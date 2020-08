La version Beta 3 du système d’exploitation Android 11 est sortie ces jours-ci et la première version stable du nouveau système est déjà en route. Les applications tierces en introduisent fonctionnalité d’Android 11 pour tous les appareils, même ceux équipés d’anciennes versions d’Android. Parmi ces applications, très populaire auprès des utilisateurs est Ombre de puissance.

Power Shade vous permet de personnaliser le panneau de notification. Il a présenté uninterface pour gérer les contrôles Multimédia Android 11 sur n’importe quel appareil Android. Vous pourrez personnaliser la couleur, l’arrière-plan et le thème du panneau de notification, ajouter des paramètres avancés, profiter de la prise en charge de la réponse rapide, regrouper automatiquement vos notifications, utiliser le lecteur de musique et bien plus encore.

Power Shade: commandes multimédia Android 11 pour tout appareil

Grâce à Power Shade, il sera également possible d’ajouter lLecteur de musique et la nouvelle interface avec les commandes respectives directement dans la zone de notification. L’interface vous permet de contrôler la lecture de la musique et de changer rapidement de périphérique de sortie. Cependant, pour le moment, il n’est pas possible d’utiliser certaines des fonctionnalités fournies avec Android 11 pour la lecture de musique, mais uniquement celles répertoriées jusqu’à présent. Cependant, cela reste un ajout valable pour ceux qui n’obtiendront pas Android 11 et veulent faire l’expérience du nouveau système d’exploitation.

Pour mettre à jour et utiliser Power Shade gratuitement, il vous suffit d’utiliser le service offert gratuitement avec annonces. Nul doute qu’elles pourraient interrompre une utilisation du service la plus fluide possible, mais elles sont un excellent compromis. Alternativement, il existe des achats intégrés entièrement facultatifs qui vous permettent d’éliminer définitivement toute publicité. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l’application est Android 5.0 ou l’une des versions ultérieures.