L’écran intelligent de 10,1 pouces de Lenovo est tombé à 99 $ chez Walmart. Cet écran se vend normalement autour de 150 $, ce que vous trouverez chez des détaillants comme B&H et Home Depot. Il coûte en fait 180 $ chez Best Buy et s’est vendu jusqu’à 200 $ dans le poast. Nous ne l’avons vu chuter aussi bas qu’une fois cette année, grâce à une offre spéciale sur le site Web de Lenovo, et non à un grand détaillant comme la baisse de prix d’aujourd’hui.

Faire plus

Écran intelligent Lenovo 10,1 pouces blanc et bambou

L’Assistant Google est intégré directement. Vous pouvez diffuser des vidéos, passer des appels vidéo ou suivre une recette sans lever le petit doigt. Comprend de puissants haut-parleurs de 10 W, un écran tactile Full HD et deux microphones qui peuvent vous entendre même en écoutant de la musique.

99,00 $ 150,00 $ 51 $ de rabais

L’écran de 10,1 pouces n’est pas l’appareil Lenovo actuellement en vente. Vous pouvez également obtenir l’écran intelligent de 8 pouces pour 79 $. C’est en baisse par rapport au prix public de 130 $. Et puis il y a l’horloge intelligente Lenovo. Il s’agit d’un appareil beaucoup plus petit conçu pour être principalement un compagnon de table de chevet. Google Assistant est intégré et il est en vente au prix de 39,99 $, soit la moitié de son prix de vente et 10 $ de mieux que d’autres endroits comme Best Buy qui l’ont également en vente.

Notre examen a donné quatre étoiles sur cinq au Smart Display de Lenovo ainsi qu’un badge «Le meilleur» et l’a qualifié de «matériel exceptionnel et réfléchi, alimenté par ce qui devient rapidement la référence en matière d’assistants audio».

Utilisez cet Assistant Google intégré de la même manière que vous pourriez l’utiliser sur l’un des autres appareils intelligents de Google. Renseignez-vous sur la météo, la circulation et d’autres choses. Grâce à l’écran, vous pouvez également afficher vos vidéos YouTube préférées, votre radio et plus encore. Visualisez le flux en direct d’une caméra de sécurité connectée ou d’un babyphone. L’écran tactile HD IPS de 10 pouces facilite la navigation dans les applications, Internet, la navigation dans les appels vidéo et d’autres activités. Vous serez en mesure de gérer votre maison avec la possibilité de contrôler plus de 1500 appareils intelligents pour la maison.

