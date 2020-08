Après l’arrivée sur le marché des nouveaux smartphones de la série LG Velvet, il semble que la firme ait l’intention de reconquérir des utilisateurs en proposant d’excellents smartphones appartenant au milieu de gamme sur le marché. Comme déjà divulgué il y a quelques semaines, l’un de ces nouveaux appareils sera LG Q92 5G et maintenant le portail Geekbench a confirmé certaines de ses futures fonctionnalités.

Voici quelques confirmations sur la fiche technique du nouveau LG Q92 5G

Certaines rumeurs précédentes avaient déjà suggéré que le nouveau smartphone du fabricant sud-coréen arriverait sur le marché avec le support des réseaux de cinquième génération et maintenant Geekbench l’a confirmé. Selon ce qui est ressorti des benchmarks publiés sur le portail, en fait, à bord du nouveau LG Q92 5G il y aura l’excellent processeur Snapdragon 765G de Qualcomm. Le modèle qui est passé par le portail dispose alors de 6 Go de RAM comme mémoire, mais on s’attend également à des coupes avec plus de mémoire.

Du point de vue logiciel, cependant, nous trouverons heureusement la dernière version, c’est-à-dire Android 10. Le nouveau milieu de gamme de l’entreprise s’apprête donc à défier les grands noms du secteur mobile du moment. Jusqu’à présent, en effet, nous avons vu de nombreux smartphones très intéressants de cette gamme à titre officiel, comme le nouveau OnePlus Nord ou les derniers appareils Samsung, à savoir le Samsung Galaxy A51 5G et le Samsung Galaxy A71 5G.

Le processeur monté sur la plupart de ces appareils est le Snapdragon 765G, donc le même que le prochain appareil de LG. Tout se jouera non seulement sur les performances, mais aussi sur l’aspect esthétique et le design. Nous verrons quels choix stylistiques l’entreprise décidera d’adopter sur le nouveau LG Q92 5G.