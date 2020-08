Équipes Microsoft C’est l’une des principales plates-formes de travail conjoint vers lesquelles nous pouvons nous tourner dès maintenant. Depuis son lancement officiel il y a quelques années, la société de Redmond n’a cessé d’ajouter des fonctionnalités qui la rendent encore plus intéressante. Donc, dans cet article, nous voulons vous apprendre à utiliser les étiquettes pour effectuer mentions de groupe en équipes.

La première chose à prendre en compte, au cas où vous ne le sauriez pas, c’est que ce système vous permet de taguer des utilisateurs, afin que vous puissiez en mentionner plusieurs à la fois sans avoir à écrire le nom de chacun d’entre eux. Bien entendu, cela permet d’économiser énormément de secondes et même de minutes par opération. En quelques étapes simples, vous serez en mesure de configurer des balises de groupe et d’ajouter autant de collègues que vous le jugerez nécessaire.

Après tout, attirer l’attention des autres avec un @ est assez courant de nos jours. De nombreuses applications vous permettent de profiter de cette ressource simple. Et nous ne parlons pas seulement de WhatsApp, mais également d’autres axés sur la productivité. On peut citer les cas de Slack, Discord, Microsoft Office, etc. Heureusement, Teams ne fait pas exception et vous pouvez générer des groupes de balises très utiles.

Fonctionnement des balises de groupe dans Microsoft Teams

Eh bien, si vous avez l’intention de mentionner ce groupe pour notifier tous les membres sans avoir à mentionner chaque nom individuellement, vous devez tout d’abord savoir que seul un propriétaire d’équipe peut créer un groupe de balises. L’avantage est, cependant, que n’importe quel membre de l’équipe peut ajouter un utilisateur à un groupe de balises. Vous pouvez également modifier cela à partir des paramètres.

Au-delà, pour commencer, il vous suffit de suivre ces étapes:

Cliquez sur l’icône de menu à trois points à côté du nom de l’équipe Là, cliquez sur Gérer les étiquettes Choisissez Créer une étiquette Nommez cette étiquette particulière, et lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Créer

Là, vous aurez alors le groupe d’étiquettes créé pour profiter de nouvelles options.

Utilisations des balises de groupe dans Teams

Ensuite, il est temps d’apprendre à utiliser un groupe d’étiquettes. Ici, il faut dire qu’un groupe d’étiquettes peut être utilisé de deux manières. D’une part, vous avez la possibilité de mentionner un groupe dans une chaîne comme n’importe quel autre utilisateur. D’autre part, vous pouvez démarrer une discussion avec un groupe qui inclura automatiquement toutes les personnes marquées dans ce groupe.

Pour mentionner un groupe sur un canal, tapez « @ » puis le nom du groupe. Vous verrez que le groupe de balises qui correspond à ce que vous tapez apparaîtra dans la saisie automatique en tant que nom d’utilisateur. N’oubliez pas que lorsque vous mentionnez le groupe, toutes les personnes qui en font partie recevront la notification.

Pour démarrer une discussion de groupe, cliquez sur le bouton Nouvelle discussion, puis saisissez le nom du groupe. Encore une fois, vous verrez le groupe de balises en saisie semi-automatique, comme pour un utilisateur. Tous les membres du groupe recevront une notification pour le nouveau chat comme s’ils avaient été mentionnés par leur nom. Et vous gagnerez bien sûr beaucoup de temps.

