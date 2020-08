La confidentialité sur Internet est très importante pour de nombreux utilisateurs, pour y parvenir, ils ont recours TOR ou un VPN. MaisQuel est meilleur? Quels sont les avantages d’utiliser l’un ou l’autre? Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons voir en détail tous les avantages et inconvénients des deux.

Si on parle de confidentialité sur Internet, généralement les gens ordinaires n’y prêtent pas beaucoup d’attention. Ils ont toutes leurs données dans leurs comptes Google, ils se connectent n’importe où, leurs réseaux sociaux ne sont pas configurés pour protéger leur vie privée.

Nous pourrions donner des exemples toute la journée. Mais que peut-il se passer si j’expose mes données de cette manière? La réponse simple? Quoi que ce soit.

Des attaques de cybercriminels à la surveillance de différentes agences gouvernementales, en passant par la limitation de l’accès aux sites Web, etc. Tout peut arriver, puisque l’information est l’un des outils les plus puissants vous pouvez donner à une entreprise ou à un particulier.

Lorsque nous surfons sur Internet de manière normale, pour ainsi dire, nous ne le faisons jamais de manière anonyme. Même le mode incognito des navigateurs les plus populaires n’est pas une méthode efficace pour y parvenir.

C’est précisément par cette méthode que de nombreux utilisateurs décident utiliser un VPN ou parcourir Tor. Les deux systèmes sont très bons pour naviguer sur Internet de manière anonyme, bien que leurs différences soient notoires et nous les mentionnerons ci-dessous.

Principaux avantages de l’utilisation d’un réseau VPN

Expliquer le fonctionnement d’un réseau VPN est assez simple: cela ajoute un réseau privé à notre connexion. Bref, le réseau VPN prend notre connexion, prend soin cryptez-le puis envoyez-le au serveur de destination.

La façon dont cela fonctionne est trop simple, du moins d’une manière basique. Au lieu d’entrer directement sur un site Web, nous passons d’abord par un serveur intermédiaire, puis nous entrons dans le site de destination via ce serveur intermédiaire.

L’utilisation d’un réseau VPN est fortement recommandée pour ceux qui se connectent à Internet à partir de réseaux WiFi publics. En outre, l’un des grands avantages qu’il présente est que vous pouvez camoufler votre emplacement réel.

Imaginons que vous soyez en Argentine, mais le serveur VPN fonctionne aux États-Unis. Tous les sites Web auxquels vous accédez croiront que vous êtes précisément aux États-Unis. Ce qui est pratique pour contourner tout type de blocage de contenu sur Internet.

Principaux avantages de l’utilisation de Tor

L’idée de Tor est de garder l’utilisateur anonyme à tout moment lorsqu’il navigue sur Internet. Pour l’obtenir, nos informations passent entre un grand nombre de nœuds avant que nous puissions voir le site Web. De cette façon, il n’est pas possible de déterminer notre emplacement et nos informations de connexion telles que IP.

Bien que ce soit un système fiable qui améliore notre confidentialité sur Internet. En réalité, naviguer de manière totalement anonyme n’est pas possible et ne l’est pas non plus dans Tor. Depuis, dans le nœud final les données sont décryptées pour pouvoir accéder au site en question. Oui nous sommes exposés même si c’est beaucoup plus compliqué pour eux de découvrir quelque chose sur nous. Tor s’occupe de ça.

Lorsque nous utilisons Tor, nous sommes beaucoup plus sûrs que lorsque nous utilisons un navigateur courant. Mais vous devez garder à l’esprit que ce n’est pas un système infaillible. Bien que nous soyons beaucoup plus sûrs lors de la visite de sites Web avec des connexions sécurisées (HTTPS) que dans les sites sur lesquels le cryptage n’est pas activé.

Un supplément très important que vous devez toujours garder à l’esprit est que: si le site Web n’est pas sécurisé, c’est-à-dire qu’il n’est pas crypté (HTTPS), ne saisissez aucun type d’informations. Nous entendons par là les informations de connexion, les e-mails, les comptes bancaires, les cartes de crédit, etc.

Tor vs VPN Lequel devriez-vous utiliser?

La première chose que vous devez savoir est que la plupart des VPN de qualité sont payés. Dans le cas de Tor, c’est totalement gratuit et nous n’aurons absolument rien à payer à tout moment.

Une autre chose à garder à l’esprit est que les services VPN stockent les données utilisateur pour des raisons évidentes. L’anonymat se perd de cette façon, surtout s’ils doivent faire face à la loi.

Dans le cas de Tor, cela ne se produit pas, le seul problème avec ce dernier est que la vitesse de navigation n’est pas exactement la meilleurequelle que soit la vitesse de votre connexion.

L’essentiel est assez simple: si vous êtes un utilisateur moyen préoccupé par la manière dont les entreprises utilisent vos données privées, il est préférable d’utiliser un réseau VPN. Ce sera plus rapide que Tor, ce qui nous permettra de consommer du contenu multimédia sans aucun problème.

Dans le cas de Tor, il est utilisé pour les personnes qui ont besoin de beaucoup d’anonymat sur Internet. C’est quelque chose d’assez commun que nous voyons chez les gens qui doivent faire face aux gouvernements. Comme le cas de différents journalistes au Venezuela, pour donner un exemple.

le les différences entre Tor et un réseau VPN sont assez claires. Chacun est utilisé pour quelque chose de légèrement différent, les deux promettent l’anonymat. Mais vous devez garder à l’esprit que l’anonymat à long terme et total sur Internet n’existe pas.

