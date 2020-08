Parmi les modifications les plus modestes apportées à l’interface utilisateur de l’iPhone avec iOS 14, il y a une nouvelle application Clock. Bien qu’il soit agréable de voir le cadran rotatif remplacé par un pavé numérique plus efficace, la nouvelle interface présente certains aspects déroutants. Lisez la suite pour savoir comment utiliser les nouvelles alarmes iPhone dans iOS 14 et où l’onglet Heure du coucher a été déplacé.

L’application Horloge sur iPhone avec iOS 14 est plus simple à certains égards, mais aussi un peu contre-intuitive dans d’autres. Ci-dessous, nous verrons comment utiliser au mieux les alarmes iPhone, où se trouve désormais l’onglet Heure du coucher et plus encore.

iOS 14 et iPadOS 14 sont disponibles en version bêta publique gratuite ainsi qu'en version bêta développeur pour iPhone et iPad.

Comment utiliser les nouvelles alarmes iPhone dans iOS 14

Ouvrez l’application Horloge

Appuyez sur le Onglet Alarme au fond

Appuyez sur le icône « + » orange dans le coin supérieur droit ou appuyez sur Modifier dans le coin supérieur gauche et appuyez sur un existant pour le modifier

Utilisez le clavier numérique en bas de l’écran pour entrer l’heure complète de votre alarme (ne touchez pas la petite heure orange près du haut, si vous le faites, vous modifierez simplement l’heure)

Vous pouvez omettre le 0 pendant des heures entre 1 et 9 (par exemple, tapez 730 au lieu de 0730)

N’oubliez pas de vérifier la bascule AM ​​/ PM (la case gris clair signale ce qui est sélectionné)

Une façon de désactiver l’interface est d’utiliser Siri pour régler vos alarmes

Voici à quoi ressemble et fonctionne la nouvelle interface utilisateur avec quelques détails et astuces supplémentaires:

Après avoir appuyé sur pour ajouter une nouvelle alarme ou en modifier une existante, assurez-vous de commencer par le clavier numérique à l’écran en bas.

N’oubliez pas de vérifier la bascule AM ​​/ PM. Malheureusement, la valeur par défaut est quelle que soit l’heure actuelle. Par conséquent, si vous ajoutez ou modifiez des alarmes à midi ou plus tard, assurez-vous de basculer sur AM pour les alarmes du matin.

Que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur l’heure orange

La nouvelle interface utilisateur devient déroutante si vous commencez par appuyer sur l’heure de l’alarme orange en haut de l’écran d’édition / nouvelle alarme car elle ne sélectionne que l’heure à modifier ou simplement les minutes comme indiqué ci-dessous. Cela conduit à une expérience contre-intuitive et maladroite.

Cependant, avec la valeur par défaut qui affiche toute l’heure en orange (indiquant l’heure actuelle), vous pouvez utiliser le pavé numérique en bas de votre écran pour entrer rapidement les heures et les minutes de votre alarme. Assurez-vous donc de vous diriger directement vers le pavé numérique en bas.

Où est l’onglet Heure du coucher?

Vous avez probablement également remarqué que l’onglet Heure du coucher qui se trouvait dans l’application horloge a disparu. Vous verrez toujours le Sleep | Réveillez-vous une alarme programmée dans l’onglet Alarme de l’application Horloge, mais vous constaterez que ce qui était autrefois les paramètres Heure du coucher est désormais disponible dans l’application Santé.

Voici à quoi ressemble la modification de votre horaire de sommeil dans iOS 14:

