Le développeur 2K Games a confirmé les exigences minimales et recommandées de NBA 2K21 dans sa version pour PC, un jeu qui sera disponible pour la génération actuelle de consoles, PS4 et Xbox One, et quoi aura une version améliorée pour les consoles de nouvelle génération, Xbox Series X et PS5.

Malheureusement, 2K Games a pensé que c’était une bonne idée que la version PC est basé sur le même qui sera utilisé pour façonner le jeu sur PS4 et Xbox One, quelque chose qui, évidemment, se remarque dans ses exigences, qui sont très faibles pour les temps qui courent, mais qui impliquera également un sacrifice important au niveau technique.

Je vous rappelle que NBA 2K21 ce sera un jeu plus cher dans sa version pour la nouvelle génération, un sujet qui a fait polémique et que nous avons eu l’occasion de discuter dans cet article.

Encore nous ne pouvons pas comparer directement les deux versionss de NBA 2K21, mais nous le ferons lors de la sortie de la version des consoles de nouvelle génération. Dans la vidéo ci-jointe, vous pouvez trouver de nouvelles scènes de jeu réel qui reflètent, en détail, toutes les clés du jeu au niveau technique. Sans plus tarder, nous sommes entrés pour voir les exigences.

Exigences minimales de NBA 2K21

Windows 7 64 bits.

Processeur Intel Core i3 530 ou AMD FX 4100 (deux cœurs et quatre threads).

4 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 7770.

DirectX 9

80 Go d’espace libre.

Nous avons des exigences très faibles, mais il y a une erreur importante dans les équivalences de la carte graphique, car le HD 7770 est beaucoup plus puissant (entre 35% et 40%) que le GTS 450. L’équivalence correcte de ce dernier est le Radeon HD 5750.

Exigences recommandées pour NBA 2K21

Windows 7 64 bits ou Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i5 4430 ou AMD FX 8370 (quad core).

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 770 ou Radeon R9 270.

DirectX 9

80 Go d’espace libre.

Les exigences recommandées n’ont rien d’enthousiasmant non plus. Les équivalents au niveau du CPU ne sont pas du tout mauvais, bien que le Core i5 4430 a un IPC plus élevé que le FX 8370 et offre des performances globales supérieures, sauf dans les environnements où les huit threads du second sont vraiment utilisés. Un Ryzen 3 1200 serait au-dessus du Core i5 4430.

Nous avons une autre erreur dans les équivalences graphiques, puisque la GTX 770 est plus puissante que la R9 270. L’équivalent correct de cette dernière serait un GTX 660 Ti.