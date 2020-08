Le nouveau coronavirus se propage facilement dans de grands groupes de personnes qui ne pratiquent pas la distanciation sociale et qui ne portent pas de masque facial.

Le dernier exemple vient des responsables de l’Ohio qui ont déclaré qu’un seul homme assistant à un service religieux avait infecté 53 autres fidèles, qui à leur tour infectaient également d’autres personnes.

Près de 100 cas de COVID-19 ont été retracés jusqu’à cet individu.

Nous sommes plus de six mois dans la pandémie et certaines personnes ont encore du mal à comprendre à quel point il est terriblement facile de propager le virus. C’est pourquoi la distanciation sociale est toujours nécessaire et pourquoi les masques doivent être utilisés à tout moment en présence d’autres personnes. Ajoutez à cela une bonne hygiène des mains, et vous avez fait toutes les choses simples que vous pouvez faire pour limiter la propagation de la maladie.

Il faudra peut-être encore quelques années avant que nous puissions retrouver un certain sens de la normalité, mais ce n’est pas le moment d’essayer de reprendre une vie normale. Nous avons vu plusieurs exemples de la manière dont une seule personne positive au COVID-19 a infecté tant d’autres personnes, et le dernier concerne des fidèles. Un homme de 56 ans de l’Ohio a assisté au même service que 53 autres personnes à la mi-juin. Il était en fin de compte responsable de l’infection de près de 100 personnes, les fidèles ayant ramené le virus dans leurs familles.

«Il s’est propagé comme une traînée de poudre, une traînée de poudre. Très, très effrayant », a déclaré le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine lors d’un briefing mardi, rapporte .. «Nous savons que nos dirigeants confessionnels ne veulent rien de plus que de protéger ceux qui viennent pour adorer.»

Il a poursuivi: «Il est essentiel que, chaque fois que les gens se rassemblent, tout le monde porte des masques, pratique la distanciation sociale, se lave les mains et, à l’intérieur, s’assure que la ventilation et la circulation de l’air sont bonnes.

DeWine a émis un mandat de masque facial pour toutes les personnes âgées de 10 ans et plus le 22 juillet, un mois après la propagation à l’église. Mercredi, il a ordonné aux enfants des écoles de porter également des masques, à quelques exceptions près.

Étude sur la propagation du coronavirus: un seul homme a infecté près de 100 personnes après être allé à l’église. Source de l’image: Département de la santé de l’Ohio via WLWT

Les autorités de l’Ohio ont offert l’infographie ci-dessus qui montre comment le virus s’est propagé à partir de cet homme qui avait COVID-19. 53 personnes ont été infectées à l’église, et 18 d’entre elles l’ont ensuite transmise à au moins une autre personne. Dans un cas, un homme de 34 ans a transmis la maladie à sa femme de 31 ans et à leurs quatre enfants âgés de 1 à 11 ans.

L’épandeur de 56 ans a également donné le COVID-19 à sa femme et à ses deux enfants. Au total, 91 personnes ont été infectées par une seule personne en raison de sa négligence.

Les représentants de l’État n’ont pas dit combien de personnes à l’église portaient des masques, le cas échéant. Ils n’ont pas non plus précisé la gravité des 91 cas. Plus de 96300 ont été infectés dans l’Ohio jeudi matin, et 3605 personnes dans l’État sont décédées du COVID-19 jusqu’à présent.

DeWine a partagé des exemples supplémentaires de la communauté COVID-19 diffusée sur Twitter:

Ensuite, une fête avec 4 participants a eu lieu à la maison du petit-neveu, et quelqu’un là-bas a également été testé positif. Depuis, 2 autres personnes, dont un enfant, ont été testées positives et 17 autres contacts sont suivis pour la maladie. – Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 4 août 2020

Les événements religieux ont été responsables d’épidémies de COVID-19 au cours des derniers mois. L’une des premières épidémies majeures en Corée est venue d’une de ces occasions. Les autorités californiennes ont informé 180 personnes qui ont assisté au même service le jour de la fête des mères qu’elles avaient été exposées à une personne infectée. Plus récemment, une secte a tenu des réunions dans une tente dans l’Illinois avec un mépris total pour la distanciation sociale et les masques faciaux.

