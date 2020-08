Avec les cartes intégrées de Siri et d’Apple, vous savez que vous ne devez plus vous arrêter, taper et rechercher des itinéraires. Vous pouvez simplement indiquer à Siri où vous voulez aller et vous obtiendrez un itinéraire pour vous y rendre. C’est génial si vous êtes dans un nouveau quartier de la ville ou si vous voyagez dans une nouvelle ville. Et si vous vous perdez, vous pouvez même demander à Siri de vous ramener à la maison.

Comment obtenir des itinéraires avec Siri et Maps sur iPhone et iPad

Perdu? Hé, Siri!

lancement Siri en disant: « Hé, Siri. »

Dites quelque chose comme « directions vers Mile High Drive. »

Appuyez sur un mode de transport. Sinon, Siri choisira Conduire ou Marcher, en fonction de votre proximité.

Robinet Aller pour commencer la navigation immédiatement. Cela commencera dans les cinq secondes si vous ne le faites pas.

Source: iMore

De là, Siri vous guidera, tour par tour, vers où vous voulez aller.

Comment trouver des entreprises locales avec Siri et Maps sur iPhone et iPad

Vous n’êtes pas sûr des noms de lieux? Si vous demandez simplement à Siri de vous diriger vers le restaurant ou la station-service le plus proche, elle peut vous aider à trouver ce que vous cherchez!

lancement Siri en disant: « Hé, Siri. »

Dites quelque chose comme « directions pour le restaurant chinois le plus proche? »

Appuyez sur le option que vous voulez si Siri en présente plus d’un.

Source: iMore

Appuyez sur un mode de transport. Sinon, Siri choisira Conduire ou Marcher, en fonction de votre proximité.

Robinet Aller pour commencer la navigation. Sinon, Siri démarrera dans les cinq secondes.

Source: iMore

Comment retrouver votre chemin avec Siri et Maps

Vous devez d’abord vous assurer que vous avez vous-même ajouté en tant que contact sur votre iPhone ou iPad et que votre adresse est ajoutée à votre carte de visite.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

lancement Siri en disant: « Hé, Siri. »

Dites quelque chose comme « comment rentrer à la maison? » ou « ramène-moi à la maison ».

Appuyez sur un mode de transport. Sinon, Siri choisira Conduire ou Marcher, en fonction de votre proximité.

Robinet Début à être la navigation immédiatement. Cela commencera dans les cinq secondes si vous ne le faites pas.

Qu’est-ce qui s’en vient?

Apple propose parfois des mises à jour d’iOS, d’iPadOS, de watchOS, de tvOS et de macOS en tant qu’aperçus fermés des développeurs ou bêtas publiques. Bien que les versions bêta contiennent de nouvelles fonctionnalités, elles contiennent également des bogues de pré-version qui peuvent empêcher l’utilisation normale de votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Mac, et ne sont pas destinées à une utilisation quotidienne sur un appareil principal. C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de rester à l’écart des aperçus des développeurs, sauf si vous en avez besoin pour le développement de logiciels, et d’utiliser les versions bêta publiques avec prudence. Si vous dépendez de vos appareils, attendez la version finale.

Des changements sont à venir dans l’application Maps dans iOS 14 et iPadOS 14. Il s’agit notamment de l’introduction d’itinéraires cyclables qui comprendront des pistes cyclables, des sentiers et des routes. L’acheminement des véhicules électriques est également entrant.

Apple prévoit également d’introduire des guides de voyage en expansion dans les nouvelles versions du logiciel. Les guides seront automatiquement mis à jour lorsque de nouveaux lieux sont ajoutés.

Des questions?

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!