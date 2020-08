Si vous disposez d’un ordinateur avec un système d’exploitation Windows 10, n’est jamais exempte du message « Impossible d’ouvrir cette application«. Ce message est susceptible d’affecter la plupart des principales applications de ces ordinateurs. Il apparaît généralement lorsque nous voulons ouvrir une application, et non une fois qu’elle est déjà ouverte. Pour cette raison, ci-dessous, nous voulons vous montrer comment le résoudre rapidement et facilement.

La première chose que vous devez garder à l’esprit, comme nous l’avons expliqué, est que le message Cette application ne peut pas être ouverte affecte généralement les applications qui sont installées à partir du Microsoft Store, le Windows Store. Au contraire, il n’est généralement pas associé aux programmes que nous avons installés à partir d’exécutables.

De plus, certaines variantes de la phrase principale sont assez fréquentes, telles que les suivantes:

« Cette application ne peut pas être activée lorsque l’UAC est désactivé » « Cette application (nom de l’application) ne peut pas être ouverte avec le compte administrateur intégré » « Un problème avec Windows empêche Microsoft d’ouvrir l’application (nom de l’application) »

Au-delà, dans tous les cas vous devez procéder aux tutoriels que nous allons vous enseigner prochainement.

Effacez le message « Impossible d’ouvrir cette application »

Redémarrez votre ordinateur

C’est une solution basique, presque obsolète. Cependant, plusieurs fois, un simple redémarrage de l’ordinateur fait disparaître le message Impossible d’ouvrir cette application Windows 10. Essayez-le.

Utilisez l’utilitaire de résolution des problèmes Windows

C’est la deuxième alternative que nous devons garder à l’esprit. L’utilitaire de résolution des problèmes intégré est là pour nous aider dans ces cas. Pour l’activer, vous devez cliquer sur Démarrer, puis sur Paramètres et là sur Mise à jour et sécurité. Une fois à l’intérieur, vous devez aller dans Dépannage, Applications du Windows Store et Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes. Suivez les instructions à l’écran pour l’activer.

Réinitialisez l’appli

Si vous continuez à souffrir de cet échec, vous pouvez tenter votre chance en redémarrant l’application qui cause des problèmes à l’ordinateur. Vous devez aller dans Paramètres, Applications. Cliquez sur celui qui vous donne le mal de tête puis sur Options avancées. Vous verrez qu’en bas de l’écran se trouve le bouton Reset. Appuie. Windows réinstallera l’application, mais quand elle fonctionnera à nouveau, elle aura ses paramètres par défaut, vous devez donc la personnaliser à nouveau, si vous le souhaitez.

Activer l’UAC

Si le message qui apparaît est celui de Cette application ne peut pas être activée lorsque l’UAC est désactivé, alors vous devez essayer une solution en fonction de celle-ci. Ouvrez le panneau de configuration. Accédez à Système et sécurité, puis Sécurité et maintenance. Modifiez les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur. Sur l’écran suivant, faites glisser votre doigt vers l’une des principales sélections qui s’affichent. Acceptez et redémarrez l’ordinateur.

Réinitialiser le cache du Windows Store

Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Dans ce document, écrivez wsreset.exe et cliquez sur OK. Attendez que la commande s’exécute. Redémarrez l’ordinateur et vérifiez si le défaut a été éliminé.

Réenregistrer le Windows Store

Si le message Cette application ne peut pas être ouverte est toujours là, il est temps de prendre des mesures plus extrêmes. L’un d’eux consiste à enregistrer, encore une fois, le Windows Store. Pour cela, faites un clic droit sur Démarrer, puis cliquez sur Invite de commandes. Dans cette fenêtre, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée

Get-AppXPackage – Tous les utilisateurs | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register «$ ($ _. InstallLocation) AppXManifest.xml»}}

Attendez que la commande s’exécute. Il sera chargé de réinstaller toutes les applications fournies par défaut avec Windows 10 et qui pourraient être à l’origine de ce problème courant.

