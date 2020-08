Ce n’est un secret pour personne que le piratage coûte des milliards à des centaines de marques à travers le monde; Cependant, ce problème prend d’autres dimensions lorsqu’une marque de la taille de Costco est accusée par Tiffany de vendre des produits sous sa signature sans l’être.

Et c’est que le problème du piratage n’est pas mineur. Regardez ce qui se passe sur le marché mexicain du point de vue du consommateur.

Le piratage en chiffres

Selon les résultats de la CIDAC, dans le pays 8 Mexicains sur 10 prétend être un consommateur de piratage. Plus inquiétant est de reconnaître que 85% d’entre eux utilisent comme argument que ce modèle leur permet d’acheter des produits auxquels ils n’auraient pas autrement accès.

En même temps 3 Mexicains sur 4 affirme que tout le monde le fait, tandis que les deux tiers de la population assurent que c’est une pratique qui empêche les grandes entreprises et les entreprises de s’enrichir.

En fait, même si 60% des consommateurs reconnaissent que c’est illégal, ils ne considèrent pas le piratage et la mauvaise gestion du droit d’auteur comme un crime grave.

Ces chiffres montrent clairement ce que les marques peuvent perdre en voyant leur propriété intellectuelle endommagée ou plagiée, c’est pourquoi le procès intenté il y a quelques années contre Costco pour la marque de bijoux Tiffany tourne autour.

Un procès pour 21 millions de dollars

Vers 213, Tiffany a accusé Costco de contrefaçon et de contrefaçon de marque pour la vente de bagues de fiançailles en diamant qui auraient été vendues sous le nom de la société de bijoux.

Le problème est que dans diverses branches de la chaîne des clubs de prix, le mot «Tiffany» a été utilisé pour promouvoir les bagues précitées, sans qu’elles n’appartiennent au portefeuille de la marque en question.

À l’époque, un juge de district a déclaré Costco responsable du courrier, ce qui a conduit un jury civil à accorder à Tiffany plus de 21 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et en pertes de profits.

Cependant, ce lundi, la 2ème cour d’appel de Manhattan a rendu une nouvelle décision qui a favorisé Costco au motif que des « jurys raisonnables » pourraient conclure que Tiffany « Ce n’est pas seulement un nom de marque, mais aussi un terme descriptif largement reconnu pour un style particulier de sertissage de bague.», Ce qui ne risque pas de dérouter les clients.

L’affaire sera renvoyée au tribunal de district pour un nouveau procès, ce qui entraînera un bouleversement important pour la marque. Tiffany Vice-président principal et avocat général, Leigh Harlan, a déclaré que la société était déçue par la décision du tribunal.

«Nous continuons de croire que le tribunal de district a eu raison dans ses conclusions et que la décision du jury sur les dommages-intérêts, qui a abouti à une indemnisation 21 millions de dollars pour Tiffany & Co., est un indicateur clair de la force de la marque Tiffany et de l’indignation du jury face aux actions de Costco« A déclaré la porte-parole dans un communiqué tout en assurant » nous n’avons aucun scrupule à réexaminer cette affaire, et nous continuons à croire que un jury trouvera des faux et des infractions dans un nouveau procès, comme l’avait initialement décidé le juge du tribunal de district ».

Une demande millionnaire

Avec cette résolution, Costco se débarrasse pour l’instant de payer plus de 21 millions de dollars pour le procès; cependant, nous devrons attendre de reconnaître comment ce problème qui a commencé avec une plainte d’un consommateur sera résolu.

Il y a environ sept ans, un client de Costco a parlé à Tiffany de la vente de bagues de fiançailles dans le magasin susmentionné qui étaient annoncées comme «Tiffany» sur la boîte.

La marque d’accessoires a enquêté et confirmé ce qui avait été signalé, puis a contacté Costco et leur a fait savoir que les bagues susmentionnées et leurs dessins étaient une contrefaçon et un faux.

Costco a déclaré que d’ici une semaine, il supprimerait toutes les affiches et autres articles promotionnels contenant le mot Tiffany; cependant, des mois plus tard, la société a intenté une action en justice contre Costco qui est maintenant restée en litige.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $