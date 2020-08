Les classes et les objets sont l’un des concepts les plus compliqués à maîtriser en tant que nouveau programmeur. Une fois que vous savez comment utiliser les classes en Python, vous serez prêt à créer un code beaucoup plus puissant et complexe.

Lisez la suite pour apprendre à utiliser les classes en Python, et quand vous devriez le faire!

Présentation des classes en Python

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des cours et qui veulent en savoir plus sur leur fonctionnement, continuez à lire. Si vous voulez juste la syntaxe des classes en Python, vous pouvez passer à la section suivante!

Alors, qu’est-ce qu’une classe? Une classe est un morceau de code qui décrit un «objet de données». C’est un objet comme vous le trouvez dans le monde réel, sauf qu’il n’a pas de présence tangible: il n’existe que dans le concept!

Cependant, comme les objets réels, les objets de données peuvent avoir des propriétés (taille, poids, hauteur, nombre de vies, vitesse), et ils peuvent avoir des fonctions (avancer, sauter, augmenter la chaleur, supprimer).

Dans un jeu sur ordinateur, par exemple, un méchant pourrait être décrit dans le code comme un objet de données. Cela permettrait de garder une trace de l’état de santé du méchant, de sa position par rapport au joueur et de son comportement agressif. Nous pourrions alors appeler la fonction «tirer» d’un méchant pour tirer des projectiles, ou sa fonction «détruire» pour les retirer du jeu.

(Sauf que nous appelons les fonctions «méthodes» lorsqu’elles apparaissent à l’intérieur des classes en Python!)

Vous utiliserez ensuite simplement vos routines graphiques pour attirer ces méchants à l’écran, en fonction des informations fournies par la classe.

Quand utiliser les classes Python

Si vous savez utiliser des variables en Python, cela fonctionne de la même manière: sauf qu’au lieu de stocker une donnée sous forme d’entier, vous stockez des informations personnalisées sur un objet que vous avez conçu.

L’avantage des classes en Python, c’est qu’elles peuvent créer plusieurs «instances» d’une même chose. Cela signifie que nous n’avons besoin d’écrire qu’une seule classe «BadGuy» pour créer autant de méchants individuels que vous le souhaitez!

Pour quoi d’autre pourriez-vous utiliser des classes en Python? Une classe peut être utilisée pour décrire un outil particulier au sein d’un programme, tel qu’un gestionnaire de scores, ou elle peut être utilisée pour décrire des entrées dans une base de données de clients. Chaque fois que vous souhaitez créer de nombreux exemples de la même «chose», ou chaque fois que vous souhaitez gérer du code complexe de manière modulaire et facilement exportable, les classes sont un excellent choix.

Comment utiliser les classes en Python

Donc, maintenant que vous savez quel est le problème avec les classes, vous vous demandez peut-être comment utiliser réellement les classes en Python.

La mise en route est relativement simple, il faut aimer Python! Vous allez créer une classe de la même manière que vous créez une fonction, sauf que vous utiliserez «class» au lieu de «def». Nous nommons ensuite la classe, ajoutons un signe deux-points et indentons tout ce qui suit.

(Notez que les classes doivent utiliser des majuscules de chameau pour les différencier des variables et des fonctions. Cela signifie «BadGuy» et non «badGuy» ou «bad_guy».)

Donc, si nous voulions créer une classe qui représenterait un ennemi dans un jeu vidéo, cela pourrait ressembler à ceci:

classe BadGuy:

santé = 5

vitesse = 2

Ce méchant a deux propriétés (variables) qui décrivent sa santé et sa vitesse de déplacement. Ensuite, en dehors de cette classe, nous devons créer un objet BadGuy avant de pouvoir accéder à ces propriétés:

bad_guy_one = BadGuy ()

imprimer (bad_guy_one.health)

impression (bad_guy_one.speed)

Notez que nous pourrions tout aussi facilement créer un bad_guy_two et un bad_guy_three, puis afficher chacune de leurs propriétés!

bad_guy_one = BadGuy ()

bad_guy_two = BadGuy ()

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

bad_guy_one.health – = 1

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

Ici, nous avons changé la valeur de la santé d’un méchant, mais pas de l’autre! Nous en avons édité un exemple du méchant.

Comprendre les instances

Afin de vraiment exploiter la puissance des classes en Python, nous devons comprendre les instances et constructeurs. Si vous créez deux méchants de la même classe BadGuy, chacun d’eux est une «instance».

Idéalement, nous pourrions vouloir créer deux méchants avec une santé de départ différente. De plus, nous pourrions vouloir modifier cette santé de dans la classe BadGuy.

Pour ce faire, nous avons besoin d’un type spécial de méthode (fonction dans une classe) appelée «constructeur».

Le constructeur est appelé dès que vous créez une nouvelle instance d’un objet (lorsque vous «instanciez» l’objet) et est principalement utilisé pour définir les variables en relation avec celui-ci spécifique instance de l’objet. Cependant, bien sûr, vous pouvez faire d’autres choses ici aussi: comme envoyer des messages de bienvenue.

