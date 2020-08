Este es el modelo de la consola de la compañía japonesa que tiene un diseño más estilizado y, por ello, se puede colocar en casi cualquier lugar del salón o de la habitación. Concretamente, las dimensions que tiene este modelo son las siguientes: 265 x 39 x 288 millimètres, siendo su acabado de color negro. En lo que tiene que ver con el procesador que hay en el interior de este dispositivo, el que utiliza es una AMD Jaguar de ocho núcleos, que es el modelo que tiene la variante Pro de la consola de la que hablamos.

Avec une RAM de 8 Go qui asegura un buen funcionamiento avec todo tipo de juegos, que se acompaña con una gráfica Radeon que permite un trabajo de 1,84 TFLOPs, la conectividad que ofrece este modelo es realmente completea. Así, por ejemplo, la salida de vídeo es HDMI pour utiliser la console PS4 Slim avec tous les types de moniteur et Smart TV. Además, no le falta WiFi et Ethernet pour accéder à Internet ni Bluetooth para conectar, por ejemplo, el mando inalámbrico que se incluye con el producto.

Juego de regalo y oferta por este producto

En estos momentos el pack que está en oferta en la tienda eBay permite conseguir un juego de lo más atractivo: NBA2K20, que es uno de los mejores que tiene el baloncesto como temática y en el que es possible ponerse a los mandos de todos los equipos de la NBA y, de esta forma, disfrutar de partidos donde las acciones espectaculares son habituuales. Avec unos gráficos espectaculares, est un excellent opción pour pasar las tardes de verano sin aburrirte mientras décide que d’autres títulos deseas conseguir pour la PS4 Slim.

Ahora mismo puedes conseguir la consola de la que hablamos con un descuento del 14%, por lo que se paga 50 euros menos de lo habituel para el conjunto, una cifra que está realmente bien. Con un sistema de Refrigeración avanzados y mejora, que entre otras cosas hace menos ruido sin perder efectividad, uno de los atractivos que tiene la promoción es que no hay que pagar absolutamente nada por los gastos de envío, por lo que simplemente tienes que esperar que llamen a la puerta de tu casa para estrenar la consola de Sony.

Un gran almacenamiento en la console PS4 Slim

Si te preguntas por la capacidad que tiene la consola en su interior, hay que decir que el modelo es el que tiene la mayor de todas, debido a que llega a 1 To y, por lo tanto, es posible instalar una gran cantidad de juegos en su interior. Pero, si esto no es suficiente, en los puertos USB que tiene el dispositivo es posible utilizar discos externos para consolas, lo que siempre es una opción positiva y que se agradece si eres de los que te gusta tener muchas posibilidades available cuando enciendes el dispositivo .