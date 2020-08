La manette Nintendo Switch Pro est facilement l’un des meilleurs contrôleurs Bluetooth du marché. Malgré sa disposition maladroite des boutons B / A / Y / X qui ne manquera pas de choquer tout joueur qui a déjà acheté une manette Xbox One ou Stadia, sa qualité de construction solide le rend à la fois robuste et confortable dans la main. Si vous souhaitez faire tourner le Pro Controller sur votre téléphone ou tablette Android préféré, il est assez simple de le configurer, mais attention: l’expérience utilisateur fait défaut.

Comment coupler une manette Nintendo Switch Pro avec un appareil Android

Pour commencer, ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil Android et accédez aux paramètres Bluetooth via la section « Appareils connectés ». Sous l’en-tête « Appareils connectés » en haut de l’écran, appuyez sur le signe plus à côté des mots « Associer un nouvel appareil ».

Maintenant, prenez le contrôleur Switch Pro et trouvez le petit bouton de couplage en haut. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que les quatre voyants verts situés le long du bord inférieur du contrôleur commencent à clignoter dans un mouvement de va-et-vient, indiquant que le processus de couplage a commencé.

De retour sur votre téléphone, vous devriez maintenant voir «Pro Controller» répertorié dans les appareils disponibles à coupler. Appuyez sur l’option du contrôleur, vérifiez si vous souhaitez ou non accorder au contrôleur l’accès à vos contacts et à l’historique des appels (probablement pas), puis sélectionnez « Associer ». Donnez un moment à votre combiné et il finalisera la prise de contact.

À quoi ressemble l’utilisation de la manette Nintendo Switch Pro sur Android

Même si la manette Nintendo Switch Pro peut sembler nichée dans votre paume, c’est une option Bluetooth difficile à recommander aux joueurs Android en raison des incohérences de performances.

Par exemple, le contrôleur Pro fonctionnait principalement comme on pouvait s’y attendre en jouant à des jeux dans Stadia, sauf que les joysticks droit et gauche semblaient pondérés dans le jeu, obligeant les personnages à se déplacer un peu plus lentement que d’habitude. Ensuite, il était extrêmement bogué dans Project xCloud avec les boutons de pause acheminant de manière douteuse vers les contrôles reflétés sur les touches B / A / Y / X. Le joystick droit ne fonctionnait pas du tout dans aucun des jeux que nous avons testés.

En termes d’utilisation du contrôleur Pro dans les jeux Android natifs, l’expérience était correcte. Encore une fois, les mouvements dans des jeux comme Fortnite semblaient plus lents que d’habitude et nous ne pouvions pas faire fonctionner L3 et LR, cependant, selon le jeu mobile auquel vous jouez, cela peut ne pas être un facteur décisif.

Un autre défaut important est le manque de support filaire. Lors de nos tests, la connexion du contrôleur Pro à un téléphone via un câble USB-C n’a donné aucun résultat dans les jeux Android natifs, Stadia ou Project xCloud. Notre téléphone et notre contrôleur n’ont tout simplement pas reconnu qu’une connexion avait été établie.

L’essentiel est que si vous avez une manette Nintendo Switch Pro qui traîne et que vous souhaitez jouer sur votre appareil Android, cela peut fonctionner à la rigueur. Cependant, si vous êtes à la recherche d’un tout nouveau contrôleur, il existe de meilleures options qui vous offriront une expérience de jeu plus idéale.