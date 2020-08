Apple n’a pas encore introduit de nouveaux modèles d’iMac cette année, mais ils auront probablement le même design que la génération actuelle, car la société détiendrait la version repensée pour l’année prochaine avec une puce Apple Silicon. Cependant, ce concept créé par Daniel Bautista nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler un iMac repensé.

Selon un rapport de Sonny Dickson, Apple travaille sur un nouvel iMac repensé inspiré du Pro Display XDR et de l’iPad Pro. Cela signifie probablement que le nouvel ordinateur tout-en-un d’Apple aura des cadres plus fins et des bords plats, et c’est exactement ce que nous montre le concept de Bautista.

Dans le concept, le nouvel iMac ressemble à une version plus grande de l’iPad Pro attaché à un support Pro. Le corps plus fin et les bords réduits donnent certainement un look moderne à l’ordinateur de bureau d’Apple, qui a le même design depuis 2012.

Ce concept présente des possibilités encore plus intéressantes que le nouveau design. Les images montrent également les nouvelles versions de la gamme d’accessoires d’Apple, notamment un Magic Keyboard avec touches rétroéclairées. Personnellement, j’aime utiliser le Magic Keyboard d’Apple, mais le manque de rétroéclairage est vraiment un inconvénient par rapport aux claviers MacBook et maintenant même avec le Magic Keyboard de l’iPad Pro.

L’expérience Magic Mouse a également été reconsidérée dans ce concept. La souris a la même apparence, mais elle est dotée d’une charge sans fil. La Magic Mouse actuelle a une batterie interne qui peut être rechargée à l’aide d’un câble Lightning, mais comme vous le savez probablement, le connecteur est situé au bas de la souris. Contrairement au Magic Keyboard, vous devez retourner la Magic Mouse à l’envers pour la recharger.

Le concept montre une manière élégante de recharger la Magic Mouse avec une base de chargeur sans fil intégrée au support iMac. Si votre souris est à court de batterie, vous pouvez simplement la placer sur le support de votre iMac et attendre que la charge soit terminée. Cela permettrait également à d’autres appareils comme les AirPod et l’iPhone d’être rechargés sans fil à l’aide du support iMac.

Bautista a également imaginé le nouvel iMac repensé avec Face ID, qui devrait être inclus dans certains modèles de Mac à l’avenir. . a trouvé des références à la caméra TrueDepth sur macOS Big Sur, ce qui suggère qu’Apple travaille pour apporter la reconnaissance faciale à ses ordinateurs.

Plus d’images du concept iMac peuvent être trouvées sur Behance. Dites-nous ce que vous pensez de ce concept dans la section commentaires ci-dessous.

