

Après de nombreuses réunions sur trois mois, Montgomery a écrit un chèque à la société en tant que premier investisseur providentiel. Cela a fait pleurer Abdulkader.

«Lorsque nous sommes tombés sur Mark, qui se trouvait être un utilisateur de la plate-forme, il a vraiment compris ce marché et ce que nous essayions de faire. Avoir quelqu’un qui croit en votre vision et en ce que vous essayez de donner vie est vraiment un moment émouvant », a déclaré Vanessa Alvarez, cofondatrice et directrice des opérations de Nexme, dans une interview.

Nexme vient de terminer un tour de table de 500 000 $. En plus du soutien de Montgomery, l’entreprise a un deuxième investisseur providentiel, anonyme, qui travaillait auparavant chez Microsoft et a passé 25 ans à investir dans l’immobilier.

Les fondateurs disent qu’ils veulent être l’Uber de l’immobilier, offrant un moyen moins cher d’acheter et de vendre des maisons sans frais cachés.

Nexme facture aux acheteurs et aux vendeurs une commission de 1,5%, soit environ la moitié du taux traditionnel. Il met en relation les utilisateurs du site avec des agents immobiliers agréés qui ont au moins deux ans d’expérience et ont effectué 10 transactions. Par l’intermédiaire des agents, il fournit aux vendeurs à domicile des services tels que la mise en scène, la photographie et les journées portes ouvertes. Les acheteurs et les agents immobiliers ont la possibilité de se noter les uns les autres et les propriétés répertoriées.

La société ne prélève pas de commission sur les ventes, mais facture plutôt aux agents, inspecteurs, constructeurs et autres personnes impliquées dans le processus des frais d’abonnement mensuels.

Elle a rejoint une foule d’autres sociétés basées à Seattle dans le domaine de l’immobilier résidentiel, y compris Redfin et Zillow Group, cotées en bourse.

«Il y a un manque de transparence sur le marché qui n’est pas en faveur des vendeurs ou des acheteurs», a déclaré Alvarez.

La startup a publié son MVP début 2018. À partir de mai 2019, la société faisait partie du programme de cohorte des fondateurs de la Washington Technology Industry Association (WTIA). L’équipe comprend désormais neuf employés.

Nexme opère à Seattle et sera lancé à Boston à la fin du mois d’août. Leur prochain marché cible est la Californie.