Inutile de dire qu’il existe de nombreuses applications de contrôle parental. Cependant, certains d’entre eux sont développés par des entreprises dont nous en savons assez peu. Cela nous amène à penser que nos données, ou celles de nos enfants, pourraient être utilisées à des fins que nous ne connaissons pas. Pour être tout à fait sûr, il n’y a rien de mieux que de parier sur ces programmes d’entreprises avec des années d’expérience. Par exemple, en regardant le service Sécurité de la famille Microsoft, qui vient de lancer son application pour les appareils mobiles.

Comme nous l’avons dit, il y a des moments dans la vie, surtout quand nous n’avons que les premiers contacts avec des appareils technologiques, dans lesquels ils peuvent nous exposer. Par conséquent, si nous sommes parents ou frères et sœurs plus âgés, responsables d’autres mineurs ou adolescents, nous voudrons les protéger. Et l’un des moyens les plus simples de le faire est de parier sur une application telle que Microsoft Family Safety.

Très récemment, Family Safety est également compatible avec les systèmes d’exploitation iOS et Android, nous avons donc déjà la possibilité de le télécharger sur notre smartphone et celui de notre petit en charge, pour contrôler tous leurs mouvements. Dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer comment cela fonctionne, en détail.

Premiers pas

Protégez votre famille en ligne et hors ligne avec Microsoft Family Safety. L’application Microsoft Family Safety vous permet de protéger vos proches avec une sécurité physique et numérique. Aidez à faciliter une conversation avec vos enfants sur le développement de saines habitudes en ligne et dans le monde réel. Soyez assuré que votre famille reste un peu en sécurité tout en donnant à vos enfants l’indépendance d’apprendre et de grandir avec Microsoft Family Safety

De cette manière, Microsoft Family Safety nous est présenté comme un environnement qui va au-delà de ce qui se passe sur l’écran des téléviseurs et des téléphones portables. En ce qui concerne ses fonctionnalités disponibles, on peut parler de rapports d’activité hebdomadaires, de fixation de délais devant l’appareil, de limites de recherche et de filtres de contenu, d’e-mails contenant des informations sur les achats inattendus effectués.

Vous pouvez donc utiliser Microsoft Family Safety

Tout d’abord, téléchargez l’application depuis l’App Store ou Google Play Store, selon votre équipe Ajouter les appareils qui feront partie du groupe familial Attribuer le rôle d’organisateur à un ou plusieurs smartphones, et le rôle de membre à un ou plusieurs Inviter les autres personnes pour grouper Configurer les paramètres de fonctionnement

Pour profiter de cette application, vous devez avoir un compte Microsoft, ce que la plupart des utilisateurs possèdent déjà. Ensuite, pour inviter quelqu’un à rejoindre le groupe, vous devez envoyer l’ID du groupe à l’e-mail et attendre qu’il réponde par l’affirmative à cette invitation. Vous pourrez suivre toute l’activité des autres téléphones une fois que leurs propriétaires vous auront donné l’autorisation de le faire, évitant ainsi les conflits et les frictions.

Comme nous l’avons déjà dit, il est possible d’accéder aux rapports d’activité quotidiens, ainsi que de visualiser ces détails via un e-mail que les mineurs et les parents recevront à la fin de chaque semaine.

Vous pouvez profiter des filtres de contenu pour vous assurer que vos petits ne voient pas de contenu inapproprié pour eux. Vous pouvez demander à Microsoft de vous envoyer un e-mail lorsqu’un achat est effectué, pour finalement l’approuver vous-même.

Si vous souhaitez rester connecté ou voir vos proches sur une carte lors de vos déplacements, vous le pouvez. Il est parfaitement possible d’activer le partage de position et d’enregistrer les lieux qu’ils visitent le plus afin que vous sachiez où les trouver en un coup d’œil. Ou indiquez quelles sont les zones de déplacement sûres des plus petits, etc.