Ainsi, par exemple:

classe BadGuy:

def __init __ (soi, santé, vitesse):

print (« Un nouveau badguy a été créé! »)

self.health = santé

self.speed = vitesse

bad_guy_one = BadGuy (5, 2)

bad_guy_two = BadGuy (3, 5)

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

Ce code crée deux méchants. L’un est fort mais lent (santé 5, vitesse 2), l’autre est faible mais rapide (3, 5). Chaque fois qu’un nouveau méchant est créé, un message apparaît pour nous dire que c’est arrivé.

La méthode constructeur est toujours appelée __init__ et aura toujours «soi» comme premier argument. Vous pouvez ensuite passer tous les autres arguments que vous souhaitez utiliser afin de configurer votre objet lors de sa première initialisation.

Le terme «soi» signifie simplement que tout ce que vous faites y fait référence spécifique instance de l’objet.

Comment utiliser les fonctions dans les classes en Python

Comme mentionné, une fonction en Python est techniquement appelée méthode.

Nous pouvons créer des méthodes dans une classe comme nous créons normalement des fonctions, mais il existe deux types de méthodes différents:

Méthodes d’instance Méthodes statiques

Une méthode d’instance n’affectera que l’instance de l’objet auquel elle appartient. Ainsi, nous pouvons utiliser cela comme un moyen plus pratique d’endommager des ennemis individuels:

classe BadGuy:

def __init __ (soi, santé, vitesse):

print (« Un nouveau badguy a été créé! »)

self.health = santé

self.speed = vitesse

def shoot_badguy (soi):

self.health – = 1

imprimer (« Aïe! »)

bad_guy_one = BadGuy (5, 2)

bad_guy_two = BadGuy (3, 5)

def display_health ():

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

display_health ()

bad_guy_one.shoot_badguy ()

display_health ()

Une méthode statique, par contre, est conçue pour agir globalement. Pour créer des méthodes statiques, nous supprimons l’argument «self» et utilisons à la place le @staticmethod décorateur juste au-dessus du nom de la méthode.

Dans l’exemple suivant, nous créons une méthode statique pour générer un nombre aléatoire, puis nous soustrayons ce montant de la santé de l’ennemi. La méthode n’a pas besoin de se rapporter spécifiquement à l’instance de cet objet, elle peut donc simplement agir comme une fonction normale à laquelle nous avons accès lorsque nous utilisons la classe.

classe BadGuy:

def __init __ (soi, santé, vitesse):

print (« Un nouveau badguy a été créé! »)

self.health = santé

self.speed = vitesse

@staticmethod

def random_generator ():

importer au hasard

n = random.randint (1, 5)

retour n

def shoot_badguy (soi):

self.health – = self.random_generator ()

imprimer (« Aïe! »)

bad_guy_one = BadGuy (5, 2)

bad_guy_two = BadGuy (3, 5)

def display_health ():

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

display_health ()

bad_guy_one.shoot_badguy ()

display_health ()

Notez que nous pouvons également utiliser la ligne suivante à tout moment de notre code pour obtenir un nombre aléatoire:

impression (bad_guy_two.random_generator ())

Si, pour une raison quelconque, nous voulons empêcher que cela se produise, nous devons simplement préfixer le nom de notre méthode avec un double trait de soulignement.

@staticmethod

def __random_generator ():

Voici comment créer une méthode privée en Python, et cela nous empêchera d’accéder à la méthode en dehors de cette classe.

Fermeture

Enfin, la dernière chose que vous voudrez peut-être faire est de placer votre classe dans un fichier séparé. Cela gardera votre code en ordre, tout en vous permettant de partager facilement les cours que vous avez créés entre les projets.

Pour ce faire, enregistrez simplement la classe telle quelle dans un nouveau fichier:

classe BadGuy:

def __init __ (soi, santé, vitesse):

print (« Un nouveau badguy a été créé! »)

self.health = santé

self.speed = vitesse

@staticmethod

def __random_generator ():

importer au hasard

n = random.randint (1, 5)

retour n

def shoot_badguy (soi):

self.health – = self .__ random_generator ()

imprimer (« Aïe! »)

Assurez-vous de donner au fichier le même nom que la classe. Dans ce cas: «BadGuy.py» est le nom du fichier. Il doit également être enregistré dans le même répertoire où vous enregistrez votre fichier Python principal.

Vous pouvez maintenant accéder à la classe et à toutes ses propriétés et méthodes à partir de n’importe quel autre script Python:

importer BadGuy

bad_guy_one = BadGuy.BadGuy (5, 2)

bad_guy_two = BadGuy.BadGuy (3, 5)

def display_health ():

imprimer (bad_guy_one.health)

imprimer (bad_guy_two.health)

display_health ()

bad_guy_one.shoot_badguy ()

display_health ()

Et voila! Voilà comment utiliser les classes en Python! C’est une compétence extrêmement précieuse qui vous permettra de construire toutes sortes de choses étonnantes à l’avenir.

